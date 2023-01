Le marché des dispositifs d’administration de médicaments en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,85% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le rapport Asia Pacific Drug Delivery Devices Market fournit des informations détaillées sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs de l’industrie sur les marchés nationaux et locaux, l’analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents , évolution de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domaine d’application, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour en savoir plus sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse qu’au cours de la période de prévision 2022-2029, le taux de croissance annuel composé des dispositifs d’administration de médicaments atteindra environ 7,85 %. L’augmentation mondiale de la prévalence des maladies chroniques, les tentatives continues d’adopter le meilleur vaccin, le nombre croissant d’essais cliniques pour les vaccins COVID-19 et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé sont des facteurs majeurs. Croissance de la distribution de médicaments. marché des équipements. Comme son nom l’indique, un dispositif d’administration de médicament est un dispositif médical utilisé pour administrer efficacement une dose à une zone ciblée. Les dispositifs d’administration de médicaments aident à identifier les problèmes des patients avec le traitement et à administrer les médicaments au site exact de la maladie.

Panacea Biotec Ltd, AptarGroup, Inc, Koninklijke Philips NV, Nemera, Biocorp Production, Valeritas Holdings Inc., Ethicon, Eli Lilly and Company, Accord Healthcare Ltd., BD, Bayer AG, Johnson & Johnson Services, Novartis, Pfizer, F. Hoffmann-La Roche, GlaxoSmithKline. , Merck, Sanofi et 3M.

Étendue et taille du marché Asie-Pacifique Drug Delivery Devices

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en fonction de la voie d’administration, du cadre de soins aux patients et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction de la voie d’administration, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en oraux, injectables, topiques, oculaires, pulmonaires, nasaux, transmuqueux et implantables.

Sur la base de l’environnement des soins aux patients, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres ou cliniques de chirurgie ambulatoire, centres de soins à domicile et autres.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en cancer, maladies infectieuses, maladies respiratoires, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, maladies du système nerveux central et autres.

Analyse au niveau national du marché Dispositifs d’administration de médicaments

Comme mentionné ci-dessus, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est analysé et des informations et des tendances sont fournies concernant la taille du marché par pays, voie d’administration, cadre de soins aux patients et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l’Asie-Pacifique (APAC).

Le segment national du rapport sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données en aval et en amont tels que la consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données.

