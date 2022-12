Le marché des dispositifs de distribution de vaccins en Asie-Pacifique devrait atteindre 789,46 millions USD au cours de la période de prévision

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Il devrait atteindre 789,46 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 479,63 millions de dollars américains en 2019. L’augmentation du soutien et des investissements gouvernementaux et l’augmentation de la couverture vaccinale sont les principaux facteurs qui stimulent la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les dispositifs d’administration de vaccins ont des fonctions telles que le développement de nouveaux vaccins, l’impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, l’augmentation de leur demande, ainsi que l’augmentation de la charge des maladies infectieuses sur la demande de vaccins. distribution de vaccins ciblés. Plusieurs études sont actuellement en cours pour créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux dispositifs d’administration de vaccins innovants, qui devraient offrir d’autres opportunités sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins. Cependant, les stocks de vaccins et la peur des patients associés aux exigences d’injection et de ponction devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principales sociétés vendant des dispositifs d’administration de vaccins sont BD, Vaxxas Pty Ltd, Gerresheimer AG, iHealthNet LLC, Micropoint Technologies, SCHOTT AG (filiale de Carl-Zeiss-Stiftung), 3M, NanoPass, Terumo Europe NV (filiale de Terumo Corporation) . filiale). , West Pharmaceutical Services, Inc., et d’autres. De nombreux lancements de produits et contrats ont également été lancés par des entreprises du monde entier, accélérant le marché des dispositifs d’administration de vaccins.

Le rapport sur le marché des dispositifs de distribution de vaccins comprend la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, l’analyse des opportunités concernant les nouvelles poches de revenus, les changements de réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits. Nous fournirons des détails sur la sortie. Expansion géographique du marché et innovation technologique. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe crée des solutions qui ont un impact sur vos résultats pour vous aider à atteindre vos objectifs souhaités.

Étendue et taille du marché des dispositifs d’administration de vaccins en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fonction du produit, de la voie d’administration, du type, de la marque, de la dose, du type de vaccin, de la modalité, de la facilité d’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de commercialisation et à déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en seringues, auto-injecteurs, injecteurs à jet, micro-aiguilles, administration par inhalation/pulmonaire, systèmes de micro-injection, dispositifs d’injection à stylo, implants biodégradables et systèmes d’injection sans aiguille. électroporation, systèmes oraux/systèmes d’administration de vaccins sublinguaux, dispositifs d’auto-apprentissage et autres dispositifs. En 2020, le segment des seringues devrait dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins. En effet, il est facile à manipuler et est principalement utilisé pour les procédures d’administration de routine des vaccins.

En fonction de la voie d’administration, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en intramusculaire, sous-cutané et intradermique. En 2020, le segment intramusculaire devrait dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins car il s’agit de la procédure d’administration de vaccins la plus largement choisie.

Sur la base du type, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccins commerciaux et en vaccins au stade clinique (électroporation). En 2020, les vaccins disponibles dans le commerce devraient dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison du grand nombre de dispositifs d’administration de vaccins disponibles sur le marché en fonction des besoins des patients.

Selon la marque, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en système de pulvérisation nasale BD accuspray, système de seringue préremplissable en verre BD hypak pour vaccins, système d’injection préremplissable à désactivation automatique BD uniject, Gx InnoSafe, Gx RTF clearject, plajex, etc. D’autres segments devraient dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins en 2020 en raison de la présence d’une grande variété de dispositifs d’administration de vaccins conçus en fonction des différents types de vaccins disponibles.

Sur la base de la dose, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fixe et variable. En 2020, le segment fixe devrait dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins car le nombre maximum de vaccins sera livré à doses constantes pour réduire la toxicité des vaccins.

En fonction du type de vaccin, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccin antipoliomyélitique oral bivalent, vaccin BCG, vaccin tétanos-diphtérie, vaccin DTP-HEPB-HIB, vaccin antigrippal, vaccin conjugué contre le pneumocoque, vaccin contre la rougeole et autres. En 2020, le segment des vaccins antipoliomyélitiques oraux bivalents domine le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison de l’intérêt accru du gouvernement pour l’éradication de la poliomyélite.

Sur la base de la modalité, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en dispositifs d’administration automatique de vaccins et dispositifs d’administration manuelle de vaccins. En 2020, le segment des dispositifs d’administration de vaccins automatisés domine le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison de la croissance des progrès technologiques et de l’innovation dans le domaine du développement de vaccins.

Basé sur la facilité d’utilisation, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en jetable et réutilisable. En 2020, le segment jetable domine le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison de l’utilisation généralisée de seringues technologiquement avancées telles que les seringues auto-jetables pour l’administration de vaccins.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en hôpitaux, centres communautaires, établissements de soins à domicile, établissements universitaires et de recherche, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment hospitalier dominera le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison de la disponibilité de dispositifs avancés d’administration de vaccins dans les hôpitaux. De plus, des administrateurs de vaccins formés à l’hôpital assurent une administration précise des vaccins.

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail et autres. En 2020, le segment de l’approvisionnement direct domine le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison des hôpitaux, des cliniques, des centres communautaires, etc. Ce sont les principales sources d’approvisionnement. L’achat de dispositifs d’administration de vaccins par le biais de canaux directs est très rentable pour les prestataires de soins de santé, car ils sont achetés en gros dans le cadre d’un contrat de service.

Analyse au niveau national du marché Dispositifs de distribution de vaccins

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins est analysé pour fournir des informations sur la taille du marché en fonction du pays, du produit, de la voie d’administration, du type, de la marque, de la dose, du type de vaccin, de la modalité, de la facilité d’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de distribution de vaccins sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

Le Japon est en tête de la croissance du marché Asie-Pacifique en raison de la demande croissante des consommateurs et de l’amélioration de l’infrastructure nationale des soins de santé. La section pays du rapport aborde également les facteurs affectant les marchés individuels, ainsi que les changements réglementaires sur les marchés nationaux, qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les lois réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays.

