Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord croît à un TCAC de 34,4% et devrait atteindre la valeur de 3 759,66 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait atteindre une valeur de 3 759,66 millions USD d'ici 2029, avec un TCAC de 34,4 % au cours de la période de prévision. Le rapport met l'accent sur les opportunités et les risques, et exploite ces informations pour aider les lecteurs à prendre des décisions stratégiques et tactiques. Le rapport englobe les principaux développements du marché par rapport au scénario actuel et aux progrès à venir. Le rapport offre une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l'analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel.

L'état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l'analyse des cinq forces de Porter ont été analysés dans le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Amérique du Nord. Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) couvre également les avancées technologiques en profondeur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait atteindre une valeur de 3 759,66 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 34,4 % au cours de la période de prévision. « MIGS Stents » représente le plus grand segment technologique du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en raison des développements rapides des voies technologiques pour commercialiser l’utilisation des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) couvre également les avancées technologiques en profondeur.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Glaukos Corporation

Ivantis Inc.

Allergan

Ellex

Alcón

IVB

Johnson and Johnson Surgical Vision Inc. et Johnson and Johnson Vision Care Inc. (filiale de Johnson and Johnson Inc.)

Technologie microchirurgicale

Molteno Ophthalmic Ltd.

Nouveau monde médical

Santé Pharmaceutique

Vue Scientifique

L’augmentation de la demande de chirurgie micro-invasive est due à l’incidence croissante des maladies oculaires, à la demande croissante de chirurgies micro-invasives et à la réduction des traumatismes chirurgicaux, propulsant le besoin du marché au cours de la période de prévision. Cependant, le coût d’installation élevé et la pénurie de professionnels qualifiés pourraient entraver la croissance du marché de la chirurgie mini-invasive au cours de la période de prévision.

La chirurgie micro-invasive du glaucome est utilisée pour traiter le glaucome à angle ouvert. Initialement, pour traiter le GAO, on a administré des médicaments qui réduisaient la production d’humeur aqueuse ou augmentaient l’écoulement de l’humeur aqueuse. Pour le GAO léger à modéré, traditionnellement, un traitement pharmacologique et au laser était effectué. Avec l’avènement des procédures de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), de nouvelles options ont été créées pour ceux qui ne sont pas aptes à la chirurgie conventionnelle. Une augmentation de la population en gériatrie et des initiatives gouvernementales croissantes pour la prévention de la cécité devraient stimuler le marché. La transition rapide des médicaments contre le glaucome vers les chirurgies mini-invasives du glaucome pourrait créer des opportunités pour le fabricant de dispositifs MIGS. Cependant, la médiocrité des facilités de remboursement pourrait constituer un obstacle pour le marché.

Définition du marché

MIGS signifie chirurgie micro-invasive du glaucome, qui aide à traiter le glaucome. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire dans le traitement du glaucome léger à modéré. C’est une alternative aux médicaments donnés plus tôt, et il prévient également les complications de la chirurgie conventionnelle. Ces procédures sont utilisées pour abaisser la pression intra-oculaire de l’œil afin d’éviter d’endommager le nerf optique. Ces procédures sont plus sûres et ont un temps de récupération très rapide par rapport à la chirurgie conventionnelle. Les différents dispositifs MIGS implantés sont des shunts et des stents pour abaisser la PIO.

Dynamique du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Augmentation de la population gériatrique

La perte de vision est un problème de santé important chez les personnes âgées. Selon l’American Academy of Family Physicians, à 65 ans, une personne sur trois souffre d’une maladie oculaire réduisant la vision. La population âgée augmente rapidement. Par conséquent, cela crée une demande de technologies avancées pour traiter le glaucome chez les personnes âgées. Par conséquent, une augmentation de la population gériatrique est un moteur pour le marché.

Augmentation de l’incidence du glaucome dans le monde

La cause de la cécité globale irréversible est principalement le glaucome. Un glaucome est un groupe de troubles oculaires qui présentent très peu ou pas de symptômes au stade initial, mais qui entraînent ensuite des lésions des nerfs optiques, ce qui peut entraîner une perte de vision ou la cécité. La prévalence du glaucome est en augmentation. Par conséquent, cela crée une demande pour les appareils MIGS ; par conséquent, une incidence croissante de glaucome devrait agir comme un moteur pour le marché.

Initiatives gouvernementales pour accroître la sensibilisation à la prévention de la cécité

Selon l’OMS, au moins 2,2 milliards de personnes souffrent de déficience visuelle et de cécité, dont au moins 1 milliard ont une déficience visuelle qui aurait pu être évitée. Pour les prévenir, les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde ont pris des initiatives. Cela crée une demande pour des traitements avancés tels que la chirurgie micro-invasive du glaucome, qui stimule le marché des dispositifs MIGS. Par conséquent, il devrait agir comme un moteur pour le marché.

Introduction d’un produit technologiquement avancé

Le glaucome est une maladie oculaire grave qui peut entraîner une perte de vision si elle n’est pas contrôlée. Elle ne conduit généralement pas à la cécité car elle peut être contrôlée par un traitement moderne et de nombreuses options pour prévenir d’autres dommages. Avec l’augmentation des développements scientifiques, il y a eu un changement révolutionnaire dans le traitement du glaucome. Avec l’avènement de la chirurgie micro-invasive du glaucome, il y a un changement de paradigme en médecine car elle peut aider au traitement du glaucome à un stade précoce et éviter la dépendance aux chirurgies de filtration comme la trabéculectomie. Cela surmonte également les risques associés à ces chirurgies incisionnelles. Il existe diverses avancées dans le traitement du glaucome avec MIGS.

Contraintes/Défis auxquels le marché est confronté

Réglementations strictes pour les appareils MIGS

Il existe au moins 7 réglementations que tout fabricant d’appareils doit entièrement respecter aux États-Unis, à savoir l’enregistrement des établissements et la liste des dispositifs médicaux, la notification de précommercialisation 510(k), l’approbation de précommercialisation (PMA) (uniquement pour les dispositifs de classe trois), l’exemption de dispositif expérimental (IDE ) pour les études cliniques, la réglementation du système qualité (QS), les exigences d’étiquetage et les rapports sur les dispositifs médicaux (MDR). Ces dispositifs à haut risque nécessitent un processus réglementaire de demande préalable à la commercialisation plus strict pour démontrer des preuves valables d’innocuité et d’efficacité. De longs délais entraînent un accès retardé, ce qui pourrait restreindre le marché des dispositifs MIGS.

Coût élevé des interventions chirurgicales

Bien que les traitements du glaucome aient des résultats modestes et soient plus sûrs que les chirurgies de filtration traditionnelles, ils ont des coûts très élevés. En outre, les personnes peuvent nécessiter des interventions chirurgicales ultérieures si la pression intra-oculaire n’est pas efficacement abaissée immédiatement. Toutes ces considérations rendent ces procédures très coûteuses et inaccessibles à la plupart des gens et, par conséquent, les coûts élevés des procédures chirurgicales pourraient constituer une contrainte sur le marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2022, Glaukos a annoncé le premier recrutement de patients de GLK=301 dans l’essai clinique de phase II pour la sécheresse oculaire. Après l’approbation réussie de l’organisme de réglementation, ce médicament aidera l’entreprise à développer son segment d’activité.

En janvier 2022, Alcon a acquis Ivantis, développeur du nouveau Hydrus Microstent, un dispositif de chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS). Cet appareil chirurgical est conçu pour abaisser la pression oculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert. Cette acquisition renforcera le portefeuille de la société dans le segment de la chirurgie oculaire.

Portée du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de la cible, de la chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Stents MIGS

Shunts MIGS

Les autres

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en shunts MIGS, stents MIGS et autres.

Cible

Réseau trabéculaire

Espace suprachoroïdien

Filtration sous-conjonctivale

Réduction de la production aqueuse

Sur la base de la cible, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en maillage trabéculaire, espace suprachoroïdien, filtration sous-conjonctivale et réduction de la production aqueuse.

Opération

Glaucome associé à la cataracte

Glaucome autonome

Sur la base de la chirurgie, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome.

Utilisateur final

Services ambulatoires hospitaliers (HOPD)

Cliniques d’ophtalmologie

Centres de chirurgie ambulatoire (ASCS)

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en services hospitaliers ambulatoires (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Analyse/aperçus régionaux du marché Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, cible, chirurgie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). La croissance dans la région peut être attribuée à l’incidence croissante des maladies du glaucome ainsi que d’autres maladies oculaires dans la région. Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord en raison de collaborations et d’acquisitions d’acteurs majeurs du marché, ce qui aide le marché à se développer.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

