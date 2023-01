Le marché des détachants textiles enregistrera un TCAC de 4,87% d’ici 2028 L'Amérique du Nord affichera des gains importants et maintiendra sa domination au cours de la période de prévision. En effet, les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement et l'expansion dans cette région. L'augmentation du revenu personnel disponible et l'augmentation de la population sont d'autres déterminants indirects de la croissance du marché.

Le marché des détachants textiles enregistrera un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La pénétration croissante des machines à laver technologiquement avancées, la croissance de l’industrie du commerce électronique et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché des détachants pour tissus.

Le détachant textile est un produit utilisé pour enlever les taches. Ces produits sont disponibles en sticks, poudres, sprays, gels, liquides, etc. Le détachant pour tissus agit non seulement comme un détachant, mais aide également à garder les vêtements frais et sans odeur. Un bon détachant pour tissu empêchera les vêtements de rétrécir.

La pénétration croissante des machines à laver, en particulier dans les pays en développement, est l’un des principaux facteurs qui stimulent la demande mondiale de détachants textiles. L’augmentation du revenu personnel disponible et la demande croissante de vêtements en raison de la croissance démographique sont d’autres facteurs majeurs contribuant à la croissance du marché des détachants pour tissus.

Étendue du marché mondial Détachants textiles et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché des détachants pour tissus est segmenté en sprays, gels, liquides, bâtons/blocs et poudres.

Selon le canal de distribution, le marché des détachants pour tissus est segmenté en hypermarchés, dépanneurs, supermarchés, magasins en ligne et autres.

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des détachants pour tissus est segmenté en économie, milieu de gamme et haut de gamme.

Analyse du marché des détachants pour tissus par pays

Analyse du marché et de la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par type de produit, canal de distribution, prix, fonctionnalités et utilisateur final par pays mentionné ci-dessus.

L’Amérique du Nord affichera des gains importants et maintiendra sa domination au cours de la période de prévision. En effet, les fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement et l’expansion dans cette région. L’augmentation du revenu personnel disponible et l’augmentation de la population sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché.

Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs de cette région. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la pénétration croissante des machines à laver technologiquement avancées dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des détachants pour tissus

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le détachant pour tissu sont :

Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson Pte Ltd, Amway Corporation, Church & Dwight Co., Inc., AlEn USA, Unilever, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Reckitt Benckiser Group PLC, Kao Corporation. , LG Household & Health Care, Lion Corporation., Occidental Petroleum Corporation, Blissful Industrial Corporation, Chem-Dry, Folexport, Inc., SAIN BUSTER GROUP, The Honest Company, Inc., Cleanol Integrated Services Ltd., The Clorox Company domestique et les acteurs mondiaux en font partie.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

