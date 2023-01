Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique devrait atteindre 11,79 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 7,23 % d’ici 2028

«L’étude approfondie de l’industrie sur le marché des dispositifs de chirurgie thoracique » est publié par Data Bridge Market Research, qui comprend une analyse de la croissance, du marketing régional, des défis, des opportunités et des moteurs analysés dans le rapport. Le rapport principal sur le marché des dispositifs de chirurgie thoracique évalue l’impact des produits et services liés aux facteurs. l’offre et la demande, et les défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché.

Data Bridge Market Research analyse que d’ici 2028, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique atteindra 11,79 milliards USD, avec un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision.

Pour générer le rapport d’analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique, certaines étapes ont été suivies pour collecter, enregistrer et analyser les données du marché. Ce document de marché permet de comprendre les conditions et les tendances générales du marché. Le rapport fournit une étude approfondie du scénario actuel sur le marché à usage général, qui prend en compte diverses dynamiques de marché.

Aperçu du marché:

L’équipement chirurgical thoracique est défini comme des instruments médicaux, des composants et des équipements utilisés pour opérer et traiter les problèmes thoraciques chez les patients. Les organes, y compris les poumons, le cœur et l’œsophage, sont traités à l’aide de ces procédures. Celles-ci comprennent les greffes pulmonaires, les greffes cardiaques, les pontages coronariens, l’ablation de parties du corps touchées par le cancer et d’autres chirurgies thoraciques.

L’augmentation de l’adoption de fonctionnalités mini-invasives par un nombre croissant de patients souffrant de maladies cardiovasculaires et pulmonaires est le principal facteur impactant la croissance du marché des dispositifs de chirurgie thoracique. En outre, l’utilisation croissante des systèmes de chirurgie assistée par vidéo ainsi que des dispositifs basés sur l’alimentation et la mise en place d’un grand nombre d’installations pour la facilité d’utilisation et de mise en œuvre des dispositifs de surveillance de la fréquence cardiaque sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance de la marché des équipements de chirurgie thoracique.

Les innovations dans les méthodes et équipements chirurgicaux et l’adoption de technologies de pointe offriront des opportunités encore plus favorables à la croissance du marché.

Cependant, le manque de professionnels formés et les complications associées à la chirurgie thoracique, telles que l’infection des plaies, les saignements, l’insuffisance respiratoire, la pneumonie, etc., entraveront la croissance du marché. Le manque de connaissances sur les complications de la chirurgie thoracique assistée par vidéo (VATS) défiera le marché des dispositifs de chirurgie thoracique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de chirurgie thoracique comprennent

Olympus Corporation, KLS Martin Group, B. Braun Melsungen AG, Medtronic, OmniGuide Holdings AG, biolitec AG, Intuitive Surgical, Scanlan International, Getinge AG, Johnson & Johnson Private Limited et d’autres participants nationaux et internationaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial Dispositifs de chirurgie thoracique et taille du marché

Le marché des appareils de chirurgie thoracique est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique est segmenté en gestion du rythme cardiaque (CRM) et assistance cardiaque, réparation et remplacement des valves cardiaques, fermeture des défauts cardiaques, dispositifs cardiopulmonaires et autres.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Contenu clé du rapport sur le marché Dispositifs de chirurgie thoracique:

Analyse détaillée du marché Dispositifs de chirurgie thoracique avec une évaluation complète de la technologie, du type de produit, de l’application et d’autres segments clés du rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC pour la période de prévision

Étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes susceptibles d’affecter la croissance du marché.

Analyse régionale complète et perspectives de développement futur de l’industrie des équipements de chirurgie thoracique

Analyse comparative du paysage concurrentiel, couvrant principalement les profils d’entreprise, les portefeuilles de produits et les stratégies d’expansion commerciale.

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché des instruments chirurgicaux thoraciques avec les dernières tendances et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique du marché et des effets de la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché des dispositifs de chirurgie thoracique comprend des recherches qualitatives et quantitatives qui incluent des aspects économiques et non économiques.

L’analyse au niveau national et régional intègre le marché des dispositifs de chirurgie thoracique et les forces d’approvisionnement qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions de dollars américains) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies que les joueurs ont employées au cours des cinq dernières années.

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des dispositifs de chirurgie thoracique

Partie 04: Taille du marché mondial des équipements de chirurgie thoracique

Partie 05: Segmentation du marché mondial des équipements de chirurgie thoracique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Profil du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de prise de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

ARTICLE 12 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

