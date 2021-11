Le marché des diagnostics moléculaires viraux va de l’avant sur la RPA (automatisation des processus robotiques)

Le marché des diagnostics moléculaires viraux devrait connaître un TCAC robuste à l’avenir. Le scénario actuel est celui de la prédiction du déroulement du traitement basé sur l’analyse des données. La technologie a dominé sous la forme de l’IoMT (Internet des objets médicaux), de l’IA (intelligence artificielle), du cloud computing, de l’analyse prédictive, etc. Avec l’avantage avéré de la réduction du nombre de blessés et de l’accès en temps réel à l’historique des patients, sans oublier la surveillance à distance, le secteur de la santé est là pour se redresser.

Sur la base de l’application, les diagnostics moléculaires viraux peuvent être segmentés en maladies infectieuses, génétique, dépistage sanguin, microbiologie et autres. Sur la base des maladies infectieuses, le marché du diagnostic moléculaire viral peut être segmenté en virus de l’hépatite B (VHB), virus de l’hépatite C (VHC), virus de l’immunodéficience humaine (VIH), virus du papillome humain (VPH) et autres. Sur la base de la technologie, le marché du diagnostic moléculaire viral peut être segmenté en réaction en chaîne par polymérase (PCR), technologie d’amplification d’acide nucléique isotherme (INAAT), puces à ADN, hybridation in situ et autres.

L’Amérique du Nord, suivie par l’Europe, possède le plus grand marché pour le diagnostic moléculaire viral en raison de l’infrastructure de soins de santé développée, de l’accessibilité et de l’abordabilité des tests de diagnostic pour les maladies infectieuses virales dans cette région. L’Asie devrait afficher un taux de croissance élevé sur le marché du diagnostic moléculaire viral au cours des prochaines années en raison de l’incidence élevée des maladies infectieuses virales et de la sensibilisation accrue aux traitements et au diagnostic des maladies dans la région.

La demande croissante de tests de diagnostic moléculaire avancés, l’augmentation de l’incidence des maladies infectieuses virales et les progrès technologiques du diagnostic moléculaire devraient stimuler le marché du diagnostic moléculaire viral. En outre, la sensibilisation croissante aux infections virales et les tests de diagnostic disponibles pour les maladies infectieuses virales devraient stimuler le marché des diagnostics moléculaires viraux.

Cependant, le manque de professionnels qualifiés et le coût élevé des diagnostics moléculaires sont quelques-uns des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial des diagnostics moléculaires viraux.

La démographie et les économies croissantes des pays en développement tels que l’Inde et la Chine devraient entraîner la croissance du marché du diagnostic moléculaire viral. En outre, les innovations et le développement de tests de diagnostic moléculaire avancés pour les infections virales et la sensibilisation accrue au diagnostic des maladies infectieuses et des maladies devraient offrir de nouvelles opportunités pour le marché mondial du diagnostic moléculaire viral.

Le nombre croissant de collaborations et de partenariats et les lancements de nouveaux produits sont quelques-unes des dernières tendances observées sur le marché mondial du diagnostic moléculaire viral. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial du diagnostic moléculaire viral sont Abbott Laboraories, Inc., Bio-Rad Laboratories, Becton, Dickinson and Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche Diagnostics, Qiagen, Olympus Corporation, Thermo Fisher Scientific , Inc. et Gen-Probe, Inc.

