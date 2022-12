Le marché des détachants pour tissus connaîtra un TCAC de 4,87% pour l’année de prévision d’ici 2028

Le marché des détachants pour tissus connaîtra un TCAC de 4,87 % pour la période de prévision 2021-2028. La pénétration croissante des machines à laver à la pointe de la technologie, l’essor de l’industrie du commerce électronique et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des détachants pour tissus.

Les détachants pour tissus sont les produits utilisés pour éliminer les taches. Ceux-ci sont disponibles sous forme de barres, de poudres, de spray, de gel, de liquide et autres. Les détachants pour tissus ne sont pas seulement utilisés comme détachants, mais ils aident également à garder les vêtements frais et sans odeur. De bons détachants pour tissus empêchent également les vêtements de rétrécir. Cependant, les taches et les taches ne peuvent être éliminées que si elles sont bien traitées à temps et avec le bon type de détachant pour tissus. De toute évidence, les taches fraîchement apparues sont faciles à traiter. Les détachants pour tissus de bonne qualité aident également à prolonger la durée de conservation des vêtements.

La pénétration croissante des machines à laver, en particulier dans les économies en développement, est l’un des principaux facteurs favorisant la demande de détachants pour tissus dans le monde. La demande croissante de vêtements en raison de l’augmentation du revenu personnel disponible et de l’augmentation constante de la population est un autre des principaux facteurs favorisant la croissance du marché des détachants pour tissus.

Étendue du marché mondial des détachants pour tissus et taille du marché

Le marché des détachants pour tissus est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution, de la gamme de prix, de la nature et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des détachants pour tissus est segmenté en spray, gel, liquide, barres/blocs et poudre.

Sur la base du canal de distribution, le marché des détachants pour tissus est segmenté en hypermarchés, dépanneurs, supermarchés, magasins en ligne et autres.

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des détachants pour tissus est segmenté en économique, milieu de gamme et haut de gamme.

Sur la base de la nature, le marché des détachants pour tissus est segmenté en conventionnel et biologique.

Analyse au niveau du pays du marché des détachants pour tissus

Le marché des détachants pour tissus est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays par type de produit, canal de distribution, gamme de prix, nature et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

La région Amérique du Nord devrait projeter des gains substantiels au cours de la période de prévision et maintenir également sa domination au cours de la période de prévision. Cela s’explique par la concentration accrue des fabricants sur la croissance et l’expansion dans cette région. L’augmentation du revenu personnel disponible et l’augmentation de la population sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché.

Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs de cette région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait enregistrer le TCAC le plus élevé pour la période de prévision en raison de la pénétration accrue des machines à laver technologiquement avancées dans les économies en développement comme l’Inde et la Chine.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Détachant textile

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le détachant pour tissu sont :

Procter & Gamble, Colgate-Palmolive Company., Johnson & Johnson Private Limited, Amway Corp., Church & Dwight Co., Inc., AlEn USA, Unilever, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Reckitt Benckiser Group PLC., Kao Corporation. , LG Household & Health Care Ltd., Lion Corporation., Occidental Petroleum Corporation, Blissful Industrial Corporation, Chem-Dry, Folexport, Inc., STAIN BUSTER GROUP, The Honest Company, Inc., Cleanol Integrated Services Ltd. et The Clorox Company entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

