Le marché des déodorants d’Atin America atteindra 6 401,95 millions USD avec la taille, la part, le taux de croissance de l’industrie, la demande et les prévisions de revenus d’ici 2029

Le rapport d’analyse du marché des déodorants d’Atin America donne une évaluation de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des déodorants Atin America contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des déodorants était évalué à 2806,09 millions USD en 2022 et devrait atteindre 6800,28 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 11,70% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, et le comportement des consommateurs.

Définition du marché

Un déodorant est une substance qui est appliquée sur le corps pour prévenir les odeurs corporelles dues à la dégradation bactérienne de la transpiration, par exemple dans l’aine, les aisselles ou les pieds. Une sous-classe de déodorants, appelés antisudorifiques, empêche la transpiration normale en bloquant les glandes sudoripares. Les antisudorifiques sont utilisés sur une plus large gamme de parties du corps à n’importe quel endroit où la transpiration serait dangereuse ou gênante, car la transpiration indésirable peut interférer avec la vision, le confort et la prise en main.

Portée et segmentation du marché des déodorants en Amérique latine

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits (spray, crèmes, roll-on, autres), matériel d’emballage (métal, plastique, autres), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et drogueries, vente au détail en ligne, autres), utilisateur final (hommes, femmes , Autres) Pays couverts Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique latine Acteurs du marché couverts Procter & Gamble (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Coty Inc. (États-Unis), Kao Corporation (Japon), Beiersdorf (Allemagne), Groupes L’Oréal (France), The Avon Company (Royaume-Uni), L’Occitane International SA (France), Speick Naturkosmetik (Allemagne), Weleda (Suisse) Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne), EO Products. (États-Unis), Lavanila (États-Unis), REVLON (États-Unis), Estée Lauder Companies (États-Unis), Calvin Klein (États-Unis), Burberry (Royaume-Uni), Dior (France), Giorgio Armani SpA (Italie) Opportunités de marché Les grandes marques développent des parfums selon le choix du consommateur

Augmentation de l’introduction de nouveaux produits déodorants

Dynamique du marché des déodorants en Amérique latine

Conducteurs

Augmentation de la demande de produits à base biologique

L’hygiène personnelle prend une importance considérable sur le marché global en raison du besoin accru de produits naturels et biologiques, ce qui a également considérablement augmenté la demande de déodorants à base biologique. L’utilisation de déodorants à base de produits chimiques a entraîné des allergies cutanées et des effets indésirables en raison desquels la demande pour le produit déodorant à base de produits biologiques a augmenté. Aujourd’hui, les soins personnels sont devenus plus importants pour les gens, ce qui a stimulé la popularité des produits naturels.

Augmentation de l’introduction de nouveaux produits déodorants

Au cours des dernières années, les femmes n’avaient pas suffisamment de choix pour explorer les différents types de parfums, parfums et déodorants qui leur étaient assignés. L’augmentation de la population a forcé la société de déodorants à penser à cela dans d’autres perceptions en raison des préférences croissantes des choix chez les femmes. L’introduction de nouveaux produits et de leurs types augmente les options de choix et augmente les ventes de déodorants qui devraient stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Les grandes marques développent des parfums selon le choix du consommateur

Des marques renommées développent des déodorants en fonction des préférences et des goûts des utilisateurs finaux. Par exemple, les grandes marques ciblent le segment masculin en introduisant des parfums plus masculins et plus forts. De ce fait, les déodorants plus hespéridés, boisés et ambrés s’adressent progressivement aux consommateurs masculins. De plus, les marques développent normalement des notes orientales et florales pour cibler les consommatrices du monde entier.

Lancement de produit fulgurant

Les lancements de produits en plein essor et les autres innovations des principaux acteurs du marché offrent en outre diverses opportunités de croissance sur le marché. Par exemple, la marque Unilever, REXONA, a lancé la ligne de déodorants en mai 2018, avec un nouveau look pour le sport, notamment le football. Il s’agit d’une gamme en édition limitée, qui fonctionne en spray compressé, en stick, en aérosol et en roll-on.

Contraintes/ Défis

Enjeux liés au marché des déodorants

La présence de produits alternatifs devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le coût élevé des déodorants devrait également peser sur les personnes soucieuses des prix, affectant la croissance du marché. De plus, les déodorants contiennent de nombreux types de produits chimiques tels que la cyclométhicone, des composés d’aluminium et bien d’autres qui peuvent provoquer des réactions allergiques qui devraient également agir comme un frein au marché et entraver le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des déodorants fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des déodorants, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En février 2019, Unilever a annoncé le lancement de mini lingettes déodorantes en spray pour 5 marques et deo pour 4 marques. La marque comprend AXE, Dove Men+Care, Dove et degree Men and Women. Ces produits sont utilisés pour la désodorisation du cou, des sous-vêtements et de la poitrine.

En mai 2019, Procter and Gamble a proclamé 100 millions USD dans son acquisition avec une société basée à San Francisco pour le déodorant natif. Il s’agit d’une marque de déodorants naturels destinés directement aux consommateurs. Cette acquisition est susceptible d’augmenter le portefeuille de produits.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des déodorants Atin America sont:

Procter & Gamble (États-Unis)

Unilever (Royaume-Uni)

Coty Inc. (États-Unis)

Kao Corporation (Japon)

Beiersdorf (Allemagne)

Groupes L’Oréal (France)

La société Avon (Royaume-Uni)

L’Occitane International SA (France)

Speick Natural Cosmetics (Allemagne)

Weleda (Suisse)

Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne)

Produits EO. (NOUS)

Lavanille (États-Unis)

REVLON (États-Unis)

Estée Lauder Companies (États-Unis)

Calvin Klein (États-Unis)

Burberry (Royaume-Uni)

Dior (France)

Giorgio Armani SpA (Italie)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Déodorant Atin America dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des déodorants Atin America

Aperçu du marché mondial des déodorants Atin America

Concurrence sur le marché mondial des déodorants Atin America par les fabricants

Capacité mondiale de déodorant Atin America, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en déodorant Atin America (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de déodorants Atin America, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des déodorants Atin America par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux de déodorants Atin America

Analyse des coûts de fabrication des déodorants Atin America

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des déodorants Atin America

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des déodorants Atin America :

Le marché des déodorants est segmenté en fonction des produits, des matériaux d’emballage, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Vaporisateur

Crèmes

Roll-on

Autres

Matériel d’emballage

Métal

Plastique

Autres

Canal de distribution

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs

Pharmacies et drogueries

Vente au détail en ligne

Autres

Utilisateur final

Hommes

Femmes

Autres

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché des déodorants d’Atin America contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Atin America Deodorant? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial des déodorants Atin America? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des déodorants Atin America du marché des déodorants Atin America? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Déodorant Atin America?

Quel est le statut actuel du marché des déodorants Atin America de l’industrie des déodorants Atin America? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Quelle est l’analyse du marché du marché des déodorants Atin America en prenant en considération les applications et les types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des déodorants Atin America compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des déodorants Atin America par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des déodorants Atin America? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quelles sont la dynamique du marché des déodorants Atin America du marché des déodorants Atin America? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des déodorants Atin America?

