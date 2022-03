Le marché des diagnostics de volaille en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,19% et taille, part, tendances récentes et opportunités par prévision 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché Asie-Pacifique du diagnostic de la volaille devrait croître à un TCAC de 11,19 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’essor du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des diagnostics avicoles.

Le diagnostic des volailles fait référence au type de technique utilisée pour identifier diverses maladies chez les volailles. La sauvagine, les dindes, les poulets, les canards et d’autres oiseaux sont utilisés dans la technique.

L’augmentation des épidémies chez les volailles dans le monde est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des diagnostics avicoles. L’émergence de portails d’information sur la santé animale, en particulier dans les économies développées, ainsi que la multiplication des initiatives des gouvernements et des organisations de protection des animaux, accélèrent la croissance du marché. Les préoccupations concernant la sécurité alimentaire, ainsi que l’augmentation de la consommation de produits d’origine animale influencent également le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et le revenu disponible élevé profitent tous au marché du diagnostic avicole. De plus, les progrès des diagnostics offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de 2022 à 2029.

Les coûts élevés de production de volaille, en revanche, devraient entraver la croissance du marché. Au cours de la période de prévision 2022-2029, le marché du diagnostic avicole devrait faire face à des défis en raison d’un manque de sensibilisation à la santé animale.

Ce rapport sur le marché du diagnostic de la volaille fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du diagnostic de la volaille, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché du diagnostic de la volaille en Asie-Pacifique

Le marché du diagnostic avicole est segmenté en fonction du type de test, du type de service et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en test de sorbant lié à une enzyme (ELISA), tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et autres.

Sur la base du type de service, le marché du diagnostic avicole est segmenté en bactériologie, parasitologie et virologie.

Sur la base du type de maladie, le marché du diagnostic de la volaille est segmenté en salmonellose aviaire, grippe aviaire, maladie de Newcastle, mycoplasmose aviaire, bronchite infectieuse, bursite infectieuse, pasteurellose aviaire, encéphalomyélite aviaire, réovirus aviaire et anémie du poulet.

Analyse au niveau du pays du marché des diagnostics de volaille en Asie-Pacifique

Le marché du diagnostic de la volaille est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, type de service et type de maladie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic de la volaille sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section par pays du rapport sur le marché du diagnostic de la volaille fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du diagnostic avicole vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du diagnostic avicole, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché du diagnostic avicole. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Diagnostic de volaille

Le paysage concurrentiel du marché du diagnostic de la volaille fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic de la volaille.

Scénario de marché du diagnostic de la volaille en Asie-Pacifique

Selon Data Bridge Market Research, le marché du diagnostic de la volaille dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la demande croissante de produits alimentaires dérivés de la volaille, du nombre croissant de maladies de la volaille, du nombre croissant de produits alimentaires dérivés de la volaille et demande croissante de produits alimentaires à base de volaille.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché du diagnostic avicole devraient cibler ? Data Bridge Market Research a estimé que les leaders du marché ciblent les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché du diagnostic de la volaille devient chaque année plus compétitif, le test de sorbant lié à une enzyme étant actuellement le plus grand test de marché pour la période de prévision de 2018 à 2025. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché du diagnostic de la volaille.

Développement du marché des diagnostics de volaille en Asie-Pacifique

Zoetis Inc. a annoncé l’acquisition d’Abaxis en juillet 2018, ce qui aidera l’entreprise à les renforcer dans le diagnostic vétérinaire. Avec cette acquisition, la société sera en mesure de prévenir, détecter et traiter les maladies animales, ce qui les aidera à accélérer leur croissance sur le marché.

Étendue du marché Asie-Pacifique du diagnostic de la volaille

Le marché du diagnostic de la volaille sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché du diagnostic de la volaille sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des tests, le marché est segmenté en tests de réaction en chaîne par polymérase et en dosage de sorbant lié à une enzyme. Le segment des maladies du marché est divisé en grippe aviaire, mycoplasmose aviaire, salmonellose aviaire, pasteurellose aviaire, anémie du poulet, réovirus aviaire, maladie de Newcastle, bronchite infectieuse, bursite infectieuse et encéphalomyélite aviaire. Le segment des services du marché est divisé en bactériologie, parasitologie et virologie.

Les diagnostics de volaille sont principalement utilisés pour identifier différentes maladies présentes dans la volaille. Certains des tests de diagnostic courants pour la volaille comprennent le test de réaction en chaîne par polymérase et le test de dosage immuno-enzymatique. Ces tests aident à l’identification des maladies et offrent un traitement approprié. La mycoplasmose aviaire, la pasteurellose aviaire, la pasteurellose aviaire, la pasteurellose aviaire, le réovirus aviaire, la mycoplasmose aviaire, le réovirus aviaire et autres sont quelques-unes des maladies courantes de la volaille. Ces tests proposent également différents services tels que la parasitologie, la virologie et la bactériologie.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché Asie-Pacifique des diagnostics de volaille jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Laboratoires Idexx

Zoétis

Informations clés dans le rapport :

• Taille du marché historique et actuelle et projection jusqu’en 2029

• Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial

• Analyser et prévoir le marché des modulateurs de goût sur la base de l’application et du type.

• Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour les processus, les dérivés et les applications

• Profilage de l’entreprise des principaux acteurs qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et les principales analyses financières

