Le marché des détergents liquides devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 5,47% avec la part, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des détergents liquides

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des détergents liquides prévoit un TCAC de 5,47 % pour la période de prévision 2022-2029. La croissance du nombre de maisons et de propriétés commerciales, la croissance et l’expansion de l’industrie des biens de consommation en évolution rapide, la demande toujours croissante de détergents de marque sûrs, ainsi que l’augmentation du revenu personnel disponible, sont les principaux facteurs attribuable à la croissance du marché des détergents liquides.

Les détergents sont les produits utilisés pour nettoyer les vêtements de la saleté, de la sueur et des mauvaises odeurs. Une large gamme de détergents liquides est disponible sur le marché via des modes de distribution en ligne et hors ligne. Les détergents liquides sont généralement utilisés lorsque les vêtements ou le linge sont lavés dans une machine à laver. Un détergent liquide de bonne qualité nettoiera en profondeur le tissu sans endommager la texture du tissu. La lessive liquide éclaircit très efficacement les vêtements.

Étendue du marché et marché mondial des détergents liquides

Certains des principaux acteurs couverts sur le marché des détergents liquides sont Procter & Gamble, Church & Dwight Co., Inc., Henkel AG & Co. KGaA, Unilever, Amway India Enterprises Pvt. Ltd., Reckitt Benckiser Group PLC., Colgate – Palmolive Company, The Clorox Company, GODREJ GENTEEL, UMC Mills Private Limited., Blue Chem India., ACURO ORGANICS LIMITED, Détergents Ganpati, Sun Chemicals, Neerava Hygiene Products Private Limited, Sri Sakthy Acids And Chemicals., NIRMA., BASF SE, DuPont et Akzo Nobel NV, entre autres.

Étendue du marché mondial des détergents liquides et taille du marché

Le marché des détergents liquides est segmenté en fonction de la nature, de l’application, du canal de vente, de l’utilisateur final et du type. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Basé sur la nature, le marché des détergents liquides est segmenté en biologique et conventionnel.

Le segment des applications du marché des détergents liquides est divisé en blanchisserie, vaisselle, vêtements, lave-vaisselle et autres.

Le segment des canaux de vente du marché des détergents liquides est segmenté en canaux de vente en ligne, supermarchés et hypermarchés, grands magasins et magasins de proximité et supermarchés indépendants.

Selon les utilisateurs finaux, le marché des détergents liquides est divisé en résidentiel et commercial.

Le segment type du marché des détergents liquides est segmenté en détergent à vaisselle, détergent à lessive et autres.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des détergents liquides

Le marché des détergents liquides est segmenté en fonction de la nature, de l’application, du canal de vente, de l’utilisateur final et du type.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des détergents liquides sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) ), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord et l’Europe enregistrent des gains substantiels alors qu’elles dominent le marché mondial des détergents liquides. La région continuera d’enregistrer une augmentation du taux de croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de recherche et développement et de l’augmentation de la demande des consommateurs dans la région. L’Asie-Pacifique continuera d’enregistrer des gains substantiels au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de fabricants, de la forte demande des économies émergentes telles que la Chine, le Japon et l’Inde, et de l’augmentation du revenu personnel disponible.

