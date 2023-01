Le marché des défibrillateurs devrait atteindre 18,6 milliards de dollars d’ici 2029

On estime que le marché des défibrillateurs augmentera rapidement au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires étaient la principale cause de décès en 2017, représentant environ 17,9 millions de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cela a conduit à l’introduction de défibrillateurs sur ce marché. La méthode de défibrillation consiste à administrer un choc électrique au cœur, qui dépolarise le muscle cardiaque et restaure les impulsions électriques normales du cœur. Les défibrillateurs externes sont des dispositifs médicaux vitaux qui utilisent des palettes ou des électrodes pour délivrer des chocs de défibrillation afin d’identifier et de restaurer des rythmes cardiaques irréguliers potentiellement mortels lors d’un arrêt cardiaque.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des défibrillateurs vaut 11,4 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 18,6 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC prévu de 6,31 % entre 2022 et 2029. L’équipe d’études de marché sélectionnée par Data Bridge pour les rapports de marché comprend dans -analyse approfondie par des experts, épidémiologie des patients, analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs du marché des défibrillateurs sont Medtronic (Irlande), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Stryker (États-Unis), NIHON KOKEN KOGYO CO.,LTD. (Tokyo), ZOLL Medical Corporation (États-Unis), BIOTRONIK SE & Co KG (Allemagne), Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd. (Chine), Physio-Control, Inc. (États-Unis), LivaNova PLC (Royaume-Uni), Asahi Kasei Corporation (Japon), SCHILLER (Suisse), MEDIANA Co., Ltd. (Corée du Sud), Metrax GmbH (Allemagne), Abbott (États-Unis), FUKUDA DENSHI (Japon), Progetti srl (Italie), HeartSine Technologies LLC. (WA) et Defibtech LLC (États-Unis), entre autres.

Dans des conditions potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, les arythmies et la tachycardie ventriculaire sans pouls, un défibrillateur est un dispositif médical qui délivre des chocs thérapeutiques au cœur d’un patient. Il aide à rétablir un rythme cardiaque normal en envoyant des impulsions électriques, ou ondes de choc, au cœur. Les défibrillateurs externes automatisés (DEA), les défibrillateurs externes manuels/portables, les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et les défibrillateurs automatiques implantables sous-cutanés ou transveineux font partie des types de défibrillateurs les plus courants.

Dynamique du marché des défibrillateurs]

conducteur

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires stimulera le taux de croissance du marché.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires limitera le taux de croissance du marché des défibrillateurs. Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès et d’invalidité dans le monde. Les maladies liées au mode de vie, telles que l’hypertension, l’obésité, la dyslipidémie et le diabète, sont des facteurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires et sont en augmentation. Il y avait une relation linéaire significative entre l’hypertension artérielle et la probabilité de développer une maladie cardiovasculaire.

L’adoption croissante de l’ICD par les établissements de santé stimulera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des défibrillateurs est stimulé par l’adoption croissante des DCI par les établissements médicaux. Les DAI modernes sont équipés de patchs sous-cutanés et transveineux de pointe pour augmenter l’efficacité et le confort général du patient.

En outre, l’importance croissante accordée à la fourniture de défibrillateurs publics sera un facteur majeur influençant la croissance du marché des défibrillateurs. Dans le même temps, l’urbanisation croissante et l’augmentation de la population gériatrique sont les facteurs déterminants pour accélérer la croissance du marché des défibrillateurs. En outre, l’augmentation des changements de mode de vie et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont des moteurs clés du marché qui accéléreront encore la croissance des défibrillateurs. Un autre facteur majeur qui freine le taux de croissance du marché des défibrillateurs est l’intérêt croissant des fabricants pour l’adoption de technologies avancées.

Chance

L’augmentation des activités de R&D générera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision.

De plus, l’augmentation des activités de R&D offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des défibrillateurs. En outre, le nombre croissant de programmes d’éducation et de sensibilisation aux défibrillateurs et le nombre croissant de marchés émergents offriront des opportunités plus favorables à la croissance du marché des défibrillateurs au cours de la période de prévision. atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des défibrillateurs

Le marché des défibrillateurs est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du type de patient. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

produit

défibrillateur automatique implantable

défibrillateur externe

Sur la base des produits, le marché mondial des défibrillateurs a été segmenté en défibrillateurs automatiques implantables et en défibrillateurs externes. Les défibrillateurs automatiques implantables sont subdivisés en défibrillateurs automatiques implantables transveineux et en défibrillateurs automatiques implantables sous-cutanés. Le segment des défibrillateurs automatiques implantables transveineux est en outre segmenté en défibrillateur biventriculaire ICDS/thérapie de resynchronisation cardiaque, ICDS à double chambre et ICD à chambre unique. Les défibrillateurs externes sont subdivisés en défibrillateurs externes automatisés, défibrillateurs externes manuels et défibrillateurs automatisés portables.

utilisateur final

Hôpital

Cliniques et centres cardiaques

Paramètres des soins infirmiers préhospitaliers

marché d’accès public

soins à domicile

Centre de soins alternatifs

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des défibrillateurs est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres cardiaques, établissements de soins préhospitaliers, marché d’accès public, établissements de soins à domicile et établissements de soins alternatifs.

type de malade

adulte

Pédiatrie

Le marché des défibrillateurs est également segmenté par types de patients adultes et pédiatriques.

Résumé / analyse du marché régional des défibrillateurs

Comme mentionné ci-dessus, le marché Défibrillateur est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de produit, utilisateur final et type de patient sont fournies. Pays couverts dans le rapport sur le marché des défibrillateurs États-Unis, Canada et Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie du Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des défibrillateurs en raison du niveau avancé des institutions médicales et de l’augmentation des dépenses de R&D dans la région. De plus, le nombre croissant de cas de maladies cardiaques stimulera le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de patients et de la sensibilisation accrue du public aux défibrillateurs dans la région. Dans le même temps, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et l’adoption croissante des défibrillateurs stimuleront le taux de croissance du marché dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou peu fréquente des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte dans l’analyse des données prévisionnelles des pays.

