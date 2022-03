Le marché des cyber-armes reflétera une expansion holistique en 2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Une cyberarme est un instrument malveillant utilisé à des fins militaires, paramilitaires ou de renseignement. Il s’agit d’un logiciel et d’un système informatique qui, par le biais de réseaux TIC, manipulent, nient, perturbent, dégradent ou détruisent des systèmes ou réseaux d’information ciblés. Une cyber-arme effectue les actions d’un espion ou d’un soldat, ce qui est connu comme étant illégal ou un acte de guerre s’il est effectué directement par un agent humain en temps de paix. Le marché des cyber-armes a connu une croissance significative en raison d’une augmentation des cyber-attaques.

Demande d’exemple de rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004616/

Principaux joueurs clés dominants :

1. Airbus Group SE

2. AO Kaspersky Lab

3. Technologies AVG

4. Logiciel AVAST

5. Systèmes BAE

6. Cisco Systems Inc.

7. FireEye Inc.

8. Société Lockheed Martin

9. McAfee LLC (acquis par Intel Security)

10. Compagnie Raytheon

Internet représente les infrastructures critiques telles que les systèmes militaires et de défense, de contrôle industriel et de contrôle du trafic aérien. Par conséquent, il y a un investissement accru pour le développement de technologies pour éviter les cyber-attaques. C’est un facteur moteur majeur du marché des cyber-armes en augmentant la demande de cyber-armes, ce qui entraîne l’expansion des entreprises traditionnelles de fabrication d’armes dans les systèmes de cyber-sécurité. Le marché devrait afficher la croissance la plus rapide, car le risque est dû à la dépendance croissante de l’économie à Internet pour toutes les activités, du gouvernement aux entreprises, ce qui rend les États-nations sujets aux cyber-attaques et offre une opportunité aux cyber-armes. Marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des cyber-armes. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des cyber-armes.

La recherche sur le marché des cyberarmes se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des cyber-armes en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2022-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales. , tels que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Demande de rapport d’achat @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004616/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle en intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com