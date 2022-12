Le marché des désinfectants pour les mains est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

» Le rapport d’enquête sur le marché des désinfectants pour les mains comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie ABC et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective mondiale pour le commerce international. En identifiant les stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des désinfectants pour les mains fonctionne comme un outil crucial pour avoir une augmentation des activités commerciales, qualitative le travail effectué et les bénéfices accrus.

Analyse et taille du marché des désinfectants pour les mains

Les désinfectants pour les mains sont un agent antimicrobien largement utilisé pour éliminer les germes, les virus ou les microbactéries. Le taux croissant de maladies infectieuses augmente globalement la demande de désinfectant pour les mains sur le marché et augmente rapidement. La demande croissante de désinfectant pour les mains augmente dans les cliniques et les hôpitaux où l’assainissement et la propreté sont essentiels. Le «désinfectant pour les mains à base de gel» est le segment de type à la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision, car il est facilement disponible sur le marché et nécessite un minimum de temps pour éliminer efficacement les germes par rapport aux autres désinfectants. En outre, l’amélioration des modes de vie, la sensibilisation à l’hygiène des mains, l’augmentation des dépenses de santé et le soutien d’organisations telles que la FDA, l’OMS et d’autres envers le besoin d’assainissement augmentent la demande de désinfectants pour les mains sur le marché.

Le marché mondial des désinfectants pour les mains était évalué à 6,02 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,94 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,75 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (gel, liquide, mousse, autre), contenu (à base d’alcool, sans alcool), type d’emballage (flacons à pompe, sachets de distribution), canal de distribution (boutique en ligne, grand magasin, pharmacie et autres), utilisateur final (Restaurants, écoles, hôpitaux, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Dr. Deppe GmbH (Allemagne), Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni), Codi Group (Pays-Bas), Dreumex (Pays-Bas), The Hygiene Company (Royaume-Uni), KCWW (États-Unis), Ecolab (États-Unis), Seventh Generation Inc (États-Unis) , The Parker Laboratories (États-Unis), GOJO Industries, Inc. (États-Unis), Stepan Company (États-Unis), Whiteley (États-Unis), Linghai Zhan Wang Biotechnology Co., Ltd. (Chine), Himalaya Wellness Company (Inde), ABC Compounding Co., Inc. (États-Unis), Procter & Gamble (États-Unis), 3M (États-Unis), The Clorox Company (États-Unis) Opportunités de marché Initiatives gouvernementales de sensibilisation à l’hygiène

Utilisation élevée dans plusieurs secteurs

Demande croissante de désinfectants naturels pour les mains

Définition du marché

Les désinfectants pour les mains sont les biens de consommation utilisés pour la transmission et la prévention des infections, des micro-organismes et des bactéries par les mains. Ces produits ne nécessitent ni eau ni savon pour se laver, ils s’évaporent facilement après désinfection des mains. Ces désinfectants pour les mains sont disponibles sous différentes formes telles que la mousse, le gel, le liquide, le spray ou même les lingettes jetables pour les mains, et sont des produits d’hygiène des mains très efficaces qui assurent également la rétention de l’humidité.

Dynamique du marché des désinfectants pour les mains

Conducteurs

Augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs

Les gouvernements ont lancé de nombreuses initiatives pour sensibiliser les consommateurs à l’importance de maintenir une hygiène simple. La pandémie de COVID-19 a sensibilisé les consommateurs à l’importance de maintenir l’hygiène des mains. De nombreuses maladies infectieuses sont affectées par les situations insalubres, qui sont la raison majeure de leur transmission. Les règles gouvernementales ont accru la sensibilisation à l’hygiène, ce qui a augmenté la demande de désinfectant pour les mains et devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante de désinfectants pour les mains en gel

Le gel désinfectant pour les mains a toujours le rapport parfait que les spécialistes ont testé. Ces désinfectants pour les mains sont faciles à utiliser, sûrs et pratiques. Ces désinfectants pour les mains éliminent le risque de produits chimiques nocifs créés en raison de l’utilisation du désinfectant pour les mains à base de spray qui est libéré et inhalé par l’utilisateur. La demande croissante de désinfectants à base de gel devrait stimuler le taux de croissance du marché des désinfectants pour les mains

Demande croissante de désinfectant naturel pour les mains

Les options de désinfection ordinaires sont ruineuses pour la nature de plusieurs manières, telles que les fumées qui sont évacuées par la désinfection des mains par évaporation. Cela peut être dû à des problèmes de santé pour les utilisateurs finaux et. Les désinfectants naturels pour les mains sont bons pour la santé et l’hygiène car ils ne contiennent que des composants naturels.

Des opportunités

Utilisation élevée dans plusieurs secteurs

Les restaurants de restauration et les hôtels ont une tolérance zéro pour les bactéries et les virus. Il existe des règles strictes en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire dans le secteur commercial. Par conséquent, le secteur commercial développe l’adoption de désinfectants pour les mains et encourage les employés tels que les travailleurs de l’industrie alimentaire, les chefs, les serveurs, les barbiers et autres à utiliser fréquemment des désinfectants pour les mains, ce qui créera d’immenses opportunités pour la croissance du marché des désinfectants pour les mains.

En outre, l’augmentation des préoccupations concernant les mesures de précaution et la sécurité sanitaire pour le bien-être, l’augmentation de la transformation du mode de vie des personnes entraînant une augmentation des dépenses de santé et l’augmentation des caractéristiques rentables et de rétention d’humidité avec des capacités de purification sont quelques-uns des principaux facteurs parmi d’autres. ce qui créera des opportunités bénéfiques pour le marché des désinfectants pour les mains.

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

Dynamique cyclique – Nous prévoyons la dynamique des industries en utilisant des approches analytiques de base et des études de marché non conventionnelles. Nos clients utilisent les informations que nous leur fournissons pour faire face aux incertitudes et aux perturbations du marché

Identification des cannibales clés – Le substitut puissant d’un produit ou d’un service est la menace la plus importante. Nos clients peuvent identifier les cannibalises clés d’un marché, en se procurant notre recherche. Cela les aide à aligner à l’avance leurs stratégies de développement/lancement de nouveaux produits

Repérer les tendances émergentes – Notre offre d’écosystème aide le client à repérer les tendances à venir du marché. Nous suivons également l’impact et les perturbations possibles dont un marché serait témoin par une tendance émergente particulière. Notre analyse proactive aide les clients à avoir un avantage pour les précurseurs

Opportunités interdépendantes – Ce rapport permettra aux clients de prendre des décisions basées sur des données, augmentant ainsi les chances que les stratégies fonctionnent mieux, sinon mieux, dans le monde réel

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché des désinfectants pour les mains, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

– Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces du porteur, etc.

– Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des désinfectants pour les mains.

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial.

