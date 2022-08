Le marché des diagnostics du cancer de nouvelle génération a tendance à se développer à un TCAC de 18,1 % au cours de la période de prévision

Le diagnostic du cancer est un processus de détection de nombreux biomarqueurs, de protéines et de certains symptômes qui amènent les patients à découvrir la présence de tumeurs cancéreuses. Le processus de détection du cancer implique l’utilisation intensive de certaines technologies et équipements dédiés au diagnostic. Ces tests sont conçus pour faciliter le diagnostic précoce et fournir un pronostic efficace pour différents types de cancers, qui à leur tour devraient influencer positivement les progrès de ce marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération a tendance à être d’environ 18,1 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché est évalué à 8,39 milliards de dollars en 2021 et atteindra 31,75 milliards de dollars d’ici 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération

chauffeur

augmentation des cas de cancer

Le cancer est la principale cause de décès dans de nombreux pays, suivi par d’autres maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux et les maladies coronariennes . Les tests de diagnostic du cancer de nouvelle génération peuvent aider à prévenir et à détecter la maladie de manière précoce, améliorant ainsi la mortalité mondiale.

Technologie avancée

Les progrès dans les laboratoires de diagnostic et l’introduction de systèmes de laboratoire intégrés et automatisés devraient également stimuler la demande de systèmes de flux de travail avancés et augmenter les revenus au cours de la période de prévision. En outre, la transition des tests cliniques traditionnels aux tests de soins rapides soutiendra l’expansion du marché, car des produits technologiquement avancés tels que des kits de diagnostic, des instruments et des réactifs devraient être commercialisés.

Chance

Augmentation de la population âgée

La population gériatrique croissante est confrontée à une augmentation de diverses affections morbides et des cas de cancer. Il existe plusieurs types de cancer qui sont plus susceptibles d’apparaître dans les populations plus âgées. Par conséquent, ces outils de diagnostic du cancer de nouvelle génération contribueront certainement à d’autres processus de traitement.

Prédominance des logiciels

Les avantages, notamment la détection des duplications ou des délétions de gènes, la technologie QPCR pour l’analyse des tumeurs dans les laboratoires cliniques et l’analyse de la courbe de fusion pour l’identification des mutations, sont des outils logiciels avancés qui contribuent à la croissance du marché.

Portée du marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération

Le marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et du type de cancer. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La technologie

séquençage de nouvelle génération

Loac

réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse

application

Comité contre le terrorisme

Biomarqueurs

type de cancer

poumon

Poitrine

Analyse régionale / aperçu du marché des diagnostics du cancer de nouvelle génération

Le marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par les technologies, applications et types de cancer susmentionnés. Les principaux pays couverts par le marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, l’Europe, le reste de l’Europe, la Chine, la Suisse, la Suisse, la Suisse. , Russie, Russie, Italie, Italie, Italie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (Apac) (Apac), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud , Égypte, Égypte, Israël, Israël, reste, reste, reste Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des diagnostics du cancer de nouvelle génération en raison de la prévalence croissante du cancer dans la région. L’Asie-Pacifique est la région prévue en termes de croissance du marché des diagnostics du cancer de nouvelle génération.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des diagnostics du cancer de nouvelle génération

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des diagnostics du cancer de nouvelle génération comprennent :

Agilent Technologies, Inc. (NOUS)

Abbott (États-Unis)

BD (États-Unis)

BioMérieux SA (France)

NeoGenomics Laboratories, Inc. (États-Unis)

Telerad Tech (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

General Electric Company (États-Unis)

Hologic Inc. (États-Unis)

Illumina, Inc. (NOUS)

Qiagen (Allemagne)

BioGenex (Chine)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

Biontech SE (Allemagne)

Thermo Fisher Scientific (Inde)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Perkinelmer Inc (États-Unis)

Opko Santé, Inc. (NOUS)

Céphéide (nous)

