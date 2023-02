Le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Il devrait passer de 1 491,86 millions USD en 2019 à 2 684,62 millions USD d’ici 2027.

L’augmentation des programmes et des activités de vaccination et le développement de nouveaux vaccins sont les principaux facteurs qui stimulent la demande du marché au cours de la période de prévision. L’équipement d’administration de vaccins comprend des fonctionnalités telles que le développement de nouveaux vaccins qui ont un impact sur les lancements de nouveaux produits par les fabricants. Cela n’est pas seulement dû à une demande accrue, mais également à la charge accrue de maladies infectieuses, à la nécessité d’une administration précise des vaccins pour obtenir une réponse immunitaire robuste à la cible. Plusieurs études actuellement en cours devraient créer un avantage concurrentiel pour les fabricants développant de nouveaux dispositifs innovants d’administration de vaccins. et diverses autres opportunités sur le marché Dispositifs d’administration de vaccins. Cependant, les stocks de vaccins et la peur des patients face aux injections et aux aiguilles devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-vaccine-administration-devices-market

Les principales entreprises vendant des dispositifs d’administration de vaccins sont BD, INOVIO Pharmaceuticals, Gerresheimer AG, Corium Inc., iHealthNet LLC, SCHOTT AG (filiale de Carl-Zeiss-Stiftung), 3M, Mystic Pharmaceuticals et D’Antonio Consultants International, Inc. . , L’ouest. Pharmaceutical Services, Inc., Mylan Pharmaceuticals Inc. (filiale de Mylan NV), Medical International Technologies (MIT Canada) Inc., Antares Pharma, InjexUK, etc. De nombreux lancements de produits et contrats ont été initiés par des entreprises du monde entier, accélérant la croissance du marché des dispositifs d’administration de vaccins.

Le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins comprend la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des nouvelles opportunités de flux de revenus, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les offres. Nous vous donnerons plus de détails sur la sortie. Expansion géographique du marché et innovation technologique. Contactez-nous pour recevoir des briefings d’analystes pour votre analyse et vos scénarios de marché. Nos équipes créent des solutions ayant un impact sur les résultats pour vous aider à atteindre vos objectifs souhaités.

Pour plus de détails sur l’analyse de marché, Résumé du rapport de recherche @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-vaccine-administration-devices-market

Étendue et taille du marché Dispositifs de distribution de vaccins en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fonction du produit, de la voie d’administration, du type, de la marque, de la dose, du type de vaccin, du mode, de la facilité d’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance à travers les segments permet d’analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et d’identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Par produit, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en seringues, auto-injecteurs, injecteurs à jet, micro-aiguilles, aspiration/administration pulmonaire, systèmes de micro-injection, injections de stylo, implants biodégradables et aiguilles d’électroporation. Systèmes d’injection gratuits, systèmes d’administration de vaccins oraux/sublinguaux, entraîneurs d’auto-injection et autres équipements. Le segment des seringues devrait dominer le marché d’ici 2020. Cela est principalement dû à la préférence des administrateurs de vaccins pour la vaccination de routine.

Sur la base de la voie d’administration, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccins intramusculaires, sous-cutanés et intradermiques. Le segment des vaccins intramusculaires, qui permettent un déploiement rapide des vaccins, devrait dominer le marché d’ici 2020.

Sur la base du type de transaction, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccins et en vaccins au stade clinique (électroporation). Les vaccins commerciaux devraient dominer le marché d’ici 2020 car il existe de nombreux dispositifs d’administration de vaccins sur le marché adaptés à l’administration de différents types de vaccins.

Sur la base de la marque, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en BD AccuSpray Nasal Spray System, BD Hi-Pak Glass Vaccine Prefilled Syringe System, BD Uniject Auto-Inactivated Seringue System, Gx InnoSafe, Gx RTF Clearject et Plaxx. Un autre segment devrait dominer le marché en 2020, car différents dispositifs d’administration de vaccins sont disponibles pour répondre à la demande croissante d’administration de vaccins.

Sur la base de la dose, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fixe et variable. Le segment fixe devrait dominer le marché d’ici 2020. En effet, le nombre maximum de vaccins est administré à une certaine dose pour réduire la dose de vaccin et améliorer la réponse vaccinale.

Le marché nord-américain des équipements d’administration de vaccins est segmenté par type de vaccin en vaccin antipoliomyélitique oral bivalent, vaccin BCG, vaccin tétanos-diphtérie, vaccin DTP-HEPB-HIB, vaccin antigrippal, vaccin conjugué, vaccin antipneumococcique et vaccin contre la rougeole. Le segment des vaccins antipoliomyélitiques oraux bivalents a dominé le marché en 2020 en raison de la demande croissante de dispositifs avancés d’administration de vaccins muqueux.

En fonction du mode, le marché des équipements de distribution de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en équipement de distribution automatique de vaccins et équipement de distribution manuelle de vaccins. Le segment des équipements d’administration automatique de vaccins dominera le marché d’ici 2020 en raison de l’augmentation des innovations dans le développement de vaccins.

Basé sur la facilité d’utilisation, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en jetable et réutilisable. En 2020, le segment jetable a dominé le marché en raison de l’utilisation croissante de seringues jetables technologiquement avancées pour administrer des vaccins.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en hôpitaux, centres communautaires, établissements de soins à domicile, établissements universitaires et de recherche, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Le segment hospitalier dominera le marché d’ici 2020 en raison de la disponibilité d’administrateurs de vaccins formés dans les hôpitaux et les hôpitaux posséderont également des compétences avancées en administration de vaccins.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de distribution de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en livraison directe, vente au détail et autres. Le segment des appels d’offres directs dominera le marché d’ici 2020 car il s’agit de la principale source d’approvisionnement pour les hôpitaux, les cliniques, les centres communautaires, etc. Il est fortement conseillé aux prestataires de soins de santé d’acheter des dispositifs d’administration de vaccins par des canaux directs car ils sont achetés en gros dans le cadre de contrats de service.

Analyse au niveau national du marché Équipement de livraison de vaccins

Le marché Dispositifs d’administration de vaccins est analysé pour fournir des informations sur la taille du marché par produit, voie d’administration, type, marque, dose, type de vaccin, forme, facilité d’utilisation, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de distribution de vaccins sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Téléchargez la table des matières complète :- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-vaccine-administration-devices-market

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de l’expansion de la couverture vaccinale et de l’augmentation des investissements dans la R&D de nouveaux vaccins. En Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché en raison de la prévalence des maladies infectieuses. La section pays du rapport traite également des facteurs individuels influençant le marché ainsi que des changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influenceront les tendances actuelles et futures du marché. Les nouveaux volumes de ventes, les volumes de ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. En dehors de,

Principaux liens vers les rapports médicaux : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-cam-milling-machine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-slip-dis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gabapentin-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sufentanil-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cranial-clamps-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de connaître les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research est un cabinet de conseil proposant des études de marché novatrices et non conventionnelles avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces pour aider votre entreprise à réussir sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et d’initier facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et réunie à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 500 dans le monde et disposons d’un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui font confiance à nos services et à nos efforts. Nous sommes ravis d’avoir une satisfaction client de 99,9%.

question:-

Étude de marché sur les ponts de données

Union européenne. Connexion. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – Corporatesales@databridgemarketresearch.com