Le marché des dispositifs d’administration de médicaments Injectables connaîtra une Accélération de la croissance Entre 2020 et 2027

Analyse de marché et Perspectives: Marché des Dispositifs d’administration de Médicaments Injectables en Chine

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables en Chine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché croît à un TCAC de 17,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 119 340,74 millions de dollars d’ici 2027. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et la mise en place d’une réglementation pour l’approbation rapide des produits thérapeutiques et biologiques injectables ont accéléré la croissance du marché en Chine.

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables comprend des formulations injectables actives et des dispositifs utilisés pour administrer les traitements actifs chez les patients atteints de diverses maladies chroniques, cancers et autres maladies hormonales. Divers géants pharmaceutiques ont impliqué le développement de l’insuline injectable à l’aide de divers injecteurs à stylo et injecteurs automatiques pour la commodité du patient avec auto-injection. Les dispositifs d’administration de médicaments injectables sont la deuxième technologie la plus utilisable après l’administration de médicaments par voie orale. La préférence des biosimilaires et des génériques en raison de leur tarification efficace a incité les consommateurs ainsi que les fabricants à développer des médicaments efficaces. Le gouvernement chinois a établi les critères d’approbation des produits biologiques sur le marché, ce qui comprend divers examens, par exemple,

Par exemple,

En 2018, la CFDA a réformé les lignes directrices réglementaires pour l’approbation des médicaments innovants en Chine, qui ont inclus divers sujets, notamment des essais cliniques plus rapides de médicaments à l’étranger, des essais cliniques basés sur l’enregistrement et une approbation plus rapide des médicaments urgents.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et des Dispositifs de Distribution de Médicaments Injectables en Chine

Le paysage concurrentiel du marché des dispositifs de distribution de médicaments injectables en Chine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les nouveaux édulcorants, les approbations de produits, les brevets, les rapports d’amélioration du goût du produit, la domination des applications, la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’attention des entreprises sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables en Chine.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Baxter, BD, Changeee Medical Devices Co., Ltd, Groupe Cie. de Meheco de la Chine., Ltd, Elcam Medical, Eli Lilly and Company, Gerresheimer AG, Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd, Dispositif médical Cie. de Jiangsu Delfu., Ltd, Mylan N.V., Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc., Sandoz International GmbH (une filiale de Novartis AG), Sanofi, Schott AG, Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group) Co., Ltd, Cie. pharmaceutique générale de Changhaï., Ltd, Terumo Corporation, West Pharmaceutical Services, Inc, YPSOMED, Shanghai Umitai Medical Technology Co.,Ltd. et la médecine Hengrui parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse comparative pour chaque concurrent séparément.

Points clés abordés dans ce rapport:

Aperçu du marché: Le rapport commence par cette section où un aperçu du produit et un contenu clé sur les segments de produits et d’applications du marché mondial de l’analyse du sport sont fournis.

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie d’entreprise de l’entreprise

Concurrence par entreprise: Nous analysons ici la concurrence du marché des appareils de livraison de médicaments injectables en Chine, par prix de l’entreprise, revenus, ventes et part de marché, part de marché, paysage concurrentiel et dernières tendances, fusions, expansions, acquisitions et part de marché des principales entreprises.

Résultats de la recherche et conclusion: L’une des dernières sections du rapport où les conclusions et les constatations des analystes sont fournies.

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des sites et filiales clés de la société

Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

