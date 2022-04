Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord devrait atteindre 2 147,32 millions de dollars et croître à un TCAC de 32,5% prévu jusqu’en 2027

Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord Le rapport de recherche comprend une enquête de grande envergure sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives d’avenir. Une étude analytique convaincante du rapport de marché aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et créer une image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs et donc à la croissance et au développement du marché. Ce rapport d’étude de marché est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et une manière organisée de collecter et de documenter des informations sur l’industrie, le marché ou les clients potentiels.

Le marché nord-américain des dispositifs de chirurgie microinvasive du glaucome (MIGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 32,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2147,32 millions USD d’ici 2027 contre 221,33 millions USD en 2019. Augmentation de la population gériatrique et augmentation des cas de glucome dans le monde et popularité croissante du marché de la chirurgie mini-invasive. .

Principaux acteurs clés :

Glaukos Corporation

Ivantis inc.

Alergan

Ellex

faucon

Îles Vierges britanniques

Johnson and Johnson Surgical Vision Inc. et Johnson and Johnson Vision Care Inc. (une filiale de Johnson and Johnson Inc.)

technologie microchirurgicale

Molteno Ophthalmic Ltd.

médecin du nouveau monde

Santé Pharmaceutique

vue scientifique

Segmentation:

Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord, par produit (stents MIGS, shunts MIGS et autres), objectif (maille trabéculaire, espace suprachoroïdien, fuite sous-conjonctivale et production aqueuse réduite), type de chirurgie ( glaucome associé à la cataracte et support – glaucome uniquement), utilisateur final (services ambulatoires des hôpitaux (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres), canal de distribution (enchères directes et ventes au détail) Pays (États-Unis, Canada, Mexique) Tendances de l’industrie et Prévision jusqu’en 2027.

Scénario de marché du marché des dispositifs de chirurgie microinvasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord

MIGS est synonyme de chirurgie micro-invasive du glaucome qui est utile dans le traitement du glaucome. Il s’agit d’une technologie de pointe dans le traitement du glaucome léger à modéré. C’est une alternative aux médicaments précédemment administrés et prévient également les complications de type chirurgie conventionnelle. Ces procédures sont utilisées pour abaisser la pression intraoculaire de l’œil afin d’éviter d’endommager le nerf optique. Ces procédures sont plus sûres et ont un temps de récupération très rapide par rapport au type de chirurgie conventionnel.

La demande d’appareils MIGS a augmenté par rapport à l’année exacte avec une transition rapide des médicaments contre le glaucome aux chirurgies mini-invasives du glaucome ainsi que l’introduction de produits technologiques avancés. De plus, la demande d’appareils MIGS a augmenté en raison des initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à la prévention de la cécité. Un scénario de remboursement inadéquat devrait restreindre l’utilisation des appareils MIGS et ralentir la croissance du marché des appareils MIGS au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie microinvasive du glaucome (MIGS) fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et une analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché et taille du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de l’objectif, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du produit, le marché est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS et autres. Stents MIGS Ce segment domine le marché en raison de la forte adoption des stents MIGS dans la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour abaisser la PIO chez les patients difficiles à traiter. En outre, une variété de nouveaux microstents de glaucome sont fabriqués en utilisant divers matériaux.

Sur la base de l’objectif, le marché est segmenté en maillage trabéculaire, filtration sous-conjonctivale de l’espace suprachoroïdien et réduction de la production aqueuse. Le segment du treillis trabéculaire domine le marché car divers produits disponibles sur le marché ciblent le treillis trabéculaire pour le traitement du glaucome, car le treillis trabéculaire est l’une des principales structures d’angle de drainage et joue un rôle crucial dans le drainage de l’humeur aqueuse. Dans l’œil, la majeure partie du liquide qui quitte l’œil passe par le réseau trabéculaire.

En fonction du type de chirurgie, le marché est segmenté en glaucome, cataracte et glaucome indépendant. Le segment du glaucome et de la cataracte domine le marché en raison de l’adoption croissante de la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) et de la procédure de la cataracte dans les pays développés et en développement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en services ambulatoires hospitaliers (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. Le segment des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD) domine le marché, car la procédure de chirurgie microinvasive du glaucome (MIGS) est une chirurgie ambulatoire qui prend généralement moins de 30 minutes et les services ambulatoires des hôpitaux (HOPD) sont l’un des premiers points de contact et les plus fiables. option pour les patients de plusieurs pays.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. Le segment des enchères directes domine le marché, la plupart des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD), des cliniques d’ophtalmologie, des centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) préférant les enchères directes pour rechercher les avantages des achats en gros, des remises et de la disponibilité facile des produits.

Analyse au niveau national du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est analysé et des informations sont fournies sur la taille du marché par produit, objectif, type de chirurgie, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’adoption élevée des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour le traitement du glaucome dans la région et l’Amérique du Nord devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours des périodes de prévision en raison du nombre croissant de recherche et développement ainsi que des essais cliniques dans la région. Les États-Unis dominent le marché et mènent la croissance du marché nord-américain en raison de l’adoption croissante de la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour réduire la PIO chez les patients difficiles à traiter.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de América del Norte y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Popularité croissante de la chirurgie mini-invasive dans le monde

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays dans un secteur particulier avec les ventes de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), l’impact de l’avancement des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) et les changements dans des scénarios réglementaires avec son soutien au marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, le nom de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue du produit et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord Le rapport de recherche comprend une enquête de grande envergure sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives d’avenir. En outre, la dynamique clé du marché de l’industrie est la meilleure partie du rapport d’étude de marché. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport. Ce rapport sur le marché traite de l’analyse des tendances émergentes ainsi que des principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités sur le marché de l’industrie. Un rapport présente également une analyse des principaux fabricants, des tendances, des opportunités, des stratégies de marketing, du facteur d’effet de marché et des besoins des consommateurs par grandes régions,

