Le marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels devrait croître à un taux de 2,1 % pour atteindre 255,2 millions de dollars d’ici 2029 Le marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels devrait atteindre 255,2 millions de dollars d'ici 2029 et croître à un TCAC de 2,1 % . Les dispositifs de sécurité électroniques pour foyers appelés détecteurs de fumée détectent mécaniquement la présence de fumée comme un indicateur important d'un incendie et alertent les occupants du bâtiment. Les incendies peuvent survenir dans diverses situations et sur tout type de propriété. La première étape cruciale pour assurer la protection des personnes et des biens est l'utilisation de détecteurs de fumée.

Le marché des détecteurs de fumée intelligents pour la maison se développe rapidement en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité. Le marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels devrait également croître en raison des réglementations gouvernementales sur les propriétés résidentielles, des incendies et des tendances croissantes dans les maisons et les bâtiments intelligents.

Étendue du marché mondial des détecteurs de fumée intelligents et taille du marché

Le marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels est segmenté en fonction de l’alimentation, du service et du type de produit. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la source d’alimentation, le marché des détecteurs de fumée est segmenté en alimentation par batterie, câblé avec batterie de secours et câblé sans batterie de secours.

En fonction du type de produit, le marché mondial des détecteurs de fumée a été segmenté en détecteurs de fumée photoélectriques, détecteurs de fumée à ionisation, détecteurs de fumée à double capteur et autres.

Analyse du marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels par pays

Le marché des détecteurs de fumée résidentiels intelligents est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, alimentation, service et type de produit, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé les détecteurs de fumée intelligents résidentiels en raison d’incendies, ce qui a par la suite augmenté la demande de détecteurs de fumée dans la région. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’urbanisation croissante et de l’amélioration des lois sur la protection contre les incendies.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des détecteurs de fumée intelligents résidentiels sont Honeywell International, Siemens, ABB, Schneider Electric, Carrier, Analog Devices, Emerson Electric Company, Robert Bosch Ltd, Apollo Fire Detectors Ltd. (une filiale de A Halma plc), Mircom Group of Companies, BRK Brands, Inc., Johnson Controls, HOCHIKI Corporation, SECOM CO., LTD, Protec Fire & Security Group Ltd, ADT INC, Securiton AG, Universal Security Instruments, Inc., GENTEX CORPORATION et Argus Spectrum International, entre autres.

