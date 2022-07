Le marché des diodes laser visibles et UV devrait rapporter 4 497,40 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 5,3 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des diodes laser visibles et UV jusqu’en 2028 – Analyse globale – par matériau de dopage, mode, application et géographie », le marché des diodes laser visibles et UV devrait passer de 3 127,50 millions de dollars US en 2021 à 4 497,40 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2021 à 2028. L’adoption croissante des diodes laser visibles et UV dans le monde entier pour diverses applications, telles que l’industrie, la défense, la médecine et l’automobile, influence l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement et l’innovation dans les produits à diode laser. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des diodes laser visibles et UV comprennent ASML Holding NV ; Osram Licht AG; Sheaumann Laser, Inc. ; photonique IPG ; et Nuvoton Technology Corporation. Voici un aperçu des récents développements significatifs sur ce marché : Osram Licht AG a développé des diodes laser pour l’éclairage automobile en 2019. De même, en avril 2022, la société a introduit une diode laser verte pour diverses applications telles que le nivellement, le balayage et la projection de points. Il s’agit d’un laser à émission latérale à sortie de crête de 20 mW avec une bande passante spectrale de 2 nm et une longueur d’onde de crête de 520 nm. En janvier 2022, l’UK Research Initiative (UKRI) a annoncé qu’en collaboration avec les universités américaines Harvard et MIT et les universités britanniques Strathclyde et Bath (VLC), l’Université de Sheffield dirigera un nouveau projet de 2,44 millions de dollars américains pour faire progresser la technologie pour le prochaine génération de micro-affichages et de communication par lumière visible dans un avenir proche. Les chercheurs de Sheffield étudieront l’utilisation d’une manière entièrement différente d’intégrer de manière monolithique des diodes laser à micro-échelle (LD) et des transistors à haute mobilité électronique (HEMT) sur une seule puce, où chaque LD est alimenté électriquement par des HEMT individuels, dans le cadre de cette coopération de recherche mondiale .

Aperçu du marché – Marché des diodes laser visibles et UV

En fonction de la région, le marché mondial des diodes laser visibles et UV est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). Le marché nord-américain détenait la plus grande part de marché en 2020 et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. Le marché des diodes laser visibles et UV en Amérique du Nord, basé sur la géographie, est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En Amérique du Nord, des pays comme les États-Unis et le Canada ont augmenté leurs dépenses militaires. Par exemple, selon les données publiées par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) en 2021, le budget militaire américain était évalué à 801 milliards de dollars. Entre 2012 et 2021, les investissements américains dans la recherche et le développement (R&D) militaires ont augmenté de 24 %, tandis que le financement des achats d’armes a diminué de 6,4 %. L’augmentation des dépenses de R&D de 2012 à 2021 implique que les États-Unis mettent davantage l’accent sur la technologie de nouvelle génération. Ainsi, une telle augmentation des dépenses militaires dans les pays nord-américains pour la recherche et le développement et l’adoption d’armes technologiquement avancées telles que diverses armes à énergie dirigée influencent les activités des acteurs du marché nord-américain des diodes laser visibles et UV. Le marché européen des diodes laser visibles et UV détenait la deuxième plus grande taille de marché en 2020. L’énorme présence de fabricants de diodes laser visibles et UV dans la région est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché en Europe. D’autre part, le marché des diodes laser visibles et UV APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande de voitures particulières et commerciales dans la région, en raison de la présence d’une population énorme et de l’augmentation de leur capacité d’achat, alimente le besoin de diodes laser visibles et UV dans cette région. De plus, le besoin croissant de diodes laser visibles dans les applications médicales et leur forte adoption pour le traitement de diverses affections contribuent davantage à la croissance du marché des diodes laser visibles APAC et américain.

The visible and UV laser diode market size has been segmented and analyzed on the basis of doping material, mode, and application. Based on doping material, the visible and UV laser diode market is further segmented into AlGalnP, GaN, and InGaN. Based on mode, the visible and UV laser diode market is segmented into single mode and multi-mode. Based on application, the visible and UV laser diode market size is further segmented into industrial, defense, scientific and medical, and others.

Some of the players operating in the global visible and UV laser diode market are ASML Holding NV; Coherent, Inc.; IPG Photonics; Newport Corporation; Nuvoton Technology Corporation; ProPhotonix; Jenoptik AG; Sheaumann Laser, Inc.; Osram Licht AG; and TRUMPF Group. In addition, several other important market players were studied and analyzed during the course of this market research study to get a holistic view of the global visible and UV laser diode market and its ecosystem.

