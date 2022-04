Le marché des diagnostics in vitro des maladies infectieuses atteindra 26,54 milliards de dollars d’ici 2027

Le marché mondial du diagnostic in vitro des maladies infectieuses devrait atteindre une taille de marché de 26,54 milliards USD d’ici 2027 et enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Des investissements constants et élevés dans la recherche et le développement, ainsi qu’une sensibilisation croissante figurent parmi les principaux facteurs de croissance du marché. La prévalence croissante des maladies et affections chroniques, ainsi que l’augmentation de la population gériatrique, propulsent actuellement la croissance des revenus du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3741

L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales pratiquées dans le monde devrait également stimuler la croissance du marché. La prévalence croissante de maladies infectieuses telles que les virus respiratoires, la tuberculose et la tuberculose résistante aux médicaments, le VIH, l’hépatite C et l’hépatite B crée un besoin croissant de traitements ou de thérapies plus efficaces, ce qui contribue positivement à la croissance du marché. De plus, des organismes gouvernementaux tels que le CEA, le CDC et la FDA ont répertorié des directives et des mesures de sécurité qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

L’épidémie du virus COVID-19 a entraîné une forte demande de kits de diagnostic. La croissance du marché a considérablement augmenté ces derniers mois en raison d’une augmentation rapide de la demande de kits de diagnostic dans les tests de détection du COVID-19. La forte demande est principalement due au lancement d’urgence de kits de test ainsi qu’aux développements en cours. Selon la Fondation Rockefeller, environ 70 millions de tests POC (Point of Care) par mois étaient effectués aux États-Unis fin octobre 2020. Ce nombre devrait passer à environ 200 millions par mois d’ici janvier 2021

. dans le rapport incluent :

Abbott, Quidel Corporation, bioMérieux SA, Alere Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Cepheid, Orasure Technologies, Inc., Qiagen NV, Becton, Dickinson and Company, et Bio-Rad Laboratories, Inc. ., entre autres.

Le rapport sur le marché mondial du diagnostic in vitro des maladies infectieuses examine en profondeur les tendances actuelles et émergentes de l’industrie et discute en détail des avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses sur la base des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Diagnostic in vitro des maladies infectieuses fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Instruments

Réactifs

Logiciels

Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Diagnostics moléculaires

Immunochimie

Microbiologie

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Point of Care

Central Laboratoires

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/infectious-diseases-in-vitro-diagnostics-market

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Autre clé les conclusions du rapport suggèrent

qu’une augmentation du nombre d’initiatives de recherche et développement liées au marché cible et une augmentation de la demande de points de service et d’autotest devraient alimenter la croissance des revenus du segment des réactifs, entraînant ainsi la croissance du marché mondial des maladies infectieuses marché du diagnostic in vitro des maladies.

L’augmentation des IASS (infections nosocomiales) stimule la demande de kits de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses. De plus, l’augmentation des MST (maladies sexuellement transmissibles) créera également un besoin croissant d’outils de diagnostic moléculaire DIV.

Les revenus du segment des points de service (POC) devraient enregistrer un taux plus élevé en raison de l’augmentation des initiatives visant à réduire le séjour à l’hôpital afin de limiter les dépenses globales.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses en 2019. La présence solide d’infrastructures de recherche et de test avancées dans les pays de la région est un autre facteur soutenant la croissance

du marché www.reportsanddata.com/request-customization-form/3741

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports publiés par des rapports et des données :

Tendances du marché de la santé animale @ http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/animal-health-market-size-to-reach-usd-79-29-billion-in- 2028-augmentation-de-l’adoption-des-animaux-de-compagnie-dans-le-monde-et-du-nombre-croissant-de-magasins-de-vente-en-ligne-offrant-des-soins-de-santé-pour-les-animaux-p-10960383

À propos des rapports et des données Les

rapports et les données sont un société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com