Le marché des désaérateurs alimentaires sera affecté par la croissance rapide de la demande d’aliments préparés jusqu’en 2028 Le marché des désaérateurs alimentaires devrait croître à un TCAC de 6,8 % de 2021 à 2028. La croissance rapide de la demande d'aliments préparés aura un impact sur le marché des dégazeurs alimentaires de 2021 à 2028. Pour ralentir temporairement la fermentation et la détérioration, les désaérateurs d'aliments sont des dispositifs qui éliminent l'oxygène, les autres gaz dissous et l'air des aliments et des boissons.

La croissance significative de l’industrie alimentaire et des boissons en tant qu’effet secondaire de l’excès d’oxygène dissous dans les aliments et les boissons stimule la demande de dégazeurs alimentaires et augmente les prix. L’acceptation croissante de la restauration rapide dans d’autres pays est l’un des principaux facteurs qui stimulent la demande alimentaire.

En outre, au cours de la période de prévision 2021-2028, la consommation de boissons par habitant augmentera, l’impact négatif de la teneur élevée en oxygène dissous dans les boissons diminuera, l’urbanisation mondiale rapide augmentera et la demande d’aliments préparés avec une durée de conservation plus longue. va augmenter.

Étendue du marché mondial des désaérateurs alimentaires et taille du marché

Le marché des désaérateurs alimentaires est segmenté en fonction du type, de la fonction et de l’application. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des désaérateurs alimentaires est segmenté en spray, disque de pulvérisation et aspirateur.

Par fonction, le marché des désaérateurs alimentaires est segmenté en élimination de l’oxygène, chauffage de l’eau et préservation des arômes et des saveurs. D’autres sont subdivisés en contrôle de la pression de la vapeur, contrôle du niveau d’eau et prolongation de la durée de conservation.

Analyse au niveau du pays du marché Désaérateur alimentaire

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dégazeurs alimentaires sont les États-Unis, le Canada, l’Amérique du Nord, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe. possible. , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Asie du Sud Les États-Unis font partie de l’Amérique du Sud , Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché des dégazeurs alimentaires en raison de l’adoption généralisée des dégazeurs alimentaires dans l’industrie des boissons dans cette région particulière. L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la croissance rapide de l’industrie alimentaire dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché des désoxydants alimentaires et paysagers

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les agents de dégazage alimentaire sont :

GEA 그룹 Aktiengesellschaft, JBT, ALFA LAVAL, STORK, Indeck Power Equipment Company, Pentair plc., Sterling Deaerator Company, SPX FLOW, THE CORNELL MACHINE COMPANY, The Fulton Companies, Jaygo Incorporated, Permix Tec Co., Ltd., Spirax Sarco Limited 、CALDERA PARKER、Shakumbhari Engineering Works.、Centec USA、EnviroSep, Inc、Mepaco、Wenzhou Leno Machinery Co., Ltd.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

