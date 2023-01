Le marché des dispositifs de leucaphérèse devrait croître à un TCAC de 41,18 % au cours de la période de prévision

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de leucaphérèse il augmentera à un TCAC d’environ 41,18 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante de la leucémie et des troubles sanguins, l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement de dispositifs médicaux et l’adoption de technologies de soins de santé avancées, le taux croissant de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des dispositifs de leucaphérèse. Par conséquent, la valeur marchande qui était de 24,46 millions de dollars en 2020 monterait en flèche pour atteindre 36,54 millions de dollars d’ici 2028. La leucémie est une procédure médicale permettant de séparer les globules blancs d’un échantillon de sang. La procédure est effectuée pour réduire le nombre de globules blancs chez les patients atteints d’hémopathies malignes. Par conséquent, les dispositifs de leucaphérèse sont les dispositifs médicaux utilisés pour faciliter cette procédure.

La demande croissante de leucopaques dans la recherche clinique est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. La croissance du nombre d’activités associées aux dons de sang ainsi que l’augmentation des innovations et des avancées technologiques sont un autre moteur de la croissance du marché. Une sensibilisation accrue à la santé parmi les gens, l’augmentation des approbations pour les processus d’isolement des globules blancs (WBC) et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui créeront des opportunités de croissance sur un marché encore plus lucratif.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de leucaphérèse sont Asahi Kasei Medical Co. Ltd, Haemonetics Corporation, TERUMO BCT INC., STEMCELL Technologies Inc., Fresenius SE & Co. KGaA, HemaCare, B. Braun Melsungen AG, Caltag Medsystems Limited, AllCells , StemExpress, PPA, Cellero, Precision for Medicine, Inc., The Intelligent Tissue Group Lonza, BioIVT, Lmb Technologie GmbH, Grifols, SA et Kaneka Medical Europe NV, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de leucaphérèse fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, la réglementation du marché changements, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domaines du marché de niche, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché des dispositifs de leucaphérèse, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial Dispositifs de leucaphérèse et taille du marché

Le marché des dispositifs de leucaphérèse est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché des dispositifs de leucaphérèse est segmenté en dispositifs d’aphérèse, colonnes de leucaphérèse, séparateurs de cellules et filtres de réduction des leucocytes.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de leucaphérèse est segmenté en applications de recherche et applications thérapeutiques.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des dispositifs de leucaphérèse est segmenté en fournisseurs de composants sanguins et centres de transfusion sanguine, instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et établissements de transfusion sanguine.

Analyse au niveau national du marché Dispositif de leucaphérèse

Le marché des dispositifs de leucaphérèse est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type, application et utilisateur final sont fournies comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de leucaphérèse sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de leucaphérèse en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation du financement des activités de recherche et développement et à la prévalence accrue de la glycémie. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’entreprises privées de biotechnologie et de l’augmentation constante de la population gériatrique.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de leucaphérèse fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la grande ou de la faible concurrence des marques locales et nationales sont pris en compte,

