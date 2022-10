Le marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs devrait atteindre 21,21 milliards de dollars d’ici 2029

Les moniteurs cérébraux traumatiques non invasifs sont de plus en plus utilisés pour surveiller la progression des lésions cérébrales primaires et limiter les lésions cérébrales secondaires aux patients dans les hôpitaux ou les centres neurologiques. Dans les lésions cérébrales traumatiques, le principal avantage d’un dispositif de surveillance non invasif des lésions cérébrales est son effet anti-inflammatoire, car il supprime la libération de produits chimiques inflammatoires après une blessure à la tête. La surveillance continue des traumatismes crâniens chez les patients en soins intensifs fournit aux cliniciens des informations sur le moment et le moment d’agir pour réduire les traumatismes crâniens.

Une étude de marché sur les ponts de données analyse un taux de croissance sur le marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs dans la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs a tendance à être d’environ 8,30% au cours de la période de prévision mentionnée. La valeur de marché de l’USD s’est avérée être de 11,21 milliards en 2021 et devrait connaître une croissance de 21,21 milliards d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le marché scénario, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, la canalisation de l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-non-invasive-brain-trauma-monitoring-devices-market

Les principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs comprennent:

Advanced Brain Monitoring, Inc. (EE. UU.)

Cadwell Industries, Inc. (ETATS-UNIS)

Canon Medical Systems Corporation (Japon)

CAS Medical Systems, Inc. (ETATS-UNIS)

Codman & Shurtleff, Inc. (États-Unis)

Compumedics Ltd. (Australie)

Magstim EGI (États-Unis)

General Electric Company (EE. UU.)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Medtronic (États-Unis)

Natus Medical Incorporated (États-Unis)

NeuroLogica Corp. (EE. UU.)

NeuroWave Systems, Inc. (EE. UU.)

Nihon Kohden Corporation (Japon)

Noraxon USA, Inc. (ETATS-UNIS)

RAUMEDIC AG (Allemagne)

Sens Neuro Diagnostics (EE. UU.)

Siemens (Allemagne)

Sophysa Ltd. (ETATS-UNIS)

Spiegelberg GmbH & Co. KG (Allemagne)

Dynamique du marché mondial des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs

Conducteurs

L’augmentation des troubles neurologiques favorise la croissance

Avec la prévalence croissante des dommages et des maladies neurologiques, l’industrie des dispositifs neurologiques connaît une croissance significative. Les dispositifs neurologiques peuvent être intrinsèquement invasifs, par exemple le moniteur de pression intracrânienne utilisé dans les cas graves. Par conséquent, tous ces troubles neurologiques favorisent la croissance du marché.

Faisabilité des dispositifs non invasifs de surveillance des traumatismes crâniens

Un dispositif de surveillance non invasive des traumatismes cérébraux permet aux neurologues de mesurer la santé du cerveau sans être invasif. Les appareils de surveillance non invasive des traumatismes crâniens permettent d’obtenir des résultats rapidement et en toute sécurité. De plus, ils sont faciles à utiliser et fournissent des résultats précis. Ils sont moins traumatisants et permettent au patient de récupérer rapidement.

Opportunités

Progrès technologiques Ces derniers temps, la part croissante des technologies de pointe stimule rapidement la croissance du marché. Les entreprises se concentrent sur la fabrication d’appareils numériques, tels que les appareils mobiles et les technologies sans fil, qui peuvent être traités facilement et rapidement.

Plus grande recherche et standardisation des procédures

La normalisation des procédures de surveillance du cerveau et une augmentation des essais cliniques pour les troubles neurocognitifs devraient offrir de bonnes opportunités pour le marché des dispositifs de surveillance des lésions cérébrales non invasifs.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez vous référer au rapport de recherche Summary@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-invasive-brain-trauma-monitoring-devices-market

Portée du marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs

Le marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

Moniteur de pression intracrânienne non invasif

Moniteur dynamique d’œdème cérébral non invasif

Les autres

Produit

consommables

électrodes

capteurs

Fils de fibre optique

dispositifs de surveillance

Scanners de tomodensitométrie (CT)

moniteurs de pression intracrânienne

Scanners de tomographie par émission de positrons (TEP)

Électroencéphalogramme (EEG)

Magnétoencéphalogramme (MEG)

Les autres

Demande

Cardiologie

Urologie et Néphrologie

Oncologie

gastro-entérologie

Les autres

Utilisateur final

hôpitaux

Centres neurologiques

Dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs Analyse/aperçus régionaux

Le marché des dispositifs de surveillance non invasifs des traumatismes cérébraux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type, produit, application et utilisateur final sont fournies, comme mentionné ci-dessus. Principaux pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine est devenue le plus grand marché pour les dispositifs non invasifs de surveillance des traumatismes cérébraux. C’est parce que l’Amérique du Nord se développe beaucoup en ce qui concerne l’industrie de la santé. L’Amérique du Nord devrait dominer géographiquement le marché mondial des dispositifs de surveillance des traumatismes cérébraux non invasifs en raison de la présence de multiples acteurs techniques et pharmaceutiques dans des pays comme le Canada et les États-Unis. La région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la hausse des coûts des soins de santé et de la sensibilisation accrue aux troubles cérébraux dans la région.

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-non-invasive-brain-trauma-monitoring-devices-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laboratory-hoods-and-enclosure-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est un corps de pure sagesse et d’expérience qui a été formulé et encadré en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui font confiance à nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com