Le marché des déodorants au Moyen-Orient et en Afrique croîtra à un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

» Le rapport d’étude gagnant sur le marché des déodorants au Moyen-Orient et en Afrique prend en compte des paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (CAGR) en % de valeur pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le marché des déodorants de classe mondiale au Moyen-Orient et en Afrique Le rapport propose des fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

L’augmentation de la valeur marchande est généralement dirigée vers la croissance croissante des industries applicables et l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Le vaste rapport sur le marché des déodorants au Moyen-Orient et en Afrique contient des informations complètes sur le marché basées sur l’intelligence économique. Les tendances importantes de l’industrie, les estimations de la taille du marché et la part de marché sont également analysées et discutées dans ce rapport sur l’industrie. Le rapport donne une idée des divers inhibiteurs ainsi que des facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Le rapport d’étude de marché sur les déodorants au Moyen-Orient et en Afrique est une solution définitive pour disposer de données d’études de marché exclusives qui anticipent les besoins de l’entreprise.

Marché des déodorants au Moyen-Orient et en Afrique , par type de produit (spray, crèmes, roll-on, autres), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et pharmacies, vente au détail en ligne, autres), matériau d’emballage (métal, plastique, Autres), utilisateur final (hommes, femmes, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché

Avec la montée en flèche de la participation des femmes à l’emploi, la demande de produits de soins personnels s’est considérablement développée . De plus, les opérations promotionnelles actives des fabricants sur diverses plateformes de médias sociaux contribueront considérablement à l’expansion du marché. En conséquence, le marché devrait augmenter considérablement tout au long de la période prévue.

Le marché des déodorants au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 959,01 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 528,52 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le Data Bridge Market L’équipe de recherche comprend une analyse experte approfondie, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché

Un déodorant est un produit chimique qui est appliqué sur le corps pour prévenir ou masquer les odeurs causées par la dégradation bactérienne de la transpiration dans les aisselles, l’épi et le pied, ainsi que les sécrétions vaginales dans certaines situations. Ils sont très utilisés par les hommes et les femmes. Ils sont généralement à base d’alcool. Lorsque nous les utilisons, ils rendent notre peau acide, ce qui rend les germes moins attirés par elle. De plus, ils deviennent populaires parmi la population millénaire, ce qui entraîne une utilisation élevée.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type de produit (spray, crèmes, roll-on, autres), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et drogueries, vente au détail en ligne, autres), matériau d’emballage (métal, plastique, autres), utilisateur final (hommes , Femmes, Autres) Pays couverts Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Unilever (Royaume-Uni), Procter & Gamble (États-Unis), Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne), L’Oréal (France), Beiersdorf (Allemagne), group.loccitane (France), AVON PRODUCTS (Royaume-Uni), Elsa’s Skincare ( États-Unis), SPEICK Natural Cosmetics (Allemagne), Weleda (Suisse), Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne), EO Products (États-Unis), Indus Valley (Inde), Lavanila (États-Unis), Sebapharma GmbH & CO. KG (Allemagne ), Calvin Klein (États-Unis), Burberry plc (Royaume-Uni), REVLON (États-Unis), Dior (France) et Giorgio Armani SpA (Italie) Opportunités de marché Sensibilisation croissante des consommateurs au contenu du produit

Augmentation du nombre d’activités de marketing et de promotion via les médias sociaux

Innovation dans de nouveaux formats et parfums

Dynamique du marché des déodorants

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Besoin élevé de déodorants parmi la population

L’utilisation croissante de déodorants non aérosols et les facteurs démographiques, l’augmentation de la population active passant beaucoup de temps à l’extérieur exigent des déodorants pour garder leur corps frais, ce qui est l’un des principaux facteurs qui devraient créer une demande exceptionnelle pour les services de déodorants au cours des prévisions. point final.

La popularité croissante des sticks et des produits biologiques stimulera davantage le taux de croissance du marché des déodorants. De plus, la demande croissante de produits de soins personnels et l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail stimuleront également la croissance de la valeur marchande sur la période prévue. En outre, les activités promotionnelles agressives des fabricants via diverses plateformes de médias sociaux, associées à la prolifération des canaux de vente au détail en ligne, stimulent également la croissance globale du marché.

Des opportunités

Innovations et sensibilisation

En outre, l’innovation dans de nouveaux formats et parfums tels que le développement de déodorants naturels et sans aluminium ainsi que le nombre croissant d’activités de marketing et de promotion via les médias sociaux étendent encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. , la sensibilisation croissante des consommateurs au contenu du produit étendra encore la croissance future du marché des déodorants.

