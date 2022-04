Le marché des dispositifs d’administration de médicaments va connaître une croissance massive d’ici 2030 – Analyse d’impact COVID19 et stratégie commerciale des acteurs clés

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments, sa part, sa croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments représentait 19 061 millions de dollars en 2018, et devrait atteindre 26 742 millions de dollars d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,3% de 2019 à 2026.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, une variété de facteurs est prise en compte, y compris la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport 2021 sur le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens novateurs de croissance de l’entreprise et décrit les facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Selon les Centers for Medicare and Medicaid Services, les dépenses de santé américaines ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3 800 milliards de dollars en 2019, soit 11 582 dollars par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. Aussi, le gouvernement fédéral a représenté 29,0 % du total des dépenses de santé, suivi par les ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et les collectivités locales ont représenté 16,1% des dépenses totales de santé, tandis que les autres revenus privés ont représenté 7,5%.

Un communiqué publié le 8 juin 2021 par le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement des États-Unis fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021.En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoigne la baisse des exportations aux États-Unis d’une année sur l’autre entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations sur cette même période. Le marché tente clairement de se rétablir. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimique, ce qui entraîne un grand marché pour le marché des dispositifs d’administration de médicaments.

Cette étude vise à définir les tailles de marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts par le rapport. Le rapport décrit également les facteurs significatifs, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

L’administration de médicaments est le processus d’administration d’un composé pharmaceutique pour fournir une thérapie à diverses maladies. Les technologies d’administration des médicaments modifient le profil de libération des médicaments, notamment l’absorption, la distribution et l’élimination, afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité des produits. Elles permettent également d’améliorer la commodité et l’observance du médicament par le patient. Les voies d’administration courantes sont les voies orale, entérale, parentérale, par inhalation, topique et les timbres transdermiques.

Cependant, de nombreux médicaments tels que les protéines et les peptides, les anticorps, les vaccins et les médicaments à base de gènes ne peuvent pas être administrés par ces voies, car ils sont vulnérables à la dégradation enzymatique ou ne peuvent pas être absorbés efficacement dans la circulation systémique. Cela est dû à la taille moléculaire et à ses effets thérapeutiques. Par conséquent, il est recommandé d’administrer de nombreux médicaments protéiques et peptidiques par injection. Récemment, les fabricants ont déployé de nombreux efforts dans le domaine de l’administration de médicaments, y compris le développement de dispositifs d’administration de médicaments ciblés dans lesquels le médicament n’est actif que dans la zone cible du corps.

Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des dispositifs d’administration de médicaments sont l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et la croissance du marché des produits biologiques. En outre, l’augmentation de la population gériatrique contribue à la croissance du marché. Cependant, le risque de blessures par piqûre d’aiguille et les réglementations gouvernementales strictes freinent la croissance du marché au niveau mondial. Au contraire, les perspectives de croissance élevées dans les marchés émergents peuvent fournir de nouvelles opportunités pour la croissance du marché des dispositifs d’administration de médicaments.

La taille du marché des dispositifs d’administration de médicaments est étudiée sur la base du type de dispositif, de la voie d’administration et de la région afin de fournir une évaluation détaillée du marché. Sur la base du type de dispositif, il est segmenté en pilules intelligentes, inhalateurs, stents à élution de médicaments, seringues de sécurité, dispositifs d’administration de médicaments implantables, patchs transdermiques et autres. Par voie d’administration, il est divisé en hôpitaux et centres de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques, et autres. Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud et reste de l’Asie-Pacifique) et dans la région LAMEA (Brésil, Afrique du Sud et reste de la région LAMEA).

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– Ce rapport comprend une analyse quantitative détaillée ainsi que les tendances actuelles du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments de 2019 à 2026 pour identifier les opportunités existantes ainsi que les évaluations stratégiques.

– La taille du marché et les estimations sont basées sur une analyse complète des principaux développements dans l’industrie.

– Une analyse qualitative basée sur les produits innovants facilite la planification stratégique des entreprises.

– Les stratégies de développement adoptées par les principaux acteurs du marché sont présentées pour comprendre le scénario concurrentiel du marché.

Liste des acteurs clés présentés dans le rapport :

– 3M Company

– AstraZeneca PLC

– Becton, Dickinson et Compagnie

– Groupe Boehringer Ingelheim

– Consort Medical plc

– GlaxoSmithKline plc,

– Insulet Corporation, Medtronic Plc

– Sulzer Ltd. (Medmix Systems AG)

– West Pharmaceuticals Services, Inc.

LISTE DES AUTRES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR (Ces acteurs ne sont pas présentés dans le rapport. Ils seront inclus sur demande)

– GlaxoSmithKline plc

– Novo Nordisk A/S

Segments clés du marché

– Par type de dispositif

o Pilules intelligentes

o Inhalateurs

o Stents à élution de médicaments

o Seringues de sécurité

o Dispositifs d’administration de médicaments implantables

o Timbres transdermiques

o Autres

Par région

– Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

– Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Reste de l’Asie-Pacifique

– LAMEA

o Amérique latine

o Moyen Orient

o Afrique

Quels sont les aspects de ce rapport qui concernent l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché comprennent les taux de croissance de chaque région, y compris de leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et chiffres concernant les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Le rapport comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs de ce rapport ?

Cette étude de marché montre la taille projetée du marché des dispositifs d’administration de médicaments à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles historiques et actuelles du marché.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance annuelle (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend une vue d’ensemble du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielle en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et l’évaluation du marché pour la période de prévision.

Quels sont les facteurs pris en compte pour évaluer les principaux acteurs du marché ?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport fournit une vue d’ensemble des principaux vendeurs sur le marché, y compris les acteurs clés.

Le rapport comprend des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions de ce rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance et la part du marché à l’avenir.

Le rapport offre l’état actuel du marché et les perspectives futures pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

