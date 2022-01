Le marché des désinfectants pour animaux est en plein essor dans le monde entier, analyse de l’industrie avec les principaux acteurs – NEOGEN Corporation., Informa PLC., GEA Group Aktiengesellschaft, LANXESS, Zoetis

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des désinfectants pour animaux projettera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,15% au cours de la période de prévision 2021-2028. La croissance de la population animale, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation du taux de maladies dans le bétail, la réglementation gouvernementale croissante pour la désinfection terminale afin de freiner les épidémies potentielles, l’intégration croissante de la technologie de pointe avec l’équipement agricole et la compétitivité croissante de l’industrie sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des désinfectants pour animaux.

D’après le nom lui-même, il est clair que les désinfectants pour animaux sont les produits chimiques de haute qualité qui servent de solutions de soins des animaux efficaces. En d’autres termes, les désinfectants pour animaux sont utilisés pour éliminer les agents pathogènes, les virus, les bactéries et autres des pieds, de la bouche et des oreilles.

Le rapport sur le marché des désinfectants pour animaux présente les sociétés suivantes, notamment : – NEOGEN Corporation., Informa PLC., GEA Group Aktiengesellschaft, LANXESS, Zoetis, Virox Technologies Inc., CIDLINES NV, Evans Vanodine International PLC., Krka, tovarna zdravil, dd , Novo mesto, Diversey Holdings LTD., FINKTEC GmbH, Thymox, DeLaval Inc., Evonik Industries AG, THESEO FRANCE, KERSIA GROUP

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des désinfectants pour animaux, catégorise la taille du marché mondial des désinfectants pour animaux (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des désinfectants pour animaux par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (iode, acide lactique, peroxyde d’hydrogène et acide phénolique, peroxomonosulfate de potassium, dioxyde de chlore, chlorohexidine, chlore et acide glycolique), composés quaternaires (chlore, dioxyde de chlore, chlorohexidine, mélanges glut-quat, acide glycolique et autres), Application (nettoyage de produits laitiers, porcs, volailles, chevaux, produits laitiers et ruminants et aquaculture), forme (liquide et poudre)

