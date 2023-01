Le marché des dispositifs de chirurgie réfractive devrait atteindre une valeur de 2 611,13 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,2 %.

L’étude de marché des dispositifs de chirurgie réfractive menée par Data Bridge Market Research fournit des détails sur la dynamique du marché qui influence le marché des dispositifs de chirurgie réfractive, la portée du marché, la segmentation du marché et les principaux acteurs du marché, mettant en évidence le paysage concurrentiel et les tendances au fil des ans. .

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre le dollar américain. 1 420 960 000 $ en 2021 à 2 611 130 000 $ en 2029

Aperçu du marché:-

Les dispositifs chirurgicaux réfractifs sont utilisés pour améliorer ou corriger les erreurs de réfraction telles que la myopie (myopie), l’hypermétropie (hypermétropie), la presbytie ou l’astigmatisme. Ces appareils comprennent les lasers excimères, les lasers YAG, les microkératomes et les lasers femtosecondes. La chirurgie réfractive réduit considérablement votre dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact. Une variété de dispositifs de réfraction sont utilisés sur le marché pour traiter les défauts de vision.

Les erreurs de réfraction sont causées par une forme incorrecte de la cornée ou du globe oculaire. La chirurgie réfractive est une chirurgie qui modifie la forme du globe oculaire ou de la cornée à l’aide de divers équipements de chirurgie réfractive tels que le laser avancé, le LASIK, la kératoplastie photoréfractive et diverses lentilles telles que les lentilles intraoculaires et les lentilles intraoculaires toriques.

Principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive

Tracey Technologies, Bausch + Lomb Incorporated, BD, STAAR SURGICAL, SCHWIND eye-tech-solutions, Hoya Surgical Optics, Johnson & Johnson Services, Inc., Ophtec BV, Glaukos Corporation, Amplitude Laser, Reichert, Inc., NIDEK CO., LTD., Ziemer Ophthalmic Systems, ROWIAK GmbH, Moria, LENSAR, Inc., Topcon Canada Inc.(Topcon Corporation 자회사), Aaren Scientific Inc., Rayner Intraocular Lenses Limited., iVIS Technologies, Alcon 등.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, autres AME) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

facteurs importants du marché

**Concurrence : principaux acteurs étudiés en fonction du profil de l’entreprise, du portefeuille de produits, de la capacité, du prix du produit/service, des ventes et du rapport coût/bénéfice.

** Estimation des revenus et des ventes: les revenus et les ventes historiques sont présentés, et des données supplémentaires sont triangulées dans des approches descendantes et ascendantes pour projeter la taille globale du marché, ainsi que pour classer et bien prévoir les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le Rapport sur les types reconnus et les industries d’utilisation finale. De plus, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires sont identifiés dans l’analyse de l’évolution et des prévisions de l’industrie Dispositifs de chirurgie réfractive.

** Développements stratégiques clés – L’étude comprend les développements stratégiques clés du marché, y compris la R&D, les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents sur le marché mondial concurrentiel. .

** Outils analytiques – Le rapport sur le marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive contient des données d’analyse et d’évaluation précises des principaux acteurs de l’industrie et de leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Des outils d’analyse tels que l’analyse des cinq puissances de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principales entreprises opérant sur le marché.

** Caractéristiques clés du marché – Le rapport évalue les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, l’utilisation de la production, la production brute, la consommation, l’importation / l’exportation, l’offre / la demande, le coût du marché, la part de marché, le TCAC et la marge brute. L’étude fournit également une étude complète de la dynamique clé du marché et des tendances actuelles ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

**Demande, offre et efficacité : le rapport sur les dispositifs de chirurgie réfractive fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM** (importation d’exportation). ** s’il y a lieu

Points clés traités dans le rapport sur le marché Dispositifs de chirurgie réfractive :

Aperçu, définitions et classifications des dispositifs de chirurgie réfractive Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive par les fabricants

Analyse de l’impact du COVID-19 sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive

Dispositifs de chirurgie réfractiveCapacité, production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Offre (production), consommation, exportation, importation de dispositifs de chirurgie réfractive par région (2022-2029)

Dispositifs de chirurgie réfractiveProduction, chiffre d’affaires (valeur), évolution des prix…

Profil/analyse du fabricant d’appareils de chirurgie réfractive, analyse des coûts de fabrication des appareils de chirurgie réfractive, analyse de l’industrie/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégies des principaux acteurs/fabricants, normalisation des distributeurs/commerçants connectés, initiatives collaboratives et réglementaires, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

