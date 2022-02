Le marché des défibrillateurs en croissance de 5,1 % TCAC vaudra 14 876,95 millions de dollars américains d’ici 2028 Analyse mondiale par The Insight Partners – Couvre l’impact de la pandémie de COVID-19

Le marché des défibrillateurs devrait atteindre 14 876,95 millions de dollars US d’ici 2028 contre 10 478,31 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028.

Le rapport sur le marché des défibrillateurs proposé englobera tous les aspects qualitatifs et quantitatifs, y compris la taille du marché, les estimations du marché, les taux de croissance et les prévisions, et vous donnera donc une vue holistique du marché. L’étude comprend également une analyse détaillée des moteurs du marché, des contraintes, des avancées technologiques et du paysage concurrentiel, ainsi que de divers facteurs micro et macro influençant la dynamique du marché.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires est l’un des facteurs les plus critiques de la croissance du marché. Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé a estimé qu’un total de 17,9 millions de personnes sont décédées des suites de maladies cardiovasculaires en 2019, ce qui représente 32 % du nombre total de décès dans le monde. De ce nombre, 85% des décès sont dus à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires comportent un risque d’arythmie cardiaque ou d’arrêt cardiaque, qui peut être traité avec des défibrillateurs. De plus, comme de nombreux arrêts cardiaques et arythmies surviennent en dehors des hôpitaux, la demande de défibrillateurs d’accès public et de défibrillateurs implantables pour les patients atteints de MCV est devenue essentielle. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires devrait entraîner directement la demande de défibrillateurs dans les hôpitaux ainsi que dans les environnements extra-hospitaliers.

(**Remarque : l'échantillon de ce rapport est mis à jour avec l'analyse d'impact de la COVID-19**)

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur les défibrillateurs comprennent:

• Medtronic plc

• Laboratoires Abbott

• Boston Scientific Corp.

• Koninklijke Philips NV

• Biotronik, Inc.

• Zoll Medical Corp.

• Nihon Kohden Corp.

• Progetti srl

• CU Medical Systems, Inc.

• Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd.

Marché des défibrillateurs – Segmentation

Sur la base du type de produit, le marché des défibrillateurs est segmenté en défibrillateur automatique implantable (ICD) et en défibrillateurs externes. Le segment ICD est en outre segmenté en ICD transveineux et ICD sous-cutané, tandis que le segment des défibrillateurs externes est en outre segmenté en défibrillateurs externes manuels entièrement automatisés et en défibrillateurs portables.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement.

La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des défibrillateurs dans le monde. Ce rapport sur le «marché des défibrillateurs» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

La structure du rapport sur le marché des défibrillateurs peut être classée dans les sections suivantes:

Section 1 : Portée du rapport et méthodologie de recherche

Section 2 : Principaux points à retenir

Section 3: Variables du marché et leur impact sur la croissance et les outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Section 4 : Estimations et prévisions du marché (avec l’année de référence 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2020 à 2027). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Section 5 : Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails élaborés sur la structure du marché et les entreprises stratégiques ainsi que leur impact.

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global de la société / du segment pour les années 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celui-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisition, profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Analyse comparative des produits :

L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont traitées dans la section des initiatives stratégiques.

L’étude de recherche sur le marché des défibrillateurs est conçue en gardant à l’esprit tous les principaux pays. Bien que tous ces pays et leurs tendances de marché aient été pris en compte lors de sa composition, des sections détaillées ne sont disponibles que pour les fers de lance. Au cas où vous seriez intéressé par des pays spécifiques qui ne sont pas couverts par le périmètre actuel, veuillez partager la liste et nous pouvons personnaliser l’étude en fonction du périmètre géographique que vous avez défini.

