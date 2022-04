Le marché des diagnostics STD est prêt à établir une croissance exceptionnelle en 2022-2029 | BD, Abbott, Danaher, Roche

Synopsis du marché mondial du diagnostic des MST:

Un rapport fiable sur le marché des diagnostics MST contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie des soins de santé ou de se faire une place sur le marché en tant que nouvelle émergence. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur de la santé, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure sur les diagnostics STD agit comme une colonne vertébrale pour le succès des entreprises dans tous les secteurs.

Le marché mondial des diagnostics MST est en croissance avec un TCAC de 12,27 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport d’activité de STD Diagnostics fournit une analyse de fond complète de l’industrie de la santé qui comprend une évaluation du marché Parental. La segmentation du marché analyse l’utilisation du produit par rapport à ses applications, son utilisateur final ou par rapport à la géographie. Toutes les données statistiques et numériques, qui sont calculées avec les outils les plus établis tels que l’analyse SWOT, sont représentées à l’aide de graphiques et de tableaux pour une meilleure expérience utilisateur et une compréhension claire. STD Diagnostics est le rapport d’étude de marché le plus pertinent, exclusif, raisonnable et admirable en fonction des besoins de l’entreprise.

Selon l’étude de marché, MST signifie maladies sexuellement transmissibles, également appelées maladies vénériennes (MV) et se propagent généralement par l’utilisation d’aiguilles à drogue non stérilisées, de la mère au nourrisson pendant l’accouchement ou l’allaitement, les transfusions sanguines et sexuellement. Ces maladies sont détectées par divers tests tels que des analyses de sang, des échantillons d’urine ou des échantillons de liquide et ne présentent aucun symptôme. Avec l’aide d’antibiotiques et de médicaments antiviraux, les MST causées par des bactéries peuvent être traitées. Certains des dispositifs utilisés pour diagnostiquer la maladie sont, entre autres, le lecteur de microplaques à absorbance, les cytomètres en flux, les machines à diffusion et les tests immunochromatographiques.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du diagnostic des MST sont l’augmentation de la sensibilisation des patients, comme les campagnes d’éducation, l’augmentation du taux d’initiatives gouvernementales, l’augmentation du nombre de produits technologiquement avancés dans le domaine du diagnostic, fournissant des tests plus précis. résultats et population croissante ayant de multiples partenaires sexuels occasionnels.

Segmentation globale du marché Diagnostic MST :

Sur la base du type, le marché mondial du diagnostic des MST est segmenté en tests de chlamydia , tests de syphilis, tests de gonorrhée, tests de virus de l’herpès simplex, tests de virus du papillome humain et tests de virus de l’immunodéficience humaine.

Sur la base des tests, le marché du diagnostic des MST est segmenté en appareils de laboratoire et appareils de point de service.

Sur la base des dispositifs de test, le marché du diagnostic des MST est segmenté en thermocycleurs, PCR, lecteurs à flux latéral – tests immunochromatographiques, cytomètres en flux, machines à diffusion différentielle de la lumière, lecteur de microplaques à absorbance, puces téléphoniques et kits de diagnostic rapide.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du diagnostic des MST est segmenté en hôpitaux et autres.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché du diagnostic des MST en raison de la disponibilité d’appareils de dépistage avancés des maladies sexuellement transmissibles approuvés par la FDA et de la présence de régimes d’assurance-maladie publics favorisant la prise de conscience des soins de santé au sein de la population. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prospérité économique et de la prévalence des infections sexuellement transmissibles dans les pays sous-développés.

Principaux acteurs mondiaux :

Abbott

Aposcience

BD

Biocartis

Laboratoires Bio-Rad, Inc

Céphéide

Danaher

DiaSorin

Diagnostics GenMark, Inc.

Hologic Inc.

OraSure Technologies, Inc.

Qualigène inc.

Société Quidel

Hoffmann-La Roche SA

Thermo Fisher Scientific Inc.

Med Mira

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des diagnostics STD, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les diagnostics STD, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché du diagnostic STD, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial du diagnostic des MST : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du diagnostic des MST par régions

5 Analyse du marché mondial du diagnostic MST par type

6 Analyse du marché mondial des diagnostics STD par applications

7 Analyse du marché mondial des diagnostics MST par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des diagnostics MST

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du diagnostic des MST 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

