Le marché des diagnostics de transplantation devrait atteindre une valeur de 10 139,38 millions USD d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur le diagnostic de greffe est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des diagnostics de transplantation devrait atteindre une valeur de 10 139,38 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. Le type de produit représente le segment le plus important du marché en raison de la demande rapide de diagnostics de transplantation dans le monde. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Définition du marché

Les diagnostics de greffe sont l’immunogénétique et l’histocompatibilité des greffes d’organes et de cellules souches hématopoïétiques. Ces diagnostics aident les professionnels de la santé à déterminer la compatibilité entre les receveurs potentiels et les donneurs d’organes. Ceux-ci sont utilisés dans diverses disciplines, telles que l’immunogénétique, la pathologie et les maladies infectieuses, entre autres. Les diagnostics de greffe sont utilisés pour déterminer si le donneur et le receveur de l’organe sont compatibles avant ou après la greffe. Avec l’introduction des diagnostics de transplantation, la prévalence des maladies pouvant entraîner une défaillance d’organe, y compris le dépistage pré- et post-transplantation, devrait exploser. Le marché a suscité l’intérêt des professionnels de santé en raison des nombreux avantages qu’offrent ces tests pour vérifier l’adéquation à une procédure de greffe.

De plus, il est possible d’étudier la transplantation d’organes pour les cas impliquant le cœur, le foie ou la moelle osseuse. Bien que dans de nombreux cas, il existe une forte association entre l’insuffisance rénale et la transplantation hépatique, y compris l’insuffisance rénale terminale. De nouveaux indicateurs transcriptomiques, protéomiques et génomiques dans les diagnostics moléculaires peuvent aider à mieux adapter la thérapie de transplantation et la détection précoce des événements de rejet. De plus, les initiatives stratégiques des acteurs du marché, les progrès technologiques dans le diagnostic des greffes, l’assurance élevée de la stérilité et l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé augmentent la demande de diagnostic des greffes.

Dynamique du marché mondial des diagnostics de transplantation

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation du nombre de procédures de transplantation

La demande de transplantation d’organes a rapidement augmenté dans le monde au cours de la dernière décennie en raison de l’augmentation de l’incidence des défaillances d’organes vitaux et de l’amélioration des résultats post-transplantation. La demande de greffe de rein, de cœur, de foie et de poumon est très élevée. La consommation d’alcool, le manque d’exercice et l’abus de drogues sont les principales causes de défaillance d’organes. Le nombre de greffes de donneurs vivants a été affecté par la pandémie de COVID-19. Mais les greffes de donneurs vivants ont augmenté de 14,2 % par rapport à 2020.

En outre, la transplantation d’organes améliore la survie et la qualité de vie des patients et a un impact positif majeur sur la santé publique et le fardeau socio-économique des défaillances d’organes. L’Union européenne (UE) a une approche relativement uniforme et structurée de la transplantation d’organes, des programmes nationaux bien développés, des systèmes internationaux pour faciliter le partage d’organes et des politiques d’échange bien définies, faisant de l’Europe un leader dans ce domaine.

Ainsi, le nombre croissant de procédures de transplantation à travers le monde et l’augmentation du nombre de transplantations réussies devraient stimuler le marché mondial des diagnostics de transplantation.

Accroissement des avancées technologiques dans le domaine des greffes

Les nouvelles technologies modifient rapidement les approches traditionnelles de la transplantation d’organes. Les principaux défis de la transplantation d’organes sont de savoir comment identifier et, si possible, éliminer la nécessité d’une immunosuppression à vie et comment élargir le bassin de donneurs aptes à la transplantation humaine. Les chercheurs ont développé un système avancé où le temps de transport peut être prolongé en faisant croire aux organes du donneur qu’ils sont toujours à l’intérieur du corps. Ce système permet au sang oxygéné de circuler dans les organes pour retarder la mort des tissus. Une machine de perfusion normothermique imite le corps humain, assurant un flux sanguin constant vers l’organe. La machine peut également administrer des médicaments ou d’autres nutriments pour maintenir le foie dans un état optimal avant la greffe.

De plus, les techniques de production d’organes bio-artificiels sont une gamme de techniques habilitantes qui peuvent être utilisées pour produire des organes humains basés sur des principes bioniques. Au cours des dix dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement de diverses technologies de fabrication d’orgues. La dernière décennie a vu d’énormes progrès dans les nouvelles technologies telles que le séquençage d’ARN unicellulaire, la nano biotechnologie et l’édition de gènes CRISPR-Cas9. Cependant, les applications créatives de ces technologies nouvelles et puissantes pour améliorer la transplantation clinique ne font que commencer. Avec de tels outils, il existe maintenant de bonnes opportunités de faire des percées majeures dans la définition et la prestation de soins optimisés et individualisés pour toutes les greffes d’organes.

Retenue

Coût élevé de la transplantation d’organes

La thérapie de transplantation d’organes utilise des produits hautement technologiquement avancés. Le développement de ces produits implique une recherche et un développement rigoureux par les acteurs en développement. Ainsi, les procédures et le coût des produits restent élevés, ce qui augmente proportionnellement le coût des tests. De plus, les greffes d’organes sont coûteuses car elles nécessitent énormément de ressources et impliquent des médecins bien payés, des transports et des médicaments coûteux.

De plus, des thérapies de désensibilisation ont également été utilisées pour réaliser une greffe à partir d’un donneur incompatible. Cependant, ces procédures sont très coûteuses et peuvent être associées à des complications et à de moins bons résultats à long terme.

Ainsi, le coût élevé de la transplantation et du traitement utilisant des modalités et des produits technologiques avancés agira comme un facteur de restriction majeur pour la croissance du marché mondial du diagnostic de transplantation.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des diagnostics de greffe

Le marché mondial des diagnostics de transplantation a été durement touché par le COVID-19. Les admissions à l’hôpital ont été limitées aux traitements non essentiels et les cliniques ont été temporairement fermées pendant la pandémie. La mise en place de la distanciation sociale, le blocage de la population et l’accès limité aux cliniques ont fortement affecté le marché. Le ralentissement des flux de patients et des références a également affecté la croissance du marché. Cependant, le marché continuera de croître dans la période post-pandémique en raison de l’assouplissement des restrictions précédemment imposées.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de R&D, lancements de produits et partenariats stratégiques pour améliorer la technologie et les résultats des tests sur le marché mondial des diagnostics de transplantation.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2022, QIAGEN a annoncé la publication dans le Journal of Molecular Pathology d’une étude de validation de l’interprétation NGS clinique facilitée en externe, démontrant que son logiciel d’aide à la décision clinique, QIAGEN Clinical Insight Interpret One (QCI Interpret One), a atteint un niveau de concordance plus élevé avec un panel d’experts que les examinateurs humains réalisés entre eux. L’étude commandée par QDI et réalisée de manière indépendante par Genomics Quality Assessment (GenQA) a examiné la classification des variants signalés à partir d’échantillons de patients en oncologie. Cela a aidé l’entreprise à valider ses recherches

En janvier 2022, Hoffmann-La Roche Ltd a lancé Cobas Infinity edge, une plateforme cloud de point de service accessible dans le monde entier. Grâce à sa technologie de pointe, les professionnels de la santé peuvent gérer les données des patients. Cela a aidé l’entreprise à diversifier sa gamme de produits

Portée du marché mondial des diagnostics de transplantation

Le marché mondial des diagnostics de greffe est segmenté en type de produit, technologie, type de greffe, application, utilisateur final et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

type de produit

Instrument de diagnostic de greffe

Logiciel de diagnostic de greffe

Réactif de diagnostic de greffe

Sur la base du type de produit, le marché mondial du diagnostic de greffe est segmenté en instrument de diagnostic de greffe, logiciel de diagnostic de greffe et réactif de diagnostic de greffe.

Technologie

Dosages moléculaires basés sur la PCR

Dosages moléculaires basés sur le séquençage

Sur la base de la technologie, le marché mondial des diagnostics de transplantation est segmenté en tests moléculaires basés sur la PCR et en tests moléculaires basés sur le séquençage.

Type de greffe

Transplantation d’organe solide

Greffe de cellules souches

Greffe de tissus mous

Une greffe de moelle osseuse

Autres greffes

Sur la base du type de greffe, le marché mondial du diagnostic de greffe est segmenté en greffe d’organe solide, greffe de cellules souches, greffe de tissus mous, greffe de moelle osseuse et autres greffes.

Application

Applications diagnostiques

Demandes de recherche

Sur la base des applications, le marché mondial des diagnostics de transplantation est segmenté en applications de diagnostic et applications de recherche.

Utilisateur final

Hôpitaux et centres de transplantation

Fournisseurs de services commerciaux

Laboratoires de recherche et instituts universitaires

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des diagnostics de transplantation est segmenté en laboratoires de recherche et instituts universitaires, hôpitaux et centres de transplantation, prestataires de services commerciaux et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Les autres

Le paysage concurrentiel du marché mondial du diagnostic de greffe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et le souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché mondial des diagnostics de transplantation.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du diagnostic de transplantation sont Hologic, Inc., Biofortuna Limited, Takara Bio Inc., Abbott, Diagnóstica Longwood SL, Adaptive Biotechnologies, NanoString, Arquer Diagnostics Ltd, altona Diagnostics GmbH, ELITechGroup, DiaSorin SpA, Horiba Ltd, EUROFINS VIRACOR, CareDx Inc., Laboratory Corporation of America Holdings., Randox Laboratories Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Preservation Solutions, Inc., TransMedics, Transonic, Stryker, Bio-Rad Laboratories, Inc., Zimmer Biomet , QIAGEN, F. Hoffmann-La Roche Ltd, BIOMÉRIEUX, Illumina, Inc., Luminex Corporation (filiale de DiaSorin Company), CLONIT srl, PathoNostics, Biotype GmbH, BAG Diagnostics GmbH, IMMUCOR, entre autres.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des écrans médicaux

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

À quel taux de croissance le marché devrait-il croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029?

Quelle sera la valeur marchande à l’avenir?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quels pays les données sont couvertes dans le rapport ?

Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché du diagnostic de greffe?

