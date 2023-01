Le marché des dispositifs cervicaux devrait croître à un taux de 7,7 % jusqu’en 2028. KARL STORZ SE & Co. KG, Olympus Corporation, Richard Wolf GmbH, Stryker, Hologic Inc., Medtronic, Ethicon USA LLC, B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, MEDGYN PRODUCTS INC, CooperSurgical Inc., Timesco Healthcare Ltd, Optomic , MGB Endoskopische Geräte GmbH Berlin, Delmont Pictures, Vimex Sp. z oo, SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH, RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, Cook 및 기타 국내외 기업.

Le marché des dispositifs cervicaux devrait croître à un taux de 7,7 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 2,95 milliards USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données pour les dispositifs hystéroscopiques fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir pour influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies gynécologiques est le moteur de la croissance du marché des dispositifs cervicaux.

Une hystéroscopie est une procédure au cours de laquelle un chirurgien ou un médecin examine l’intérieur de la cavité utérine d’une femme à la recherche de saignements anormaux. La procédure est réalisée à travers la cavité utérine et est utilisée pour traiter ou diagnostiquer les trompes de Fallope perméables, la cavité endométriale ou les trompes utérines chez les femmes présentant des saignements utérins préménopausiques ou postménopausiques anormaux. Un tube distal mince et éclairé est inséré dans le col de l’utérus pour aider le chirurgien à localiser tout saignement.

La population croissante de femmes gériatriques et le nombre croissant de femmes souffrant de maladies gynécologiques sont les principaux facteurs qui animent le marché des dispositifs cervicaux à travers le monde. La sensibilisation accrue aux maladies gynécologiques due aux initiatives gouvernementales et la forte propension des femmes aux procédures peu invasives ont alimenté la croissance du marché des dispositifs cervicaux.

Portée du marché des instruments hystéroscopiques et taille du marché

Le marché des dispositifs cervicaux est segmenté en fonction du produit, de la disponibilité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs cervicaux est segmenté en dispositifs portables, hystéroscopes, endoscopes de résection, gaines, systèmes de gestion des fluides et systèmes d’ablation des tissus cervicaux.

En fonction de la disponibilité, le marché des appareils d’hystéroscopie est segmenté en appareils réutilisables et en appareils jetables.

Sur la base de l’application, le marché des appareils d’hystéroscopie est segmenté en hystéroscopie diagnostique, hystéroscopie chirurgicale, myomectomie, polypectomie, ablation de l’endomètre et stérilisation tubaire.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des dispositifs d’hystéroscopie

Le marché des instruments d’hystéroscopie est analysé sur la base de la taille du marché mentionnée ci-dessus, des informations sur le volume par pays, des produits, de la disponibilité, des applications et des utilisateurs finaux.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des appareils hystéroscopiques sont les suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe . Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) L’Amérique du Sud fait partie des Amériques, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du Moyen-Orient et du reste de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs cervicaux au milieu d’initiatives gouvernementales croissantes pour accroître la sensibilisation à la santé des femmes, la prévalence croissante des maladies gynécologiques chez les femmes, l’augmentation des dépenses de santé et les avancées technologiques. La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Appareils hystéroscopiques

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils d’hystéroscopie sont:

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

