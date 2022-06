Le marché des dérivés de chanvre devrait atteindre environ 20 977,94 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 19,7 % de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des dérivés de chanvre jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type (huile de chanvre CBD, huile de graines, fibre de chanvre et autres) et application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, personnels Soins, textiles et autres) et géographie) », le marché représentait 5 953,86 millions de dollars américains en 2021 et devrait croître à un TCAC de 19,7 % au cours de la période 2021-2028 pour atteindre 20 977,94 millions de dollars américains d’ici 2028. Le rapport met en évidence les principaux les facteurs qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan ainsi que leurs développements sur le marché.

Le chanvre ou chanvre industriel est une variété d’espèces de plantes de cannabis sativa, qui sont spécifiquement cultivées pour un usage industriel. Les dérivés du chanvre, tels que le CBD, l’huile de graines et les fibres, sont dérivés du chanvre et ont diverses applications dans plusieurs industries d’utilisation finale, telles que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et l’alimentation animale.

Quelques-uns des principaux acteurs du marché opérant sur le marché des dérivés du chanvre sont Colorado Hemp Works, Inc ; Groupe Dun Agro Chanvre ; écofibre; Hemplint Group BV ; Hempoland Sp. ZOO; Konoplex, Mh Medical Hemp Gmbh ; Plains Industrial Hemp Processing Ltd; Chanvre du Sud ; et BAFA Neu GmbH. Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les fusions et acquisitions et les lancements de produits pour étendre leur présence géographique et leur base de consommateurs.

En 2021, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial des dérivés du chanvre. La sensibilisation croissante aux avantages médicaux des dérivés du chanvre augmente leur utilisation dans la région. Parallèlement à cela, les dérivés du chanvre trouvent plusieurs applications dans l’industrie textile. En outre, le marché en plein essor des cosmétiques et des produits de soins personnels en Asie-Pacifique et la légalisation du chanvre industriel dans les compléments alimentaires devraient stimuler le marché dans la région au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 en cours a eu un impact relativement positif sur le marché des dérivés du chanvre. La pandémie a contribué à développer la prise de conscience et l’intérêt pour le secteur médical du chanvre. La crise a été une période désagréable et stressante pour la plupart de la population à travers le monde. Par conséquent, les gens du monde entier ont commencé à consommer des produits dérivés du chanvre pour traiter leur anxiété et leur stress. Plusieurs utilisateurs importants ont augmenté leur consommation. La consommation à utiliser pour un trouble du sommeil et la dépression est conjointement hyperbolique. En raison de l’accent accru mis sur la santé et le bien-être pendant la pandémie, il y a eu une augmentation des recherches sur Google sur les bienfaits pour la santé fournis par les dérivés du chanvre, ce qui accroît la sensibilisation à ces dérivés. Parallèlement à cela, de nombreux pays ont été frappés par des déficits fiscaux au milieu de la pandémie. Les gouvernements des pays recherchent des sources de revenus fiscaux. La source potentielle peut être la légalisation du chanvre et de ses dérivés, qui pourrait devenir progressivement engageante. Une augmentation de la vente de chanvre et de ses dérivés par des vendeurs légaux peut fournir un gain de revenu fiscal potentiel.

Aperçu du marché

Applications croissantes des dérivés du chanvre dans diverses industries

Le chanvre est de plus en plus utilisé pour diverses applications dans différentes industries. Les graines de chanvre et les tourteaux sont utilisés comme source alternative de protéines alimentaires et fourragères dans l’industrie alimentaire et des boissons. Parallèlement à cela, l’huile obtenue lors du broyage des graines de chanvre est utilisée dans la fabrication de savons, shampoings, lotions, cosmétiques et gels de bain. L’huile obtenue à partir des graines de chanvre est riche en acides aminés, minéraux et vitamines, et elle est utilisée dans les compléments nutritionnels ainsi que dans les produits médicinaux et thérapeutiques. Les fibres obtenues à partir de chanvre contiennent une grande quantité d’hémicellulose, ainsi qu’une grande capacité d’absorption, ce qui en fait une culture appropriée pour être utilisée dans l’industrie textile. Les tiges et les fibres de chanvre sont utilisées pour fabriquer des vêtements, du papier, des matériaux de construction, du plastique et des composites, entre autres.

La fibre de chanvre est également utilisée dans la fabrication de matériaux d’isolation et de bio-composites en raison de ses propriétés de résistance élevée, de biodégradabilité, de thermodynamique et de légèreté. Les fibres de chanvre sont utilisées dans l’industrie de la construction pour la fabrication de matériaux de construction tels que les panneaux de fibres, le stuc et le mortier, les blocs de ciment, les revêtements, les matériaux acoustiques et les enveloppes de tuyaux. Les composites, qui sont utilisés dans la fabrication de produits à base de pétrole, sont également fabriqués à partir de chanvre. Les graines de chanvre sont riches en nutriments et en protéines et peuvent être utilisées comme substitut du soja. En raison de leur teneur en protéines, les graines de chanvre sont utilisées dans la production des principaux produits à base de soja, notamment le tofu, le beurre, le fromage, les hamburgers, la crème glacée et le lait. Ainsi, les applications croissantes des dérivés du chanvre dans diverses industries ont entraîné une augmentation de la demande de dérivés du chanvre,

Marché des dérivés de chanvre, par type

Chanvre Huile de CBD Huile de

graines

Fibre de chanvre

Autres

Marché des dérivés de chanvre, par application

Aliments et boissons

Pharmaceutique et nutraceutique

Soins personnels

Textiles

Autres

