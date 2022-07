Le marché des détecteurs de radon devrait croître à un TCAC de 7,2 % d’ici 2027

Le rapport d’étude de marché sur les détecteurs de radon de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2020 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des détecteurs de radon.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des détecteurs de radon jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (à long terme et à court terme) et application (résidentiel, commercial et autres)», le marché a été évalué à 514,88 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 877,68 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,2 % de 2020 à 2027.

L’épidémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché mondial en 2020, et il y a donc une baisse de la croissance en glissement annuel. Cependant, la croissance devrait se normaliser à partir de 2021 et le marché devrait croître à un rythme soutenu.

Le radon est un gaz radioactif inodore et incolore. Conformément à la loi immobilière, des tests de radon sont effectués dans les lieux résidentiels et commerciaux dans le cadre d’une inspection de la maison. Avant d’acheter une maison, il est nécessaire de passer un test de radon qui fait partie de ce processus d’inspection de la maison. Les niveaux de radon ne sont pas constants; ils montent et descendent avec les saisons, ou avec des changements dans la ventilation de la maison ou des changements dans la zone autour de la maison. Les niveaux de radon enregistrés sont faibles en été, alors que les niveaux augmentent en hiver. L’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA) recommande de vérifier les niveaux de radon tous les deux ans, car son débit peut augmenter sur une période supérieure à un an. Le radon met des années à affecter un individu, car son exposition pendant une longue période peut provoquer un cancer du poumon. Selon les estimations de l’EPA, c’est la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Il y a environ 21 000 décès signalés chaque année en raison du cancer du poumon, et sur ces environ 2 900 décès, il s’agit de non-fumeurs. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le radon cause environ 15 % des cas de cancer du poumon dans le monde. Pour atténuer le taux de cancer du poumon, l’OMS a lancé un projet international sur le radon pour aider les pays à accroître la sensibilisation, à recueillir des données et à encourager les actions visant à réduire les risques liés au radon. L’énorme croissance de la population est susceptible d’augmenter la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, ce qui exigerait davantage de détecteurs de radon dans les années à venir. Dans les écoles, les lieux de travail ou les communautés résidentielles, des détecteurs de radon ont été déployés pour fournir des rapports de radon précis et en temps opportun. La concentration de radon se retrouve au niveau le plus bas des bureaux ou des habitations. C’est parce qu’il se trouve dans les roches et le sol sous la fondation. Le gaz radon pénètre également dans les bureaux ou les maisons par l’eau lors de l’utilisation du lave-vaisselle, de la douche et de la machine à laver. Ainsi, les secteurs résidentiels et commerciaux se procurent des détecteurs de radon pour limiter le niveau de radon pour la sécurité des personnes.

Aperçu du marché des détecteurs de radon

augmentant l’importance et la sensibilisation à la qualité de l’air intérieur

Un grand nombre de personnes passent la majeure partie de leur temps à l’intérieur, soit à domicile, soit sur leur lieu de travail ; par conséquent, l’importance de la qualité de l’air intérieur augmente à un rythme impressionnant pour assurer des conditions de vie optimales et éviter tout problème de santé dû aux polluants/gaz nocifs présents à l’intérieur. L’exposition à divers polluants intérieurs tels que le radon, les moisissures, les produits en bois pressé et la fumée secondaire peut entraîner de graves problèmes de santé, tels que le cancer du poumon et l’asthme chez les personnes. Ainsi, la qualité de l’air intérieur est devenue une préoccupation importante chez les clients particuliers et les propriétaires d’entreprises. La qualité de l’air intérieur (QAI) déficiente a un impact négatif sur la productivité, la fonction cognitive, la santé et le bien-être des occupants en l’absence de tests, de mesures et d’atténuation réguliers de ces polluants et substances nocives. Le radon est l’un de ces gaz radioactifs qui peut s’accumuler dans les maisons et les bâtiments commerciaux à des niveaux concentrés. Une exposition prolongée au radon peut augmenter considérablement le risque de cancer du poumon. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le radon comme cancérogène de classe 1. Les détecteurs de radon, qu’ils soient de qualité grand public ou professionnels, offrent une excellente solution aux clients pour mesurer et surveiller les niveaux de radon dans leurs maisons et leurs lieux de travail. La détection précoce des niveaux de radon permet aux clients de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les niveaux de radon et éviter tout effet nocif sur leur santé. Ainsi, l’importance croissante d’une meilleure qualité de l’air intérieur dans les maisons et les lieux commerciaux stimule l’adoption de détecteurs de radon parmi les clients finaux et stimule la croissance globale du marché.

Le marché mondial des détecteurs de radon a été segmenté comme suit :

Marché des détecteurs de radon – par type

Long terme

Court terme

Marché des détecteurs de radon – par application

Résidentiel

Commercial

Les autres

Profils d’entreprise

AIRTHINGS

INSTRUMENTS BERTIN

Marques BRK Inc

DURRIDGE

Produits de sécurité familiale Inc

PRO-LAB

Services de radioprotection, Inc.

Radonova

SunRADON LLC

Mercredi Rad Inc

