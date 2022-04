Le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose devrait atteindre 19,04 milliards USD d’ici 2028

Selon un rapport de Reports and Data, le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose était évalué à 4,11 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 19,04 milliards USD en 2028, avec une croissance à un TCAC de 19,2 %. L’estimation et l’identification du taux de glycémie approprié chez les patients grâce à des dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) est un élément essentiel du succès du traitement. La surveillance continue du glucose a évolué à partir de capteurs de glucose électrochimiques à base d’enzymes. Il s’agit d’un instrument avec un petit capteur relié à un émetteur pour la gestion quotidienne du diabète. Les dispositifs de surveillance continue du glucose contribuent à une meilleure gestion du diabète en suivant de manière proactive les fluctuations du niveau de glucose dans le liquide interstitiel comme base pour améliorer le contrôle métabolique. Les appareils CGM aident à réduire le risque d’hyperglycémie et d’hypoglycémie.

La propagation mondiale du diabète ainsi que l’augmentation de la population gériatrique et les progrès technologiques continus ont propulsé la croissance du marché du Appareils CGM. Selon l’OMS, le diabète augmente à un rythme alarmant aux États-Unis et près de 30,3 millions de personnes, soit 9,4 % de la population américaine, souffrent de diabète. On estime que 23,1 millions de personnes – soit 7,2 % de la population – avaient un diagnostic de diabète. L’Amérique du Nord représente la plus grande part du marché mondial des dispositifs de surveillance continue de la glycémie en raison des initiatives gouvernementales entreprises pour la prévention du diabète et le soutien au traitement ainsi que la présence d’acteurs dominants dans cette région, les progrès technologiques dans les procédures de découverte de médicaments, le taux croissant d’obésité dans la région, mode de vie sédentaire et population férue de techno.

Cependant, certains facteurs restrictifs constituent des défis potentiels pour la croissance du marché. Le remboursement inadéquat et les coûts élevés associés à l’application des appareils CGM, la fiabilité des mesures, les problèmes de facteurs humains, l’absence d’un format standardisé pour l’affichage des résultats et l’incertitude concernant la meilleure utilisation des données CGM pour prendre des décisions thérapeutiques sont quelques-uns des principaux facteurs entravant la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

La croissance des revenus du marché mondial est principalement attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës à travers le monde, la demande croissante de médecine personnalisée, l’augmentation des activités de recherche et développement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique et l’intégration rapide des technologies numériques émergentes telles que comme l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT), l’analyse de données volumineuses et la blockchain dans le secteur de la santé.

La propagation rapide du COVID-19 dans le monde, l’augmentation substantielle du nombre de patients, les changements importants dans la demande et l’offre de solutions de soins de santé à l’époque du COVID-19, les tendances croissantes de la télésanté et de la télémédecine et le besoin croissant de diagnostics avancés au point de service sont parmi les autres facteurs clés alimentent davantage la croissance des revenus du marché. L’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins COVID-19, l’attention croissante portée à la découverte et au développement de nouveaux médicaments et l’attention croissante du gouvernement au renforcement du système de chaîne d’approvisionnement des soins de santé créent de nouvelles opportunités de croissance des revenus pour le marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Dexcom, Abbott Laboratories, Pfizer Inc., Inc. Baxter International, Menarini Diagnostics, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Animas Corporation et Novo Nordisk A/S, ARKRAY, Inc., Bayer AG, Terumo Medical Corporation, Echo Therapeutics, Inc. ; API Medtronic ; F. Hoffmann-La Roche Ltd., GlySens Incorporated

Perspectives concurrentielles du marché mondial des appareils de surveillance continue du glucose

L'étude de marché globla des appareils de surveillance continue du glucose se concentre sur les trajectoires de croissance des revenus des principales entreprises de ce marché. Cette section du rapport met en lumière le paysage hautement concurrentiel du marché Dispositifs de surveillance continue du glucose, en soulignant les principaux acteurs. Le rapport examine en outre les initiatives stratégiques entreprises par chacun de ces acteurs du marché, notamment les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de nouveaux produits, les nouvelles transactions commerciales et les innovations technologiques.

By Component (Revenu, USD Million; 2018-2028)

Pompes à insuline

Émetteurs et récepteurs

Capteurs

Par utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Hôpitaux

Paramètres de soins à domicile

Autres

Rapport sur le marché mondial des dispositifs de surveillance continue du glucose: Table des matières

Aperçu de l’industrie

Dynamique

du marché Segmentation

Perspectives régionales

Paysage concurrentiel

Derniers développements

Méthodologie de recherche

Liste des tableaux et des figures

Perspectives régionales du marché mondial des dispositifs de surveillance continue du glucose

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste du Moyen-Orient et Afrique



Merci d'avoir lu notre rapport.

Explorez les derniers rapports de recherche sur les tendances par rapports et données

