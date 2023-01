Le marché des déodorants affichera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial des déodorants, sous-produits (spray, crèmes, roll-on, autres), matériau d’emballage (métal, plastique, autres), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et pharmacies, vente au détail en ligne, autres), fin Utilisateur (hommes, femmes, autres) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des déodorants

Les déodorants sont des produits parfumés que les humains utilisent pour transformer la croissance bactérienne en une odeur fraîche, créant une odeur dans le corps. Les déodorants jouent un rôle essentiel dans la prévention de la dégradation bactérienne. De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits des parfums thérapeutiques et des produits innovants sont les principaux moteurs de la demande mondiale de déodorants à base de plantes et biologiques. De plus, une augmentation de la sensibilisation à la santé vis-à-vis de la toxicité de l’aluminium présent dans les déodorants devrait encore augmenter la croissance du marché des déodorants.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des déodorants devrait atteindre 119,24 milliards USD d’ici 2030, soit 77,23 milliards USD en 2022, enregistrant un TCAC de 5,58 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché telles que valeur marchande, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et comportement du consommateur. .

Portée et segmentation du marché des déodorants

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits (spray, crèmes, roll-on, autres), matériel d’emballage (métal, plastique, autres), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et drogueries, vente au détail en ligne, autres), utilisateur final (hommes, femmes , Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Allemagne), Procter & Gamble (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Coty Inc. (États-Unis), Kao Corporation (Japon), Beiersdorf (Allemagne), Groupes L’Oréal (France), The Avon Company (Royaume-Uni), L’Occitane International SA (France), Elsa’s (États-Unis), Speick Naturkosmetik (Allemagne), Weleda (Suisse) Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne), EO Products. (États-Unis), Lavanila (États-Unis), REVLON (États-Unis), Estée Lauder Companies (États-Unis), Calvin Klein (États-Unis), Burberry (Royaume-Uni), Dior (France), Giorgio Armani SpA (Italie) Opportunités de marché Lancements de produits en plein essor

Demande croissante de déodorant de poche

Définition du marché

Un déodorant est un produit appliqué sur le corps pour prévenir les odeurs corporelles dues à la dégradation bactérienne de la transpiration dans l’aine, les pieds, les aisselles et dans certains autres cas tels que les sécrétions vaginales. Une sous-classe de déodorants nommés anti-transpirants. Ces antisudorifiques sont utilisés pour empêcher la transpiration dans le corps humain, généralement en bloquant les glandes sudoripares. De nombreux déodorants permettent la transpiration et empêchent l’action bactérienne sur la sueur corporelle, ainsi la sueur humaine n’a une odeur évidente que lorsque les bactéries la décomposent.

Dynamique du marché des déodorants

Conducteurs

Demande croissante de déodorant chez les femmes

Au cours des dernières années, les femmes n’avaient pas assez d’options pour explorer la variété de parfums et de déodorants qui leur étaient assignés. En raison de l’augmentation de la population, les préférences des femmes en matière de déodorants obligent fortement l’entreprise de déodorants à y penser dans d’autres perceptions. L’introduction d’une nouvelle variété de produits, leurs types de parfums augmentent les options de choix en raison de la demande et des ventes de déodorants qui devraient stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la demande de déodorant bio

L’hygiène personnelle gagne en importance au cours de la période de prévision en raison de cette demande accrue de produits naturels et biologiques, qui a également considérablement augmenté la demande de déodorant biologique. Les allergies cutanées et de nombreux autres effets secondaires causés par l’utilisation de produits à base de produits chimiques ont également connu une augmentation de la demande de déodorants biologiques. Cela a stimulé la popularité des déodorants naturels ainsi que le taux de croissance du marché.

Opportunités

Demande croissante de déodorant de poche

Les entreprises ont reconnu les facteurs qui affectent les ventes de déodorants après avoir enquêté sur la conscience des prix à l’échelle mondiale. La commodité et la facilité d’utilisation du déodorant de poche ont obligé le client à opter pour ces produits. Après avoir révisé le scénario, les principaux acteurs du marché ont introduit le déodorant de poche, qui était rentable et de taille compacte. Cette nouvelle technologie a également amélioré la qualité du parfum avec un impact durable et a aidé le consommateur à rester frais même les jours humides. Par conséquent, la demande croissante de déodorants de poche créera de nombreuses opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Lancements de produits en plein essor

Les lancements de produits en plein essor par les acteurs du marché offrent en outre de nombreuses opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, la marque Unilever nommée REXONA a lancé la gamme de déodorants en mai 2018, avec un nouveau look pour le sport, en particulier pour le football. Il s’agit d’une gamme en édition limitée, qui fonctionne à travers le stick, l’aérosol, le spray comprimé et le roll-on.

» Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-deodorant-market&SR

Ce rapport d’étude de marché à grande échelle sur les déodorants est un aperçu complet de l’industrie mondiale de l’ABC qui est rédigé de sorte qu’un individu non qualifié ainsi qu’un professionnel puisse facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Selon ce rapport de marché, de nouveaux sommets auront lieu sur le marché du marché des déodorants Le rapport du marché des déodorants est une fenêtre sur l’industrie qui parle de la définition du marché, des classifications, des applications, des engagements et des tendances du marché. Il fournit les principaux fabricants, présentant les ventes, les revenus, la part de marché et les développements récents des principaux acteurs.

Ce rapport d’analyse de marché divise les données de répartition par régions, types, entreprises et applications. Toutes les études réalisées pour produire ce document de marché sont basées sur des groupes de grande taille et également au niveau mondial. Le rapport analyse l’état et les prévisions futures concernant les ventes, la valeur (revenu), le taux de croissance (TCAC), la part de marché, l’historique et les prévisions dans les principales régions du monde. Peu d’objectifs de ce rapport sur le marché des déodorants incluent l’analyse du potentiel et des avantages, des opportunités et des défis du marché mondial et de la région clé, des contraintes et des risques. En outre, identifier les tendances significatives, les moteurs, les facteurs d’influence dans les régions mondiales et locales.



Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-deodorant-market?SR

Ce document offre une perspective prospective d’ une variété d’ éléments qui stimulent ou freinent la croissance du marché des déodorants.



– Il donne une évaluation approfondie de l’évolution de la dynamique de l’opposition et vous place en avance sur vos concurrents.

– Il propose une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance attendue du marché Déodorant .

– Il aide à faire des sélections d’entreprises commerciales informées en développant une évaluation précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Agents de démoulage.

– Ce document aide les clients à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-deodorant-market&SR

Rapports les plus populaires

Le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter par, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-food-acidulants-market

Le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-food-acidulants-market

La taille du marché des vitamines naturelles est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-natural-vitamins-market

Le marché nord-américain des vitamines naturelles affichera une croissance remarquable du TCAC par taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-natural-vitamins-market

Le marché des vitamines naturelles en Asie-Pacifique connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-natural-vitamins-market

Le marché des vitamines naturelles au Moyen-Orient et en Afrique observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-natural-vitamins-market

Le marché européen des vitamines naturelles est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-natural-vitamins-market

Le marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-nuts-and-cereal-snacks-bar-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«