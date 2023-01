Le marché des déodorants en stick devrait croître à un taux de croissance de 4,81% d’ici 2028 Le marché Déodorant Stick et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par les pays mentionnés ci-dessus, le type de produit, le matériau d'emballage, le canal de vente et l'utilisateur final.

Le marché des déodorants en stick devrait croître à un taux de croissance de 4,81% au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 3 89351 millions USD d’ici 2028. Le rapport sur le marché des déodorants en stick analyse la croissance et augmente actuellement en raison de l’augmentation de la consommation de déodorant par les consommateurs masculins et féminins.

Les déodorants sont disponibles dans le commerce sous de nombreuses formes, telles que les sprays, les roll-ons et les sticks, les crèmes et les lingettes. Les déodorants en bâton sont encore prometteurs, mais ils présentent certains avantages par rapport aux vaporisateurs. Ils sont plus sûrs à utiliser que les sprays car ils réduisent le risque d’inhalation de composés nocifs présents dans les formules déodorantes. Les déodorants en bâton sont préférables aux vaporisateurs.

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des bâtons déodorants au cours de la période de prévision est la tendance à incorporer des ingrédients naturels tels que le jasmin doux, l’eucalyptus, le beurre de karité, l’huile de noix de coco et d’autres ingrédients naturels dans les bâtons déodorants. . Popularité, due à l’application d’ingrédients naturels dans les produits de soins personnels et à la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé.

Portée du marché des bâtons déodorants et taille du marché

Le marché des déodorants en stick est segmenté en fonction du type de produit, du matériau d’emballage, du canal de vente et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des sticks déodorants est segmenté en alcool et non alcool.

Le marché des déodorants en stick est segmenté en verre, métal et plastique à base de matériaux d’emballage.

Analyse au niveau national du marché Stick déodorant

Le marché Déodorant Stick et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par les pays mentionnés ci-dessus, le type de produit, le matériau d’emballage, le canal de vente et l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Déodorant Stick sont: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil , Argentine et Amérique du Sud Le reste de l’Amérique du Sud, dont elle fait partie.

L’Europe domine le marché des déodorants en bâton en raison de la hausse de la consommation. En outre, la productivité accrue de divers fabricants, associée à la préférence pour un mode de vie hygiénique, stimulera davantage la croissance du marché des bâtons déodorants dans cette région au cours de la période de prévision.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du bâton déodorant

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des bâtons déodorants sont Avon Corporation, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive, India Adhesive Technologies Pvt Ltd, Procter & Gamble, Unilever, Mandan Corporation, L’Oréal SA, Adidas USA Inc., Calvin Klein., Kao. Corporation, The Estée Lauder Companies Inc., Playboy, Chanel, Christian Dior SE, Godrej Consumer Products Limited, Church & Dwight Co., Inc., Yardley London, Giorgio Armani SpA, Toms of Maine, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

