Le marché des défrisants pour cheveux établira une croissance phénoménale | Softsheen-Carson., L’Oréal SA Unilever, Croda International Plc, Jotoco Corp

Marché des défrisants capillaires qui donne de meilleures informations pour conduire l’entreprise dans la bonne direction. Alors que les rapports de marché gagnent en importance sur ce marché en pleine transformation, ce rapport d’étude de marché a été fourni d’une manière anticipée. Ce rapport d’analyse de marché fournit des données notables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Un rapport d’étude de marché international sur les défrisants capillaires aide les entreprises en servant l’objectif de prendre des décisions améliorées, de gérer la commercialisation de biens ou de services et d’atteindre une meilleure rentabilité en donnant la priorité aux objectifs du marché.

La demande croissante de nouveaux produits de coiffure et le besoin croissant d’expérimenter de nouvelles coiffures sans endommager les racines sont l’une des principales causes de l’augmentation rapide de la valeur marchande des défrisants. Data Bridge Market Research analyse que le marché des défrisants pour les cheveux connaîtra un TCAC de 1,75 % pour la période de prévision.

Les défrisants capillaires peuvent être classés comme des crèmes ou des lotions utilisées pour lisser et lisser les cheveux. Les défrisants sont particulièrement utilisés par ceux qui ont de forts cheveux bouclés et crépus. Il n’est pas facile pour ces personnes de se coiffer facilement. De plus, peigner les cheveux bouclés entraîne une chute excessive des cheveux. C’est là que les défrisants viennent à la rescousse. L’agent actif de ces produits défrisants est un alcali. Les défrisants agissent sur les couches de cuticule et de cortex des mèches de cheveux afin de desserrer le motif de boucles naturel. Le processus laisse les cheveux sujets aux dommages cutanés et à la chute des cheveux. Par conséquent, ceux-ci doivent être appliqués sous la supervision d’un professionnel. Les défrisants montrent leur effet pendant environ six à huit semaines selon le type de cheveux.

Obtenez un exemple de PDF du rapport

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les défrisants sont Lustre Products Inc., Henkel AG & Co. KGaA, Ami Vitale, Procter & Gamble, REVLON, Epitomi Technology Inc, Softsheen-Carson., L’Oréal SA Unilever, Croda International Plc, Jotoco Corp., Avlon, Matrix, Pureology Ltd., CURLS Beauty Brands LLC., African Pride, Redken., OPTIMUM CARE, Vasa Global Cosmetics. et Daxal Cosmetics Private Limited parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir la table des matières complète, le tableau et les figures

Accéder au rapport complet

