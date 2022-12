Le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins devrait atteindre 6,00 milliards USD d’ici 2029

Le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins (DIU) est défini comme des contraceptifs au cuivre ou de petits dispositifs en plastique en forme de T qui sont insérés dans l’utérus. Ces dispositifs sont connus pour prévenir la grossesse car ils empêchent les spermatozoïdes d’atteindre et de féconder les ovules. Ces dispositifs sont largement déployés car ils sont considérés comme sûrs, à longue durée d’action, efficaces et éliminant le besoin d’autres contraceptifs.

Le marché mondial des dispositifs contraceptifs intra-utérins était évalué à 4,09 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,00 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-intra-uterine-contraceptive-devices-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Dispositifs contraceptifs intra-utérins sont Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem), Bayer (Allemagne), EUROGINE (Espagne), CooperSurgical Inc. (États-Unis), Pfizer Inc. (États-Unis), HLL Lifecare Limited (Thiruvananthapuram), OCON Medical Ltd. (Israël), Prosan International BV (Pays-Bas), Melbea Innovations (Hongrie), Allergan, Merck & Co., Inc. (États-Unis), DKT International (États-Unis), Medisafe Distribution Inc. ( Canada), Medicines360 (États-Unis), Pregna International Limited (Inde) et Egemen International (Turquie), entre autres.

Dynamique du marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Sensibilisation accrue

La sensibilisation croissante aux mesures de contrôle des naissances et à la planification familiale à travers le monde est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins.

Initiatives gouvernementales

L’augmentation des initiatives de plusieurs gouvernements et organisations à but non lucratif pour promouvoir l’utilisation des DIU accélère la croissance du marché.

Loi sur les soins abordables (ACA)

L’abrogation de l’Affordable Care Act (ACA) aux États-Unis, encourageant une grande partie des femmes à choisir la contraception réversible à longue durée d’action (LARC) faute d’accès à l’avortement, influence encore plus le marché.

Opportunités

De plus, les innovations technologiques conduisant à une contraception efficace et à moins d’effets secondaires offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intra-uterine-contraceptive-devices-market

Étendue du marché mondial des dispositifs contraceptifs intra-utérins et taille du marché

Le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins est segmenté en fonction du type, du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Cône

Dispositif intra-utérin hormonal

Dispositif intra-utérin en cuivre

Sur la base du type, le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins est segmenté en marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins hormonaux et dispositif intra-utérin en cuivre.

type de produit

Miréna

Un trou

Paragard

Essure

Lévosert

Les autres

Le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins peut être segmenté en fonction du type de produit en mirena, skyla, paragard, essure, levosert et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques de gynécologie

Centres de santé communautaires

Les autres

Le segment des utilisateurs finaux du marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins est segmenté en hôpitaux, cliniques de gynécologie , centres de santé communautaires et autres.

Analyse régionale / Aperçu du marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins

Le marché Dispositifs contraceptifs intra-utérins est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type, type de produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, en Égypte, en Israël, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), au Brésil, en Argentine et dans le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins en raison des progrès technologiques des dispositifs contraceptifs intra-utérins dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison d’une sensibilisation accrue de la population féminine de la région.

Parcourir la table des matières complète sur- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-intra-uterine-contraceptive-devices-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-beckers-nevus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-friedreichs-ataxia-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biotinidase-deficiency-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lithium-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-metoprolol-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com