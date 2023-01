Le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques devrait atteindre 11,79 milliards de dollars d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 7,23 %.

Une étude complète de l’industrie sur le «marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques présenté dans l’étude de marché Data Bridge, y compris l’analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Un rapport sur le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques de niveau 1 comprend une évaluation des facteurs qui influencent l’offre et la demande de produits et services connexes, ainsi que les défis pris en compte par les acteurs du marché. Le rapport commence par une perspective de marché avec des résultats pertinents ainsi qu’une intégration de données et une étude fonctionnelle. Il prévoyait une forte croissance future du marché. Ce document fournit une brève introduction à la perspective du rapport de recherche, à la table des matières, à la liste des tableaux et aux figures, à la perspective des principaux acteurs du marché et à la perspective comprenant les régions clés.

Certaines mesures ont été prises pour collecter, enregistrer et analyser les données du marché afin de générer le rapport d’analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique. Cet article sur le marché vous aidera à trouver les conditions générales et les tendances du marché. Ce rapport fournit un examen approfondi du scénario actuel du marché à usage général en tenant compte de diverses dynamiques de marché. Les données statistiques et numériques des rapports de l’industrie sont interprétées à l’aide d’outils avancés établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les tableaux, graphiques et diagrammes utilisés dans le rapport marketing complet sur les dispositifs de chirurgie thoracique permettent une compréhension plus claire et meilleure des faits et des chiffres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques représentera 11,79 milliards de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché:

Les dispositifs chirurgicaux thoraciques sont définis comme des instruments, composants et dispositifs médicaux utilisés pour opérer et traiter les problèmes thoraciques chez les patients. Les organes, y compris les poumons, le cœur et l’œsophage, sont traités avec ces traitements chirurgicaux. Celles-ci comprennent les transplantations pulmonaires, les transplantations cardiaques, les pontages coronariens, l’ablation de parties cancéreuses du corps et d’autres interventions chirurgicales thoraciques.

L’augmentation de l’adoption de propriétés mini-invasives avec un nombre croissant de patients souffrant de maladies cardiovasculaires avec troubles pulmonaires est un facteur majeur qui affectera la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques. De plus, l’utilisation croissante des systèmes chirurgicaux assistés par vidéo ainsi que des dispositifs à base d’énergie et un grand nombre d’installations construites pour faciliter l’utilisation et la mise en œuvre des dispositifs de surveillance de la fréquence cardiaque sont des facteurs moteurs de la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques.

L’innovation et l’adoption accrues de technologies de pointe pour les méthodes et dispositifs chirurgicaux offriront des opportunités encore plus avantageuses pour la croissance du marché.

Cependant, la pénurie de spécialistes qualifiés et les complications associées à la chirurgie thoracique telles que l’infection des plaies, les hémorragies, l’insuffisance respiratoire, la pneumonie, etc., entraveront la croissance du marché. Le manque de sensibilisation aux complications découlant de la chirurgie thoracique assistée par vidéo (VATS) défiera le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques.

Principaux acteurs opérant sur le marché Dispositifs chirurgicaux thoraciques

Société Olympus ; Groupe KLS Martin ; B. Braun Melsungen AG; Medtronic ; Omniguide Holdings, Inc. ; Bioretech SA ; chirurgie intuitive; Scanlan International ; Getinge AB ; Johnson & Johnson Private Limited, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue du marché mondial Dispositifs chirurgicaux thoraciques et taille du marché

Le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques est segmenté en dispositifs de surveillance de la fréquence cardiaque (CRM) et d’assistance cardiaque, réparation et remplacement des valves cardiaques, fermeture des malformations cardiaques et dispositifs cardio-pulmonaires.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Portée principale du rapport sur le marché Dispositifs chirurgicaux thoraciques:

Analyse détaillée du marché Dispositifs chirurgicaux thoraciques avec une évaluation complète de la technologie, du type de produit, des applications et des autres segments majeurs du rapport.

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calculs du TCAC au cours de la période de prévision

Une étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes susceptibles d’affecter la croissance du marché.

Analyse complète des perspectives de croissance régionales et futures de l’industrie des dispositifs chirurgicaux thoraciques

Analyse comparative du paysage concurrentiel, y compris le profil de l’entreprise, le portefeuille de produits et la portée clé de la stratégie d’expansion commerciale

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché des dispositifs de chirurgie thoracique avec les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique du marché combiné aux effets de la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques comprend des études qualitatives et quantitatives, y compris l’impact des aspects économiques et non économiques.

Analyse au niveau national et régional combinant le marché des dispositifs chirurgicaux thoraciques et les forces d’approvisionnement influençant la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (en millions de dollars) et le volume (en millions) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies adoptées par les joueurs au cours des cinq dernières années.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des dispositifs chirurgicaux thoraciques

Partie 04: Taille du marché mondial des dispositifs chirurgicaux thoraciques

Partie 05: Segmentation du marché mondial des dispositifs de chirurgie thoracique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

