Le marché des dispositifs de ligature devrait atteindre 1,57 milliard USD au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché des dispositifs de ligature fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de ligature devrait croître à un TCAC de 6,88 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 1,57 milliard USD d’ici 2029.

Algunos de los principaux acteurs que operan en el mercado de dispositivos de ligadura son hnsurgical, Medtronic, Medical Devices Business Services, Inc., The Cooper Companies Inc., CONMED Corporation., B. Braun Melsungen AG, Teleflex Incorporated, Olympus Corporation, Applied Société de ressources médicales. . . , Lotus Surgicals, Grena Ltd., Coloplast Corp., BIOTRONIK SE & Co KG, Cardinal Health, BD, pfm medical ag, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Teleflex Incorporated, Cook, ARGON MEDICAL, Olympus Corporation, B. Braun Melsungen AG, UreSil, LLC, Putnam Plastics, Qosina, AngioDynamics, Medical Components, Inc., Abbott, Merit Medical Systems, Fluortek, Baylis Medical Company, Inc, Koninklijke Philips NV et Medikit co., ltd., entre autres.

La ligature est une opération chirurgicale qui consiste à nouer une ligature autour d’un conduit corporel, d’un tube ou d’une artère sanguine. La ligature endoscopique est un traitement efficace des lésions protubérantes et est couramment utilisée pour traiter les hémorragies œsophagiennes, les varices gastriques et les angiodysplasies. C’est une approche viable pour éliminer les lésions dans le tractus gastro-intestinal supérieur. Il réduit également les risques de complications, notamment la perforation et les saignements.

Étendue du marché mondial Dispositifs de ligature et taille du marché

Le marché des dispositifs de ligature est segmenté en fonction du produit, de la procédure, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de ligature est segmenté en instruments portables, applicateurs et accessoires. Le segment des applicateurs est en outre segmenté en jetable et réutilisable. Le segment des accessoires est en outre segmenté en clips et extracteurs de clips.

Sur la base de la procédure, le marché des dispositifs de ligature est segmenté en chirurgie mini-invasive et chirurgie ouverte.

Le segment des applications du marché des dispositifs de ligature est divisé en applications gastro-intestinales et abdominales, applications cardiovasculaires, applications gynécologiques, applications urologiques et autres applications.

Le marché des dispositifs de ligature a été segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres en fonction des utilisateurs finaux.

Analyse par pays du marché Appareils de ligature

Le marché des dispositifs de ligature est segmenté en fonction du produit, de la procédure, des applications et des utilisateurs finaux. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de ligature sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, toute l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Asie-Pacifique domine le marché des dispositifs de ligature en termes de part de marché et de revenus du marché et sa domination continuera de prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la population de patients et à l’amélioration des infrastructures de santé dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché de Dispositifs de ligature fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario. du marché pour chaque pays. Aussi, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales.

