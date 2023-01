Le marché des dispositifs d’administration de médicaments devrait croître à un TCAC de 17,23% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le nombre de maladies et de troubles a considérablement augmenté en raison d’infections virales et bactériennes. Pour étudier les virus vivants et surveiller la santé des tissus, un nombre croissant de scientifiques et de chercheurs utilisent leurs ressources pour révolutionner les systèmes d’administration de médicaments. Les dispositifs d’administration de médicaments sont facilement disponibles via les modes d’administration en ligne et hors ligne, mais uniquement sur ordonnance.

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments devrait croître à un TCAC de 17,23 % au cours de la période de prévision, analysé par Data Bridge Market Research. Cela indique que la valeur marchande de 2 013,2 millions de dollars en 2021 atteindra 7 177,769 millions de dollars en 2029. Cela est dû à une augmentation du nombre d’hôpitaux et de cliniques, en particulier dans les économies en développement, et à une augmentation de l’utilisation de drogues injectables. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments sont BD. (États Unis); F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse) ; Antares Pharma (États-Unis); Novartis (Suisse); 3M (États-Unis); Sulzer GmbH (Suisse); Gerresheimer AG (Allemagne); Sanofi (France); Johnson & Johnson Services (États-Unis) ; Bayer AG (Allemagne) ; GlaxoSmithKline (Royaume-Uni); Novosanis (Belgique); MEDMIX SYSTEMS AG (Suisse); Merck & Co. (Allemagne) ; Pfizer (États-Unis); Matériaux d’isolation, Inc. (États-Unis) ; OraSure Technologies, Inc. (États-Unis) ; Activer l’injection (États-Unis) ; West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis) ; SMC Ltda (Philippines); Smart Medical Devices ViVO Ltd. (Royaume-Uni) et Cipla Inc. (États-Unis), entre autres.

Dynamique du marché des dispositifs d’administration de médicaments

chauffeur

Augmentation de la prévalence de la maladie

L’augmentation mondiale des maladies et infections aiguës et chroniques est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. Selon un rapport récent, plus de 20 millions de personnes dans le pays vivent avec le diabète et ce nombre devrait dépasser 57 millions d’ici 2025.

Capacités R&D.

L’augmentation des dépenses consacrées aux compétences en R&D, en particulier sur les dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera des opportunités de croissance plus lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement de virus vivants à des fins de développement de médicaments stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par les secteurs public et privé, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché. En outre, les initiatives gouvernementales visant à accroître l’accès à des médicaments optimaux pour le cancer, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires, le diabète, les maladies cardiovasculaires et d’autres maladies dans les régions éloignées ouvriront davantage la voie à la croissance.

En outre, l’augmentation du revenu personnel disponible, l’introduction de produits technologiques dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements dans le développement de produits et d’équipements médicaux de pointe et l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer, de maladies respiratoires et de diabète dans les économies en retard ils contribuent au marché. taux de croissance.

Chance

De plus, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées, l’augmentation des niveaux de pollution de l’air et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux avancées technologiques dans le monde élargiront les opportunités. Au cours de la période de prévision de 2022, les acteurs du marché en bénéficieront. L’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant stimuleront davantage le taux de croissance futur du marché jusqu’en 2029.

Étendue du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en fonction de la voie d’administration, de l’environnement de soins aux patients et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Voie administrative

Administration de médicaments oraux.

Administration de médicaments injectables.

médicament topique

administration oculaire

administration pulmonaire.

administration nasale.

administration transmuqueuse

Gestion des médicaments implantables.

En fonction de la voie d’administration, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en oraux, injectables, topiques, oculaires, pulmonaires, nasaux, transmuqueux et implantables.

Cadre de soins aux patients

Hôpital

Centre de diagnostic

Centre/Clinique de chirurgie ambulatoire

soins à domicile

autre

Sur la base de l’environnement des soins aux patients, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres ou cliniques de chirurgie ambulatoire, centres de soins à domicile et autres.

Exiger

cancer

maladie infectieuse

Maladies respiratoires

Diabète

Maladies cardiovasculaires

maladie auto-immune

maladie du système nerveux central

autre

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs d’administration de médicaments est segmenté en cancer, maladies infectieuses, maladies respiratoires, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, maladies du système nerveux central et autres.

Analyse régionale/perspectives du marché des dispositifs d’administration de médicaments

Le marché Dispositifs d’administration de médicaments est analysé et fournit des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, voie d’administration, environnement de soins aux patients et application, comme décrit ci-dessus. Les pays inclus dans le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres pays d’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs d’administration de médicaments en raison de la base solide des établissements de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par les acteurs clés, du nombre croissant de médicaments de procédé associés au développement, de la prévalence accrue des maladies chroniques et de la présence d’un grand nombre de médicaments . entreprises régionales et une activité de recherche accrue. En raison des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’incidence accrue des maladies chroniques,

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou peu fréquente des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte dans l’analyse des données prévisionnelles des pays. .

