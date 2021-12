Le marché des détecteurs de radon devrait croître à un TCAC de 7,2% pour atteindre 877,68 millions de dollars US de 2020 à 2027

Le marché des détecteurs de radon était évalué à 514,88 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 877,68 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,2% au cours de 2020-2027.

Le radon est un gaz radioactif inodore et incolore. Conformément à la loi immobilière, des tests de radon sont effectués dans les lieux résidentiels et commerciaux dans le cadre d’une inspection de la maison. Avant d’acheter une maison, il est nécessaire de passer un test de radon qui fait partie de ce processus d’inspection de la maison. Les niveaux de radon ne sont pas constants; ils montent et descendent avec les saisons, ou avec des changements dans la ventilation de la maison ou des changements dans la zone autour de la maison. Les niveaux de radon sont enregistrés bas en été, alors que les niveaux augmentent en hiver. L’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA) recommande de vérifier les niveaux de radon tous les deux ans, car son débit peut augmenter sur une période supérieure à un an.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00015023/

Les principaux acteurs du marché des détecteurs de radon :

• AIRTHING

• BERTIN INSTRUMENTS

• Marques BRK Inc

• DURRIDGE

• Produits de sécurité familiale Inc

• PRO-LAB

• Services de radioprotection, Inc.

• Radonova

• SunRADON LLC

• Quarta-Rad Inc

Aperçu du marché des détecteurs de radon

Importance croissante et sensibilisation à la qualité de l’air intérieur

Un grand nombre de personnes passent la plupart de leur temps à l’intérieur, soit dans des maisons, soit sur des lieux de travail ; par conséquent, l’importance de la qualité de l’air intérieur augmente à un rythme impressionnant pour assurer des conditions de vie optimales et éviter tout problème de santé dû aux polluants/gaz nocifs présents à l’intérieur. L’exposition à divers polluants intérieurs tels que le radon, la moisissure, les produits en bois pressé et la fumée secondaire peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que le cancer du poumon et l’asthme chez les personnes. Ainsi, la qualité de l’air intérieur est devenue une préoccupation importante pour les clients particuliers et les propriétaires d’entreprises. La qualité de l’air intérieur (QAI) déficiente a un impact négatif sur la productivité, la fonction cognitive, la santé et le bien-être des occupants en l’absence de tests, de mesures et d’atténuation réguliers de ces polluants et substances nocives.

Les segments et sous-sections du marché des détecteurs de radon sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (long terme et court terme) et application (résidentiel, commercial et autres)

Aperçu du marché basé sur les applications

En fonction des applications, le marché des détecteurs de radon est segmenté en applications résidentielles, commerciales et autres. Le segment commercial a dominé le marché en 2019. Le secteur résidentiel a pris de l’ampleur ces dernières années après une faible croissance au cours des dernières années. Cela est dû à une augmentation continue de la population mondiale et à l’augmentation de la demande de maisons unifamiliales. Cette croissance de la construction résidentielle devrait faire bondir la demande de détecteurs de radon dans les années à venir.

Principaux points clés du marché des détecteurs de radon

• Aperçu du marché des détecteurs de radon

• Concurrence sur le marché des détecteurs de radon

• Marché des détecteurs de radon, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des détecteurs de radon par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des détecteurs de radon

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00015023/

Remarque: si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des détecteurs de radon, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com