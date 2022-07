Le marché des détecteurs infrarouges en croissance rapide avec la dernière tendance et la portée future avec les principaux acteurs clés – Texas Instruments Incorporated, Honeywell International Inc., Excelitas Technologies Corp., Murata Manufacturing Co.

La taille du marché mondial des détecteurs infrarouges a atteint 441,48 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un CAGR de revenus de 6,6% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de détecteurs infrarouges dans diverses applications d’imagerie à des fins industrielles et de fabrication, ainsi que les besoins croissants en matière de sécurité et de surveillance et la demande croissante de solutions de détection de mouvement et de personnes grâce à la fonctionnalité de vision nocturne sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

L’augmentation du nombre d’accidents de la route en raison d’une visibilité et d’un éclairage médiocres, ainsi que de la forte demande de voitures intelligentes et de l’augmentation de la fabrication automobile, en plus des solutions rentables pour les applications militaires, contribuent de manière significative à la croissance des revenus du marché. Le 8 juin 2022, l’armée américaine a commandé une visionneuse de commandant électro-optique pour le ciblage des véhicules de combat blindés de l’armée Bradley.

L’utilisation croissante des technologies de capteurs pour la mesure de la température extérieure afin d’améliorer le confort des patients et de développer de meilleurs outils de surveillance avec plus de précision soutient la demande de détecteurs infrarouges dans le secteur médical. Les données générées par une telle technologie permettent une identification précoce et une intervention médicale rapide pour une variété de troubles, allant des infections à l’hypothermie

Le rapport offre à ces personnes une description vivante du spectre concurrentiel du marché mondial des détecteurs infrarouges. L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19.

Marché des détecteurs infrarouges : paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché des détecteurs infrarouges sont décrits en détail dans le rapport et leurs stratégies, collaborations et innovations de produits. L’analyse des principaux acteurs et de leurs stratégies pour renforcer leur présence sur le marché permet de mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché Détecteur infrarouge.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Texas Instruments Incorporated,

Honeywell International Inc.,

Excelitas Technologies Corp.,

Murata Manufacturing Co., Ltd,

OMRON Corporation,

Nippon Ceramic Co., Ltd.,

Teledyne FLIR LLC,

Raytheon Technologies Corporation ,

TE Connectivity et Lynred

Le rapport sur le marché des détecteurs infrarouges examine de plus près le part de marché mondiale des détecteurs infrarouges, taux de croissance estimé, tendances futures du marché, barrières d’entrée de gamme, moteurs fondamentaux du marché, contraintes, défis et opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché des détecteurs infrarouges au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur le marché Détecteur infrarouge.

Quelques faits saillants clés du rapport : le

segment des photodétecteurs a représenté une part de revenus significativement robuste en 2021. Les progrès technologiques rapides ainsi que la préférence croissante pour les maisons intelligentes et l’utilisation d’appareils intelligents sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus de ce segment. L’utilisation croissante des photodétecteurs dans le commerce, le divertissement, la production et la recherche a entraîné une augmentation de la demande de détecteurs infrarouges. La demande croissante de systèmes de communication par fibre optique contribue de manière significative à la croissance de ce segment en raison d’avantages tels que la non-exigence d’une sensibilité élevée, un taux de réaction plus rapide, une fiabilité élevée et une rentabilité.

Le segment IR à ondes longues représentait la plus grande part des revenus en 2021. La fourniture d’une excellente capacité de détection même dans des conditions de faible luminosité et la capacité de détecter les signes thermiques sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus de ce segment

L’utilisation croissante pour les applications de surveillance militaire et de lutte contre les incendies en raison d’une excellente capacité d’imagerie à travers les aérosols et la fumée stimule la croissance du segment. La rentabilité des caméras infrarouges à ondes longues non refroidies pour les applications à courte et moyenne portée est l’un des principaux facteurs soutenant l’augmentation de la demande de détecteurs infrarouges.

infrarouges en fonction du type, du spectre, de l’application et de la région :

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2019-2030)

Industriel

Médical

Aéronautique et défense

Automobile

Électronique grand public

Sécurité

Autres

Bifurcation régionale du marché des détecteurs infrarouges Comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés du rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché des détecteurs infrarouges ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Détecteur infrarouge?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quels sont les ouvertures, les dangers et les contours du marché ?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché Détecteur infrarouge?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Détecteur infrarouge?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Détecteur infrarouge auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Détecteur infrarouge?

Quels sont les transactions, les revenus et les examens de valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les examens des transactions, des revenus et de la valeur par domaines d’entreprises ?

Points saillants du rapport sur le marché mondial des détecteurs infrarouges :

Le rapport sur le marché des détecteurs infrarouges fournit une analyse qualitative et quantitative exhaustive qui donnera un aperçu de l’industrie.

Cet aperçu du marché des détecteurs infrarouges comprend des données provenant d’acteurs importants tels que des spécialistes du marketing, des experts de l’industrie et des investisseurs.

L’objectif du rapport sur le marché des détecteurs infrarouges est de fournir une perspective exhaustive de toutes les parties prenantes aux jeunes commerçants et entrepreneurs.

Les tendances et les moteurs sont discutés dans le rapport sur le marché des détecteurs infrarouges

Le rapport sur le marché mondial des détecteurs infrarouges donne un aperçu de l’environnement concurrentiel mondial.

Il fournit des détails sur le marché, sa part et ses revenus.

L’étude de marché sur les détecteurs infrarouges reconnaît les principales régions de croissance, l’Asie-Pacifique étant en tête au cours de la période de prévision.

