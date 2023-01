Le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative devrait atteindre 4,26 milliards USD d’ici 2029

Le marché de la thérapie des plaies par pression négative (NPWT) , également connu sous le nom de fermeture de plaie assistée par le vide, fait référence aux systèmes de pansements qui fournissent une pression sous-atmosphérique aux systèmes qui appliquent une pression positive intermittente ou continue à la surface de la plaie. Ils traitent les plaies par pression négative. L’appareil contient une pompe pour créer une pression négative autour de la plaie. Le dispositif comprend également un récipient pour recueillir l’exsudat de la plaie.

Selon l’OMS, plus de 96 % des brûlures mortelles liées à un incendie dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en 2020 ont entraîné une augmentation de la demande d’appareils de TPN. Les brûlures sont de plus en plus courantes, ce qui stimule la demande mondiale d’appareils NPWT. De plus, la demande de traitement des plaies par pression négative s’accélère en raison de l’apparition de diverses plaies chroniques ou chirurgicales à travers le monde. Le marché devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Le marché mondial des dispositifs de soin des plaies à pression négative est évalué à 2,55 milliards USD en 2021 et atteindra 4,26 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En raison de la forte incidence des ulcères diabétiques au cours de la période de prévision, les « ulcères diabétiques » représentent le plus grand segment de type de plaie sur le marché des dispositifs de cicatrisation à pression négative au cours de la période de prévision. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs du marché des dispositifs de cicatrisation des plaies par pression négative comprennent 3M (États-Unis), Smith + Nephew (Royaume-Uni), Mölnlycke Healthcare AB (Suède), ConvaTec Group Plc (Royaume-Uni), Cardinal Health (États-Unis), Paul Hartmann AG. (Allemagne) ), DeRoyal Industries Inc., (États-Unis), Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Allemagne), Medela AG (Suisse), Genadyne (États-Unis), Triage Meditech Pvt. Limited. (Inde), Talley Group Ltd., (Royaume-Uni), Alleva Medical (Chine), Cork Medical, LLC (États-Unis), 4L Health Co. Ltd. (Chine), Carilex Medical (Allemagne), Pensar Medical, LLC., ( États-Unis) et Haromed (Belgique).

Dynamique du marché des équipements de traitement des plaies à pression négative

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela sera détaillé ci-dessous.

conducteur

Les problèmes de santé croissants stimulent l’adoption

L’incidence croissante de diverses plaies chroniques telles que les ulcères veineux, les ulcères du pied diabétique, les escarres et les plaies chirurgicales est estimée être le facteur le plus important de la croissance de ce marché. De plus, les factistes s’inquiètent de la prévalence des croissants dans le diabète, du nombre croissant de noms de victimes d’accidents et de traumatismes, et de cas d’ecchymoses graves, le taux élevé de césariennes chez les mères âgées devrait également accélérer la croissance globale sur le marché.

En outre, l’augmentation des ventes de produits jetables et consommables à usage unique, associée à un remboursement important, devrait également stimuler la croissance du marché. En outre, la sensibilisation accrue des patients et des médecins aux plaies freine également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La disponibilité de dispositifs innovants et avancés de soins des plaies à pression négative, conviviaux pour les patients et faciles à utiliser, devrait également soutenir la croissance du marché.

Chance

Investir dans la croissance et le progrès

En outre, le potentiel de développement croissant des pays en développement, ainsi que la modernisation du secteur médical et l’énorme besoin non satisfait dans le secteur du soin des plaies, devraient créer des opportunités lucratives pour le marché. En outre, divers moteurs tels que l’accent mis sur les progrès des options de traitement et l’énorme potentiel de marché dans les économies émergentes inexploitées offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative.

Portée du marché mondial des équipements de traitement des plaies par pression négative

Le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative est segmenté en fonction du type de produit, du type de plaie, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de produit

autonomie

ordinateur portable

une fois

En fonction du type de produit, le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative est segmenté en appareils autonomes, portables et jetables.

type de plaie

plaie chirurgicale

ulcère diabétique

consommer

escarres

ulcère veineux

autre

En fonction du type de plaie, le marché des dispositifs de cicatrisation à pression négative est segmenté en plaies chirurgicales, ulcères diabétiques, brûlures, escarres, ulcères veineux et autres. En raison de la forte incidence des ulcères diabétiques, le TCAC des ulcères diabétiques augmentera considérablement au cours de la période de prévision.

utilisateur final

Hôpital

centre de soin des plaies

centre ambulatoire

soins à domicile

Clinique

centre communautaire

Sur la base de la technologie, le marché des soins des plaies à pression négative est segmenté en microbiologie, PCR, séquençage et biomarqueurs.

canal de distribution

offre directe

détail

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Exiger

plaie chronique

plaie aiguë

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de soin des plaies à pression négative est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës.

Analyse régionale / aperçu du marché des dispositifs de traitement des plaies à pression négative

Comme mentionné ci-dessus, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est analysé par pays, type de produit, type de plaie, utilisateur final, canal de distribution et application, ainsi que les tendances et les prévisions de la taille du marché. , Canada, Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, en Indonésie , Frameworks for the Philippines, Rest of Asia Pacific (APAC), Saudi Arabia, United Arab Emirates, South Africa, Egypt, Israel, Rest of the Middle East and Africa (MEA) and Middle East Africa (MEA), Brazil, Argentina and d’autres dans la zone de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de cicatrisation des plaies à pression négative en raison de l’augmentation des dépenses de santé, du nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète et de l’infrastructure de soins de santé très développée dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des incidents traumatisants. De plus, l’incidence du diabète dans la région est en augmentation.

La section pays du rapport fournit également les influences du marché individuel et les changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des 5 forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. , la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés, en tenant compte de l’impact des tarifs des pays et des routes commerciales, tout en fournissant une analyse prédictive des données des pays importants ou peu concurrents sur les marques régionales et des pays.

Il représente l'avenir ! Les études de marché de Data Bridge peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Nous nous engageons à offrir les meilleures opportunités. Data Bridge a une solution pour cela en laquelle vous pouvez avoir confiance.

