Le marché des dispositifs contraceptifs devrait atteindre 14933,06 millions USD, taille, part, taux de croissance de l’industrie, demande et prévisions de revenus 2029

Le rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs aide à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Plusieurs paramètres mis en évidence dans ce rapport de recherche aident les entreprises à prendre de meilleures décisions. Il devient également facile de gérer efficacement la commercialisation des biens et services. Ce rapport d’étude de marché approfondi aidera sûrement à développer l’entreprise de diverses manières. Grâce à l’analyse concurrentielle méticuleuse couverte dans le rapport Dispositifs contraceptifs à grande échelle, les entreprises peuvent mesurer ou analyser les forces et les faiblesses des concurrents, aidant ainsi à développer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 214 millions de femmes en âge de procréer dans les pays en développement souhaitaient éviter une grossesse en juillet 2020. Selon le même rapport, il a été confirmé que près de la moitié de toutes les grossesses n’étaient pas planifiées entre 2015 et 2019. Comme en raison de l’augmentation des grossesses non désirées, la demande de dispositifs contraceptifs est élevée, ce qui stimulera davantage le marché.

Les dispositifs contraceptifs féminins détiennent probablement la plus grande part de l’industrie en raison de la disponibilité d’une grande variété de dispositifs contraceptifs féminins, notamment les diaphragmes, les dispositifs intra-utérins, les implants sous-cutanés, les anneaux vaginaux et autres. Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs contraceptifs était évalué à 9 023,02 millions USD en 2021 et devrait atteindre 14 933,06 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs pour comprendre la structure complète de l’étude, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request -a-sample/?dbmr=global -contraconcept-devices-market

Dynamique du marché des dispositifs contraceptifs

Conducteurs

Augmentation du nombre de grossesses non désirées

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les grossesses non désirées représentent environ 37 % de toutes les naissances aux États-Unis.

Sensibiliser aux maladies sexuellement transmissibles (MST)

Sensibilisation accrue aux maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment la gonorrhée, la chlamydia, la trichomonase, l’hépatite B et le VIH/sida.

Initiatives gouvernementales

Plusieurs gouvernements de pays développés et en développement lancent également des initiatives pour sensibiliser et encourager l’utilisation de dispositifs contraceptifs efficaces, en particulier dans les zones rurales.

Opportunités

De plus, la hausse des revenus disponibles dans les pays développés et en développement et les lancements de nouveaux produits devraient offrir des opportunités de croissance potentielles pour le marché des dispositifs contraceptifs dans les années à venir.

Restrictions/Défis

D’autre part, le risque accru d’infections liées à l’utilisation de dispositifs contraceptifs et l’incidence croissante de l’infertilité devraient entraver la croissance du marché des dispositifs contraceptifs au cours de la période cible. Cependant, le nombre croissant de concurrents et les effets dangereux liés aux dispositifs contraceptifs pourraient encore remettre en question la croissance du marché des dispositifs contraceptifs dans un proche avenir.

Acteurs du marché couvert

Bayer AG (Allemagne), Pfizer Inc. (États-Unis), Janssen Global Services, LLC (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem), Merck Sharp & Dohme Corp. (États-Unis), Mylan NV (États-Unis), Reckitt Benckiser Groupe Société Anonyme. (Royaume-Uni), Veru Inc. (États-Unis), Medisafe Distribution Inc. (Canada), CooperSurgical, Inc. (États-Unis), Devex (États-Unis), Mayer Laboratories, Inc. (États-Unis), Allergan plc (Irlande), Agile Therapeutics (États-Unis), HLL Lifecare (Inde), ANSELL LTD (Australie), Mankind Pharma (Inde), TTK HealthCare (Inde), Boehringer Ingelheim International GmbH. (Autriche), V-Care Pharma SA Ltd. (Inde), VARDHAMAN LIFECARE PVT LTD (Inde) et Cipla Inc. (États-Unis)

Accédez au rapport complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-contraceptive-devices-market

Étendue du marché mondial des dispositifs contraceptifs et taille du marché

Le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Dispositifs contraceptifs masculins

dispositifs contraceptifs féminins

En fonction du type de produit, le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en dispositifs contraceptifs masculins et dispositifs contraceptifs féminins. Les dispositifs contraceptifs masculins sont subdivisés en préservatifs. Les dispositifs contraceptifs féminins sont subdivisés en dispositifs intra-utérins, préservatifs féminins, anneaux vaginaux, diaphragmes et éponges, implants sous-cutanés et autres.

Technologie

contraceptifs hormonaux

contraceptifs barrières

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en contraceptifs hormonaux et en contraceptifs barrières.

Canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

cliniques

canal en ligne

chaîne publique

ONG, Autres

Principaux faits saillants de la table des matières : marché mondial des dispositifs contraceptifs

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des dispositifs contraceptifs

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des dispositifs contraceptifs

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), par régions

Chapitre 5: Offre mondiale (production) , consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, basée sur Chapitre 8 :

Valeur de l’industrie du marché de la chaîne d’approvisionnement

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement, et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Principales stratégies et politiques des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par fournisseurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Explorez la table des matières complète, les tableaux et les figures : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-contraceptive-devices-market

Pourquoi avez-vous besoin d’acheter ce rapport ?

Examiner en détail le marché mondial des dispositifs contraceptifs

Évaluez les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs.

Dressez le profil des principaux acteurs du marché.

Connaître la taille réelle du marché et estimer les prévisions

Pour des informations par région, société, type et application

Réponses aux questions clés de cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des dispositifs contraceptifs faisable pour un investissement à long terme ?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire susceptible de connaître une forte augmentation du TCAC et de la croissance annuelle ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité les territoires émergents présenteraient-ils pour les entrants nouveaux et établis sur le marché Dispositifs contraceptifs?

6) Analyse du côté risque lié aux prestataires de services ?

7) Quels seront les facteurs qui détermineront la demande de dispositifs contraceptifs dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Dispositifs contraceptifs?

9) Quelles stratégies des grands acteurs leur permettent de gagner des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client entraînent-elles de grands changements sur le marché des dispositifs contraceptifs ?

