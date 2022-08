Le marché des diagnostics moléculaires affichera un TCAC remarquable de 12,8% d’ici 2029 avec une analyse de la taille, de la part, de la croissance et des opportunités des principaux moteurs

mercado Diagnóstico molecular”publicado por Data Bridge La investigación de mercado incluye análisis de crecimiento, marketing regional, desafíos, oportunidades e impulsores analizados en el informe. El informe de mercado global Diagnóstico molecular ayuda a establecer y optimizar cada etapa en el ciclo de vida del proceso industrial que incluye compromiso, adquisición, retención y monetización. Este informe de estudio de mercado abarca el estudio sobre el potencial de mercado de cada región geográfica en función de la tasa de crecimiento, los parámetros macroeconómicos, los patrones de compra de los consumidores, las posibles tendencias futuras y los escenarios de oferta y demanda del mercado. Este informe de investigación de mercado proporciona un estudio exhaustivo sobre la capacidad de producción, el consumo, la importación y la exportación de las principales regiones del mundo. Por lo tanto, un informe de Diagnóstico molecular de clase mundial ayuda a concentrarse en los aspectos más importantes del mercado.

La información, las estadísticas, los hechos y las cifras entregados a través de un excelente informe de mercado de Diagnóstico molecular ayudan a las empresas de la industria de Diagnóstico molecular a maximizar o minimizar la producción de bienes según las condiciones de la demanda. Este informe de marketing se compone de datos que pueden ser muy esenciales cuando se trata de dominar el mercado o dejar una marca en el mercado como un nuevo emergente. Además de esto, clasifica el desglose de los datos globales por fabricantes, región, tipo y aplicación, y también analiza el estado del mercado, la cuota de mercado, la tasa de crecimiento, las tendencias futuras, los impulsores del mercado, las oportunidades y los desafíos, los riesgos y las barreras de entrada, los canales de venta, y distribuidores.

El mercado global de diagnóstico molecular se valoró en USD 17,8 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 46,65 mil millones para 2029, registrando una CAGR del 12,8% durante el período de pronóstico de 2022-2029. Los “reactivos y kits” representan el segmento de productos más grande en el mercado de diagnóstico molecular dentro del período previsto debido a la compra frecuente de estos productos debido a su uso recurrente. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio.

Descargue una copia de muestra del informe para comprender la estructura del informe completo https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-molecular-diagnostics-market

Jugadores del mercado cubiertos

Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza), Hologic, Inc., (EE. UU.), bioMérieux (Francia), Abbott (EE. UU.), QIAGEN (Países Bajos), Thermo Fisher Scientific (EE. UU.), Siemens (Alemania), Danaher (EE. UU.), Myriad Genetics Inc. (EE. UU.), Illumina Inc. (EE. UU.), Agilent Technologies Inc. (EE. UU.), BD (EE. UU.), DiaSorin SpA (Italia), Grifols SA (España), Quidel Corporation (EE. UU.), Genetic Signatures (Australia) ), MDxHealth, Inc. (EE. UU.), Exact Sciences Corporation (EE. UU.), Biocartis (Bélgica), TBG Diagnostics Limited (Australia), GenMark Diagnostics Inc. (EE. UU.), Luminex Corporation (EE. UU.), HTG Molecular Diagnostics Inc. (EE. UU.) ), Vela Diagnostics (Singapur), Amoy Diagnostics Co., Ltd. (China), Molbio Diagnostics Pvt. Ltd. (India) y geneOmbio (India)

Aspectos destacados de los siguientes factores clave del mercado global Diagnostico molecular

Descripción del negocio

Una descripción detallada de las operaciones y divisiones comerciales de la empresa.

Estrategia corporativa

Resumen del analista de la estrategia comercial de la empresa.

Historia de la Compañía

Progresión de eventos clave asociados a la empresa

Principales productos y servicios

Una lista de los principales productos, servicios y marcas de la empresa.

Competidores clave

Una lista de los principales competidores de la empresa.

Ubicaciones importantes y filiales

Una lista y datos de contacto de ubicaciones clave y filiales de la empresa.

Ratios financieros detallados de los últimos 5 años

Los últimos ratios financieros derivados de los estados financieros anuales publicados por la empresa con 5 años de historia

Acceda al informe completo de investigación en PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-diagnostics-market

Dinámica del mercado de diagnóstico molecular

Esta sección trata sobre la comprensión de los impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos. Todo esto se discute en detalle a continuación:

Conductores

Carga creciente de enfermedades

La creciente carga de pacientes con COVID-19 junto con un aumento en la prevalencia de enfermedades infecciosas y cáncer son los factores más importantes que impulsan el crecimiento de este mercado. La demanda de herramientas de diagnóstico molecular está aumentando para diagnosticar varios tipos de enfermedades en todo el mundo, que también se espera que aceleren el crecimiento general del mercado.

Aumento de la demanda de pruebas, terapias y diagnósticos más rápidos

Además, también se espera que la creciente demanda de pruebas en el punto de atención junto con el aumento de la demanda de terapias especializadas de alto precio y medicamentos más seguros impulsen el crecimiento del mercado. Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre diagnósticos más rápidos y la creciente adopción de software de análisis para diagnósticos moleculares también amortiguan el crecimiento del mercado dentro del período previsto.

Además, también se prevé que la creciente tendencia hacia la medicina preventiva, las crecientes iniciativas de los actores del mercado para mejorar el acceso a recursos rentables y la creciente importancia de los diagnósticos complementarios impulsen el crecimiento del mercado.

Oportunidades

La financiación y los desarrollos brindarán oportunidades

Además, con diversos desarrollos tecnológicos que están lanzando nuevos productos con tecnología altamente eficiente para ofrecer el mejor tratamiento posible a tiempo se estima que generará oportunidades lucrativas para el mercado. El aumento de la investigación y el desarrollo para la identificación de biomarcadores ha llevado al desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico molecular. Un aumento en la financiación por parte de organismos gubernamentales y autoridades privadas para desarrollar productos de diagnóstico molecular creará aún más oportunidades de crecimiento para el mercado.

Restricciones/Desafíos Mercado Global de Diagnóstico Molecular

Altos costos de los instrumentos

Estos instrumentos son muy caros. Además, el mantenimiento y el seguro, la supervisión del laboratorio y los costos generales (incluidos los servicios públicos, el espacio y la administración) son gastos adicionales. Por lo tanto, se espera que el alto costo de la instrumentación obstruya el crecimiento del mercado.

Regulaciones Estrictas

Además, se prevé que las estrictas reglas establecidas por los organismos gubernamentales para la aprobación de productos de diagnóstico molecular desafíen el mercado de diagnóstico molecular en el período de pronóstico de 2022-2029.

La alta competencia dentro del mercado y la cadena de suministro perturbada debido a la pandemia de COVID-19 también impedirán el crecimiento del mercado.

Objetivos del Informe

Analizar y pronosticar cuidadosamente el tamaño del mercado Diagnóstico molecular por valor y volumen.

Estimar las cuotas de mercado de los principales segmentos de Diagnóstico molecular

Mostrar el desarrollo del mercado Diagnóstico molecular en diferentes partes del mundo.

Analizar y estudiar micromercados en términos de sus contribuciones al mercado Diagnóstico molecular, sus perspectivas y tendencias de crecimiento individual.

Ofrecer detalles precisos y útiles sobre los factores que afectan el crecimiento del Diagnóstico Molecular

Proporcionar una evaluación meticulosa de las estrategias comerciales cruciales utilizadas por las empresas líderes que operan en el mercado Diagnóstico molecular, que incluyen investigación y desarrollo, colaboraciones, acuerdos, asociaciones, adquisiciones, fusiones, nuevos desarrollos y lanzamientos de productos.

Puntos estratégicos cubiertos en la tabla de contenido del mercado global Diagnóstico molecular:

Capítulo 1: Introducción, la información básica del mercado global Diagnóstico molecular y descripción general del producto

Capítulo 2: Objetivo del estudio y alcance de la investigación del mercado Diagnóstico molecular

Capítulo 3: Diagnóstico molecular Dinámica del mercado: factores de crecimiento impulsores, fuerzas disruptivas, tendencias y desafíos y oportunidades

Capítulo 4: Análisis de factores de mercado, Diagnóstico molecular Cadena de valor de mercado, Modelo PESTEL & PORTER, Entropía de mercado, Análisis de patentes / marcas registradas

Capítulo 5: Análisis del jugador; Panorama competitivo, análisis de grupo de pares del mercado de diagnóstico molecular, análisis de grupo estratégico, mapeo perpetuo, matriz BCG y perfil de empresa

Capítulo 6: Visualización del tamaño de los ingresos del mercado por tipo, aplicación / usuarios verticales o finales, otros segmentos

Capítulo 7: Para evaluar el mercado por países más desglosado por países

Capítulo 8: Metodología de la investigación

Capítulo 9: Fuente de datos

Vea la tabla de contenido detallada @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-molecular-diagnostics-market

Alcance del mercado global de diagnóstico molecular

El mercado de diagnóstico molecular está segmentado en función de los productos, la tecnología, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

productos

Reactivos y Kits

Instrumentos

Servicios y Software

Sobre la base de los productos, el mercado de diagnóstico molecular se segmenta en reactivos y kits, instrumentos y servicios y software. Los instrumentos se subdividen en instrumentos de mesa e instrumentos portátiles y PoC. Los reactivos y kits representan la mayor participación de mercado debido a la compra frecuente de estos productos debido a su uso recurrente.

Tecnología

Espectrometría de masas (MS)

Electroforesis capilar

Secuenciación de próxima generación (NGS)

Chips y micromatrices

Métodos basados ​​en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

citogenética

Hibridación In Situ (ISH o FISH)

Imágenes moleculares

Otros

Sobre la base de la tecnología, el mercado de diagnóstico molecular está segmentado en espectrometría de masas (MS), electroforesis capilar, secuenciación de próxima generación (NGS), chips y micromatrices, métodos basados ​​en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), citogenética, hibridación in situ (ISH o FISH), imagenología molecular y otros.

Solicitud

Oncología

farmacogenómica

Microbiología

Pruebas prenatales

Tipificación de tejidos

Análisis de sangre

Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades Neurológicas

Enfermedades infecciosas

Otros

Según la aplicación, el mercado de diagnóstico molecular se segmenta en oncología, farmacogenómica, microbiología, pruebas prenatales, tipificación de tejidos, análisis de sangre, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades infecciosas y otras. La oncología se subsegmenta en cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y otros tipos de cáncer. Las enfermedades infecciosas se subdividen en COVID-19, hepatitis, VIH, CT/NG, HAI, HPV, tuberculosis, influenza y otras.

Usuario final

Hospital

Laboratorios Clínicos

Académica

El informe puede responder las siguientes preguntas:

¿Quiénes son los actores clave mundiales en la industria de Diagnóstico molecular? ¿Cómo es su situación operativa (capacidad, producción, precio, costo, bruto e ingresos)? ¿Cuáles son los tipos y aplicaciones del Diagnóstico Molecular? ¿Cuál es la cuota de mercado de cada tipo y aplicación? ¿Cuáles son las materias primas y los equipos de fabricación aguas arriba de Molecular Diagnostics? ¿Cuál es el proceso de fabricación de Diagnóstico molecular? Impacto económico en la industria de Diagnóstico molecular y tendencia de desarrollo de la industria de Diagnóstico molecular. ¿Cuál será el tamaño del mercado Diagnóstico molecular y la tasa de crecimiento en 2029? ¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global de Diagnóstico molecular? ¿Cuáles son las tendencias clave del mercado que afectan el crecimiento del mercado diagnostico molecular? ¿Cuáles son los desafíos del mercado Diagnóstico molecular para el crecimiento del mercado? ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de mercado de Diagnóstico molecular que enfrentan los proveedores en la industria global de Diagnóstico molecular?

Explorar informes de tendencias:

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hernia-mesh-repair-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glucosidasas-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-cadcam-dental-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laringoscopios-mercado

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-hernia-repair-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardiac-safety-services-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-use-filtration-assemblies-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-elderly-care-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com