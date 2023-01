Le marché des diagnostics pour le bétail devrait croître à un taux de 7,8 % jusqu’en 2028

Le marché du diagnostic du bétail devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait atteindre 3,6 milliards USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 7,8 % dans les prévisions susmentionnées. période.

Le diagnostic du bétail est un outil essentiel qui confirme essentiellement l’état de santé des animaux d’élevage et permet l’identification des agents pathogènes. Ils sont généralement menés en analysant des échantillons de matières fécales, de sang et de tissus d’animaux d’élevage, sauvages et de compagnie. Ils aident à la détection précoce, à la gestion et au contrôle des maladies du bétail, y compris les zoonoses, dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que les laboratoires de référence, les hôpitaux et cliniques vétérinaires et les POC.

Les facteurs tels que la prévalence croissante de diverses maladies d’origine alimentaire et zoonotique ainsi que la demande croissante de produits alimentaires dérivés de l’élevage apparaissent comme le principal facteur favorisant la croissance du marché des diagnostics pour l’élevage. D’autre part, les initiatives gouvernementales favorables et les progrès technologiques dans le diagnostic vétérinaire devraient en outre amortir la croissance du marché. Le besoin de diagnostic précoce et de prévention des maladies animales devrait également accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Cependant, le coût élevé associé au diagnostic animal freine la croissance du marché du diagnostic animal. La pénurie de vétérinaires praticiens pour le bétail devrait également entraver la croissance globale du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostic du bétail

Le paysage concurrentiel du marché du diagnostic du bétail fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des diagnostics pour le bétail.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des diagnostics pour le bétail sont IDEXX, Abaxis, Heska Corporation, Zoetis, Randox Laboratories Ltd., Thermo Fisher, Bio-Rad Laboratories, Inc., EurolyserDiagnostica GmbH, ARKRAY USA, Inc., Diconex, Alfa Wassermann., bioMérieux SA, Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd., DiaSys Diagnostic Systems GmbH, biosys, URIT Medical Electronic Group Co. Ltd., Neogen Corporation et ELITech Group, entre autres.

En outre, les marchés émergents associés à une prise de conscience accrue des pertes de production causées par les maladies infectieuses chez le bétail en entreprenant des initiatives liées au diagnostic des infections chez les animaux d’élevage créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché du diagnostic du bétail. D’un autre côté, le cadre réglementaire rigide ou la procédure d’approbation complexe impliquant des inspections de processus de fabrication et d’autres tâches chronophages devraient défier le marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché du diagnostic du bétail fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du diagnostic du bétail, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des diagnostics du bétail et taille du marché

Le marché des diagnostics pour le bétail est segmenté en fonction du produit, de la technologie, du type d’animal et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du diagnostic du bétail est segmenté en consommables, systèmes et logiciels.

Basé sur la technologie, le marché du diagnostic du bétail est segmenté en immunodiagnostic et diagnostic moléculaire.

Sur la base du type d’animal, le marché est divisé en ruminants, volailles et porcs.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du diagnostic du bétail est segmenté en laboratoire de référence, hôpital et clinique vétérinaires et POC.

Analyse au niveau du pays du marché du diagnostic du bétail

Le marché du diagnostic du bétail est constitué d’analyses et de la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par produit, technologie, type d’animal et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic du bétail sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des diagnostics pour le bétail en raison de la sensibilisation croissante au dépistage de la santé animale, de l’augmentation des dépenses vétérinaires et des initiatives croissantes du gouvernement pour la gestion des troupeaux d’animaux dans la région. L’Amérique du Nord, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative en raison de la croissance du cheptel et de la prévalence croissante de diverses maladies zoonotiques.

