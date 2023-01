Le marché des démaquillants devrait croître à un TCAC de 5,40 % jusqu’à la fin de 2028.

Le marché du démaquillant devrait croître à un TCAC de 5,40 % au cours de la période 2021-2028. Data Bridge Market Research examine les moteurs de la croissance du marché des démaquillants. La croissance et l’expansion de l’industrie cosmétique, l’intérêt croissant des fabricants de produits pour l’innovation de produits, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, et l’augmentation du revenu personnel disponible ne sont que quelques-uns des facteurs contributifs. dans la croissance de la valeur marchande du démaquillant. Cela suggère que le marché du démaquillant atteindra 2,5 milliards de dollars. d’ici 2028.

Le démaquillant, comme son nom l’indique, est une substance utilisée pour enlever les produits de maquillage appliqués sur le visage, les lèvres ou d’autres parties de la peau. Toute votre routine de soins de la peau devrait inclure le démaquillage. C’est là que le démaquillant entre en jeu. Il existe des démaquillants bio et génériques parmi lesquels choisir.

L’extrait d’aloe vera, le concombre et d’autres ingrédients sont enrichis en démaquillant bio. De même, les démaquillants traditionnels sont fabriqués avec du propylène glycol, du phénoxyéthanol, du laureth phosphate de potassium, etc.

Étendue du marché mondial des démaquillants et taille du marché

Le marché des démaquillants est segmenté en fonction du type, de la catégorie, de l’application, du prix et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché des démaquillants a été segmenté en liquide, mousse, gel et autres.

Sur la base de la catégorie, le marché des démaquillants est segmenté en produits biologiques et génériques.

En fonction de l’application, le marché du démaquillant est segmenté en yeux, lèvres, visage et autres.

Analyse au niveau national du marché Démaquillant

Les pays couverts par le rapport sur le marché des démaquillants incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché et continuera de dominer au cours de la période de prévision en raison de la hausse du revenu disponible et de la présence d’un grand nombre de fabricants de cosmétiques. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison de l’augmentation du revenu personnel disponible, de la mondialisation rapide, de l’occidentalisation, de la modernisation et de la sensibilisation accrue à divers produits de soins de la peau, en particulier dans des pays comme l’Inde et la Chine. Déterminants de la croissance régionale.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du démaquillant

Les acteurs clés inclus dans le rapport sur le marché des démaquillants sont :

L’Oréal SA, Shiseido Company, Limited, Estée Lauder, Lancôme, CHANEL, Christian Dior Couture , MAKE-UP ART COSMETICS, Johnson & Johnson, Clinique Laboratories, LLC., Unilever, Procter & Gamble, THE AVON COMPANY , LVMH Moët Las les médicaments Hennessy – Louis Vuitton, KCWW, Beiersdorf, REVLON, Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., bareMinerals sont les meilleurs produits pour Urban Decay .

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

