Le marché des désodorisants buccaux devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Analyse du marché et aperçu du marché des désodorisants buccaux

Le marché des désodorisants buccaux devrait croître à un taux de croissance de 5,37 % et devrait atteindre 14,21 milliards USD d’ici 2029.

Mouth Freshener est un produit d’hygiène buccale utilisé pour réduire les mauvaises odeurs buccales. C’est une préférence très courante pour la plupart des consommateurs de choisir un rafraîchisseur de bouche après leur repas ou juste pour changer le goût. Il existe différents désodorisants buccaux disponibles sur le marché, y compris les bandes respiratoires, les bougies aromatisées, les bains de bouche, les chewing-gums, les sprays buccaux et autres.

La consommation croissante d’ alcool et de tabac est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché des désodorisants buccaux au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, la demande croissante de malbouffe , les préférences croissantes pour la gomme fonctionnelle, la menthe ainsi que les rafraîchisseurs d’haleine, la sensibilisation croissante de la population aux soins bucco-dentaires, l’introduction d’ingrédients tels que la caféine, le ginseng, le guarana et d’autres devraient également stimuler la croissance de le marché des assainisseurs de bouche au cours de la période de prévision 2022-2029. Cependant, les réglementations et interventions gouvernementales limitent le marché des désodorisants buccaux au cours de la période de prévision 2022-2029, tandis que les effets secondaires associés à la consommation de désodorisants buccaux mettront à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

En outre, l’introduction de conceptions d’emballage avancées ainsi que l’adoption de techniques de marketing telles que les publicités et les mentions de célébrités créeront de nombreuses opportunités pour le marché des désodorisants buccaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des désodorisants buccaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des désodorisants buccaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

