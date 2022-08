Le marché des détendeurs électroniques atteindra 1 234,5 millions USD d’ici 2029 et affichera un TCAC de 9,2 %

En travaillant sur un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données du marché, un marché décisif des détendeurs électroniquesrapport de recherche est préparé avec une équipe d’experts. Pour construire ce rapport, une analyse de marché détaillée a été réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. Il décrit diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent obtenir une maîtrise complète des conditions et des tendances générales du marché grâce aux informations et aux données contenues dans ce rapport fiable. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont examinés avec beaucoup de vigilance et de précision tout au long du rapport de marché suprême sur les détendeurs électroniques .

Le marché des détendeurs électroniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché des détendeurs électroniques pour atteindre 1 234,5 millions USD d’ici 2029 et afficher un TCAC de 9,2% pour la période de prévision de 2022 à 2029.

Le détendeur électronique ou EEV contrôle essentiellement le débit de réfrigérant entrant dans un évaporateur à détente directe. Ces vannes le font généralement en réponse à des signaux qui leur sont envoyés par un contrôleur électronique. Un petit moteur est utilisé pour ouvrir et fermer l’orifice de la vanne. Ils sont très utilisés par divers utilisateurs finaux tels que l’industrie, l’automobile, le commerce et le résidentiel.

La combinaison de la flexibilité de la valve électronique et de la disponibilité étendue de la personnalisation des produits deviendra le principal facteur de croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le déploiement croissant de systèmes de climatisation dans les espaces commerciaux tels que les bureaux, les hôtels, les aéroports , les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les musées et autres aggraveront encore la valeur marchande.

Le rapport de premier ordre sur le marché des détendeurs électroniques permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes des consommateurs et de leurs goûts changeants concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de marché estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. De plus, les entreprises peuvent tirer un grand profit de ces informations pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Tous les sujets clés de l’analyse des études de marché sont traités dans le document de marché mondial Détendeurs électroniques qui comprend la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs sur le marché et une méthodologie de recherche de premier ordre.

Segmentation : Marché mondial des détendeurs électroniques

Sur la base des types, le marché des détendeurs électroniques a été segmenté en détendeurs automatiques, détendeurs thermostatiques, détendeurs électroniques, tubes capillaires et vannes à flotteur.

Basé sur les matériaux, le marché des détendeurs électroniques a été segmenté en solénoïde, acier inoxydable, piézo et autres.

Sur la base de la catégorie, le marché des détendeurs électroniques a été segmenté en EEV électromagnétique et EEV électrique.

Sur la base de l’application, le marché des détendeurs électroniques a été segmenté en industriel, automobile, commercial et résidentiel.

Principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des détendeurs électroniques sont Sanhua, CAREL INDUSTRIES SpA, PARKER HANNIFIN CORP., Curtiss-Wright .; ALFA LAVAL, Valvitalia SpA; AVK Flow Control, Apollo Valves, HAM-LET GROUP, SAMSON CONTROLS, Dwyer Instruments LTD., Swagelok Company, Danfoss, Fujikoki Corporation, SAGINOMIYA SEISAKUSHO, INC., MAHLE GmbH, Zhejiang DUNAN Artificial Environment co., LTD, LG Electronics., Parker-Hannifin Corp., Schneider Electric Group et Emerson Electric Co., entre autres.

